فعالیت وانت بیسیم را در مشهد گسترش می دهیم

مهدی علوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر فعالیت وانت بیسیم در شهر مشهد مثبت ارزیابی شود برای شرکت های حمل خاک ونخاله و حمل مصالح ساختمانی نیز مجوز صادر خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه 70 شرکت تا کنون ثبت نام کرده اند افزود: 30 شرکت هم در مراحل اخذ مجوز هستند و در مرحله بعد پیکهای موتوری و ماشینهای باربر که در سطح شهر تردد میکنند باید پرونده تشکیل دهند.
علوی افزود: شهروندان میتوانند با تماس با سامانه 1828 می توانند با امنیت خاطر حمل و نقل بارشان را به وانت بیسیم بسپارند.
وی گفت: شهرداری براساس قوانین و مقررات بر فعالیت سامانه نظارت دارد و از این پس شهروندان میتوانند از شبکهای مطمئن و ایمن استفاده کنند.
علوی یادآور شد: 52 ایستگاه در سطح شهر وجود دارد که اولین فاز با هدف کنترل ترافیک شهری، هدفمند کردن مسافرتها و کاهش آلودگی هوا به بهرهبرداری رسید.
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