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۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۳

علیدوست در گفتگو با مهر:

وحدت بین قوا به عنوان یک تکلیف شرعی باید مورد توجه باشد

وحدت بین قوا به عنوان یک تکلیف شرعی باید مورد توجه باشد

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه وحدت بین قوا هم به عنوان یک تکلیف و هم یک وجوب شرعی باید مورد توجه باشد، عنوان کرد: مسئولان مانع حضور مردم در صحنه نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام بین مسئولان کشور، اظهار داشت: وحدت مسئولان و حاکمیت نباید صرفا یک مسئله سیاسی تلقی شود.

وی ادامه داد:‌ وحدت مسئولان به جهت شرعی و ضرورتی عقلی نیز باید مورد توجه باشد و البته در پیش بودن انتخابات مولفه‌ای است که در حال حاضر این امر را بیشتر مورد تأکید دارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وحدت بین قوا هم به عنوان یک تکلیف و هم یک وجوب شرعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن 22 بهمن و تأکید بر حضور گسترده مردم ابراز داشت: مردم ما طی 33 سال گذشته نشان داده‌اند که پیوسته در صحنه‌های انقلاب حضور داشته اند.

حجت الاسلام علیدوست ادامه داد: ما باید از برخی از مسئولان خواهش کنیم که نیازی نیست شما کاری انجام دهید که مردم به صحنه بیایند شما کافی است که خود مانع حضور مردم در صحنه نباشید.
 

کد مطلب 1810633

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