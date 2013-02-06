  1. جامعه
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

معاون رئیس جمهور خبر داد؛

بخش سلامت از کمبودهای بودجه ای سال 92 استثنا شد

بخش سلامت از کمبودهای بودجه ای سال 92 استثنا شد

معاون نظارت بر قانون اساسی رئیس جمهوری گفت: بخش سلامت در تدوین و ارائه بودجه به مجلس از مضیقه های بودجه ای سال 92 استثنا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی اظهار داشت: نگاه دولت به بخش سلامت همواره یک نگاه اولویت دار است به طوریکه در بودجه سال 92 این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی افزود: ما حتی در بودجه سال 91 هم وقتی با مشکلاتی روبرو شدیم دولت برای چند مورد استثناء قائل شد که بخش سلامت یکی از آن ها بود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت بهداشت طبعا در بودجه 92 هم جزو اولویتهاست زیرا سلامت از ضرورتها و نیازهای اصلی جامعه است و همه ما باید تلاش و همت کنیم که مشکلات مردم از جهت سلامت و نیازهای درمان برطرف شود.

کد مطلب 1810659

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