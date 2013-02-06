بخش سلامت از کمبودهای بودجه ای سال 92 استثنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی اظهار داشت: نگاه دولت به بخش سلامت همواره یک نگاه اولویت دار است به طوریکه در بودجه سال 92 این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی افزود: ما حتی در بودجه سال 91 هم وقتی با مشکلاتی روبرو شدیم دولت برای چند مورد استثناء قائل شد که بخش سلامت یکی از آن ها بود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت بهداشت طبعا در بودجه 92 هم جزو اولویتهاست زیرا سلامت از ضرورتها و نیازهای اصلی جامعه است و همه ما باید تلاش و همت کنیم که مشکلات مردم از جهت سلامت و نیازهای درمان برطرف شود.