کمبود نیروی پرستاری تبدیل مهارت به عملکرد را مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حشمتی نبوی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش "توسعه نقش پرستار گامی به سوی ارتقا سلامت" اظهار کرد: در اجرای مهارت پرستاران به عملکرد دچار مشکلیم که کمبود نیرو مهم‌ترین مشکل دراجرای آن است.

وی تاکید کرد: باید جایگاه تخصصی پرستاران تعریف شود و راهکارهای ارائه خدمت تخصصی پرستاری در جامعه مشخص شود.

استادیار دانشکده علوم پزشکی مشهد یادآور شد: تعریف جایگاه پرستاری در حیطه‌های تخصصی جدید ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه نیازهای جدید بهداشتی جامعه شناسایی شود افزود: برای خدمت‌رسانی پرستاران علاوه بر حوزه درمان در جایگاه‌های بهداشتی دیگر نیز باید راهکار مناسب ارائه شود.

حشمتی گفت: با تربیت نیروهای تخصصی پرستاری، نیروهای متخصص در زمینه پرستاری نظیر پرستار اهدای عضو و پرستاری در ناباروری وجود دارد.

استادیار دانشکده علوم پزشکی گفت: می توانیم با اتخاذ راهکارهای مدیریتی مناسب پرستاران به مردم جامعه خدمت‌رسانی کنیم.

وی بیان کرد: جهش علمی پرستاری در کشور اتفاق افتاده و این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و پی اچ دی فارغ التحصیل داشته است.