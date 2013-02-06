  1. عناوین کل
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

تئاتر شهر کرج میزبان 2 نمایش/

گرگ و میش شریفی نیا در کرج به اجرا درمی آید/ نمایش درسهای جنگل

گرگ و میش شریفی نیا در کرج به اجرا درمی آید/ نمایش درسهای جنگل

کرج- خبرگزاری مهر: دو نمایش " گرگ و میش" نوشته "محمد رضا شریفی نیا" و با کارگردانی " عباس طاهرخانی" و همچنین " میشی و درسهای جنگل" به کارگردانی" نعیم حسنی" در تئاتر شهر کرج برای کودکان استان البرز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار  مهر، تئاتر شهر کرج این روزها ویژه برای کودکان اجرا دارد؛ نمایش " گرگ و میش" را که "محمد رضا شریفی نیا" نویسندگی آن را عهده دار بوده دستمایه ای شده تا " عباس طاهرخانی" ازکارگردان های صاحب نام در جشنواره های استانی با الهام از این اثر نمایش گرگ و میش را کارگردانی کند و برای کودکان به اجرا در می آورد.

این اجرا از شنبه در تئاتر شهر کرج کارخود را آغاز کرده و تا 26 بهمن ماه هم از ساعت 10 تا 12 برای کودکان به اجرا می رود.

همچنین نمایش " میشی و درسهای جنگل" کاری از "نعیم حسنی" هم قرار است طی دو روزپیاپی 24 و 25 بهمن ماه برای کودکان اجرای ویژه داشته باشد.

علاقمندان برای تماشای نمایش های کودک میتوانند در تئاتر شهر به آدرس آزادگان، 45 متری کاج، چهار راه ندای جنوبی به تماشای نمایش های مورد علاقه خود بنشینند.

کد مطلب 1810712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه