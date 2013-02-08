از واکنش روسیه به تشدید تحریم ایران تا گزارش تکان دهنده درباره جنایت آمریکا

تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران خطرناک است

خبرگزاری ریانوستی گزارش داد در پی تصویب دور جدیدی از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، "الکساندر لوکاشوویچ" سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو ضمن انتقاد از این اقدام خصمانه ایالات متحده، آن را بی فایده و خطرناک خواند.

وی در ادامه ضمن هشدار درباره تاثیر این اقدام بر ادامه مذاکرات هسته ای گروه 1+5 و ایران گفت: تحریم های یکجانبه قبل ازهر چیز به مردم ایران صدمه می زند.

لوکاشوویچ همچنین در ادامه از بازدید بازرسان آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی از ایران در آستانه برگزاری نشست گروه 1+5 در روز 25 فوریه (7 اسفند) در قزاقستان خبر داد.

درخواست جدید وزارت خارجه انگلیس از اتباع کشورش در سوریه

بی بی سی نیز از درخواست وزارت خارجه انگلیس از اتباع این کشور در سوریه برای ترک خاک این کشور خبر داد.

جلسه رای اعتماد جان برنان به تعویق افتاد

واشنگتن پست همچنین از تعویق جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعات مجلس سنا برای دادن رای اعتماد به جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) به خاطر حضور معترضان خبر دادند.

بر این اساس، تظاهرات کنندگان مخالفت خود را با دادن مجوز کشتار در حملات هواپیماهای بدون سرنشین و حمایت وزارت خارجه ایالات متحده از طرح تجهیز مخالفان سوری اعلام کردند.

پیامدهای برگزاری نشست سران 27 کشور اروپایی در بروکسل

خبرگزاری فرانسه همچنین از تظاهرات کشاورزان اسپانیایی علیه سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در مادرید پس از نشست سران 27 کشور اروپایی در بروکسل که با هدف رایزنی درباره بودجه 2014 تا 2020 برگزار شد، خبر دادند.

کشاورزان که نگران هدر رفتن سالانه میلیون‌ ها یورو در پی اجرای طرح‌ های ریاضتی اروپا هستند، با پوشیدن لباس‌ هایی به شکل گاو و یا به رنگ نارنجی و با سوت زدن و پرتاب ترقه و فشفشه در خیابان‌ ها، مخالفت خود را با اجرای طرح‌ های ریاضتی اتحادیه اروپا اعلام کردند.

نامزدی یک فرد نظامی برای ریاست اداره امنیت ملی کره جنوبی همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره

یونهاپ گزارش داد همزمان با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره و تهدید کره شمالی برای انجام سومین آزمایش هسته ای خود، رئیس جمهوری جدید کره جنوبی، "چونگ هونگ وون" دادستان سابق این کشور را به عنوان نامزد پست نخست وزیری اعلام کرد.

از سوی دیگر رئیس جمهوری جدید کره جنوبی "کیم جانو سو" وزیر دفاع سابق را به عنوان رئیس اداره امنیت ملی کاخ ریاست جمهوری انتخاب کرد.

گزارش تکان دهنده درباره جنایت سربازان آمریکایی علیه کودکان افغانی

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش جدید کمیته امور حقوقی کودکان سازمان ملل متحد، صدها کودک افغانی از سال 2008 تاکنون در جریان عملیات نظامی سربازان آمریکایی در این کشور کشته شدند.

در این گزارش که سازمان ملل نگرانی عمیق خود را درباره سوءاستفاده از کودکان هنگام بازداشت توسط نیروهای خارجی ابراز کرده، آمده است : با وجود افزایش دو برابری شمار کودکان کشته شده در سال2011 در مقایسه با 2010، عاملان این جنایت ها مجازات نشده اند.

کمیته امور حقوقی کودکان سازمان ملل در ادامه خواستار اقدامات قابل توجه آمریکا برای جلوگیری از کشتار کودکان افغانی شده است.

سفر غیرمنتظره وزیر دفاع انگلیس به کابل پس از نشست سه جانبه در لندن

همزمان با شکست تلاشها برای مذاکره با طالبان، آسوشیتدپرس گزارش داد فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس پس از نشست سه جانبه دیوید کامرون نخست وزیر این کشور، حامد کرزای و آصف علی زرداری سران افغانستان و پاکستان در یک سفر غیر منتظره به کابل رفت و با نظامیان انگلیسی در ولایت هلمند و بسم الله محمدی همتای افغانی دیدار کرد.

درخواست بان از کره شمالی

خبرگزاری کیودو گزارش داد با افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از کره شمالی خواست تا به قطعنامه های شورای امنیت و مذاکرات شش جانبه خلع سلاح هسته ای پایبند باشد.

مخالفین پاکستانی خواستار مذاکره دولت با طالبان هستند

به گزارش شینهوا، اصلی ترین حزب مخالف دولت پاکستان از دولت این کشور خواست تا هرچه سریعتر مذاکره با طالبان را با هدف برقراری صلح و پایان سالها خشونت در این کشور آغاز کند.

رزمایش زمستانی آمریکا و کره جنوبی در سئول

این رسانه چینی همچنین از برگزاری رزمایش مشترک دریایی و زمستانی آمریکا و کره جنوبی در 180 کیلومتری شرق شهر سئول خبر داد.

اعتراضات در بروکسل

به گزارش یورونیوز، حدود 10 هزار کارمند دولتی روز گذشته تظاهراتی را در شهر بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به کاهش هزینه ها و قطع مزایا از ژانویه سال آتی برگزار کردند.

معترضان که خواستار مذاکره دولت با اتحادیه های کارگری و کارمندان دولت هستند، اعلام کردند که با اجرای این طرح ها سالانه به میزان دو تا سه هزار یورو از حقوق کارمندان کاهش می یابد.