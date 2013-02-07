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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۵

علوی مقدم در گفتگو با مهر:

فعالیت وانت بیسیم را در مشهد گسترش می دهیم

فعالیت وانت بیسیم را در مشهد گسترش می دهیم

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیریت حمل ونقل بار درون شهری مشهد گفت: در صورتی که فعالیت وانت بیسیم مثبت ارزیابی شود آن را گسترش می دهیم.

مهدی علوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر فعالیت وانت بیسیم در شهر مشهد مثبت ارزیابی شود برای شرکت های حمل خاک ونخاله و حمل مصالح ساختمانی نیز مجوز صادر خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه 70 شرکت تا کنون ثبت نام کرده اند افزود: 30 شرکت هم در مراحل اخذ مجوز هستند و در مرحله بعد پیک‌های موتوری و ماشین‌های باربر که در سطح شهر تردد می‌کنند باید پرونده تشکیل دهند.

علوی افزود:  شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه 1828 می توانند با امنیت خاطر حمل و نقل بارشان را به وانت بیسیم بسپارند.

وی گفت: شهرداری براساس قوانین و مقررات بر فعالیت سامانه نظارت دارد و از این پس شهروندان می‌توانند از شبکه‌ای مطمئن و ایمن استفاده کنند.

علوی یادآور شد: 52 ایستگاه در سطح شهر وجود دارد که اولین فاز با هدف کنترل ترافیک شهری، هدفمند کردن مسافرت‌ها و کاهش آلودگی هوا به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 1810677

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