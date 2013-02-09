وحدت بین قوا به عنوان یک تکلیف شرعی باید مورد توجه باشد

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر حفظ وحدت و انسجام بین مسئولان کشور، اظهار داشت: وحدت مسئولان و حاکمیت نباید صرفا یک مسئله سیاسی تلقی شود.



وی ادامه داد:‌ وحدت مسئولان به جهت شرعی و ضرورتی عقلی نیز باید مورد توجه باشد و البته در پیش بودن انتخابات مولفه‌ای است که در حال حاضر این امر را بیشتر مورد تأکید دارد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وحدت بین قوا هم به عنوان یک تکلیف و هم یک وجوب شرعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن 22 بهمن و تأکید بر حضور گسترده مردم ابراز داشت: مردم ما طی 33 سال گذشته نشان داده‌اند که پیوسته در صحنه‌های انقلاب حضور داشته اند.



حجت الاسلام علیدوست ادامه داد: ما باید از برخی از مسئولان خواهش کنیم که نیازی نیست شما کاری انجام دهید که مردم به صحنه بیایند شما کافی است که خود مانع حضور مردم در صحنه نباشید.

