بازداشت و آزادی مرتضوی در 48 ساعت/ تاخیر 7ساله در تدوین سند کار شایسته

به گزارش خبرنگار مهر ، دراین هفته شاهد اخبار و رویدادهای مهمی در حوزه بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهترین آنها اشاره می کنیم.

تغییر مدیرکل بهزیستی تهران

در این هفته ولی الله نصر مدیر کل بهزیستی استان تهران تغییر و جای خود را به قلی نیا داد و نصر به سمت مدیر کل آسیبهای اجتماعی بهزیستی منصوب شد.

"پروفسور سمیعی" سفیرطلایی سازمان بهزیستی شد

در هفته جاری پروفسور" مجید سمیعی " جراح سرشناس ایرانی مقیم آلمان از طرف سازمان بهزیستی به عنوان سفیر کودکان بی سرپرست، معلولان و سالمندان انتخاب شد.

نماینده سازمان بهزیستی کشور با اهدای لوحی به پروفسور سمیعی، اعلام کرد که به عنوان یکی از سفیران طلایی سازمان بهزیستی انتخاب شده است.

ابلاغ بسته ویژه برنامه‌های دهه فجر به 20 هزار مهد کودک

رییس سازمان بهزیستی همچنین در اوایل هفته جاری همزمان به شروع ایام دهه فجر اعلام کرد ؛ بعد از مرحله توسعه کمی مهدکودک‌ها این رقم به دست آمد که باید بیش از 20 هزار مهدکودک در کشور مدیریت شوند.

همایون هاشمی عنوان کرد برگزاری نمایشگاه‌ها و جشن‌ها، دیدارها، خاطره‌گویی‌ها،‌هماهنگی با ستادهای دهه فجر، بازدید از مراکز مختلف و دیدار با بزرگانی که در آن ایام نقش آفرینی کردند در سطح استانها و شهرستانهای سراسر کشور از جمله این 40 برنامه است.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این برنامه‌ها در راستای معرفی هرچه بهتر دستاوردهای انقلاب و خاطرات پرشکوه آن به کودکان در نظر گرفته شده است، گفت: این برنامه‌ها اثرات بسیار خوب و مهمی برای کودکان خواهد داشت؛ زیرا آنها باید از احوالات و تاریخ اصیل انقلاب آگاه شوند و آنرا در خاطرشان ثبت و ضبط کنند.

تعیین تکلیف لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست طی چند روز آینده



در روزهای میانی هفته جاری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی نهایی لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در صحن علنی مجلس تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: تکلیف این لایحه چند روز آینده مشخص می شود.



عبدالرضا عزیزی افزود قرار بود لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ابتدای هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گیرد و در صحن علنی بررسی نهایی در مورد آن انجام شود که به دلیل استیضاح وزیر کار چند روزی به تعویق افتاد.

وی تاکید کرد البته زمان زیادی است که این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و کارکارشناسی زیادی بر روی آن انجام شده است بطوریکه تقریبا تمامی ایرادات و مواردی که نیاز به اصلاح و تغییر داشته و شورای نگهبان آن را تائید نکرده ، طی این مدت رفع شده است.

بازداشت و آزادی مرتضوی

در این هفته اتفاق مهمی که رخ داد بازداشت سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی بود که دو روز پس از برگزاری مراسم استیضاح وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام شد .

البته مرتضوی فقط یک روز را در زندان اوین حضور داشت و فردای روز بازداشت صبح آخرین روز کاری هفته جاری با قرار آزاد شد.

البته هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تشکیل جلسه داد اما براساس اعلام دبیر هیات امنا جلسه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ربطی به انتخاب سرپرست جدید برای سازمان نداشت و در مورد مسایل تخصصی تامین اجتماعی بود.



تدوین میثاق نامه حمایت از کار و تامین اجتماعی

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در هفته جاری از تدوین میثاق نامه حمایت ملی از کار و تامین اجتماعی خبر داد و گفت که تدوین این میثاق با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی و سایر نهادهای مرتبط آغاز شده است.



آرش فراز عنوان کرد، ارتقاء فرهنگ و ارزش کار و تولید در جامعه، تحقق کار شایسته برای آحاد مردم، توانمندسازی، برابری فرصت ها و مردمی کردن اقتصاد و توسعه تعاونی ها، تبیین جایگاه و نقش و کارکرد تامین اجتماعی، تقویت سه جانبه گرایی در روابط کار، توسعه گفتگو میان دولت و شرکای اجتماعی از جمله اهداف میثاق نامه حمایت از کار و تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه مخاطبان این میثاق تمامی دستگاه های اجرایی و همچنین قوای سه گانه و دولت خواهند بود گفت: تشکل ها، تعاونی ها، قوه قضائیه، مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی، چهره ها و شخصیت های مختلف از جمله مخاطبان اصلی این میثاق نامه هستند.

تاخیر 7 ساله در تدوین سند ملی کار شایسته



علیرضا حیدری کارشناس ارشد تامین اجتماعی نیز در این هفته با اشاره به اینکه سند کار شایسته الگوی کامل برای یک زندگی است، گفت: این الگو در کشورهای مختلف نیز وجود دارد اما د ر ایران تا کنون مورد توجه قرار نگرفته علیرغم اینکه در قانون به آن تاکید شده است.

وی بر لزوم تدوین میثاق حمایت از کار و تولید ملی تاکید کرد و عنوان کرد در صورت تدوین سند تمامی سازمان ها می توانند در زمینه های مختلف مانند اشتغال، محیط زیست، حقوق زنان، رفع تبعیض، فرصت های برابر و ... از آن بهره مند شوند.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی گفت که سازمان جهانی کار در سال 1998 الگوی کار شایسته را تصویب کرد و تمام کشورهای عضو نیز تلاش می کنند تا این الگو را در کشور خود اجرا کنند اما در ایران تدوین این سند علیرغم تاکید در برنامه چهارم و پنجم توسعه 7 سال است که به تعویق افتاده است.