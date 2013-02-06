گرگ و میش شریفی نیا در کرج به اجرا درمی آید/ نمایش درسهای جنگل

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر شهر کرج این روزها ویژه برای کودکان اجرا دارد؛ نمایش " گرگ و میش" را که "محمد رضا شریفی نیا" نویسندگی آن را عهده دار بوده دستمایه ای شده تا " عباس طاهرخانی" ازکارگردان های صاحب نام در جشنواره های استانی با الهام از این اثر نمایش گرگ و میش را کارگردانی کند و برای کودکان به اجرا در می آورد.

این اجرا از شنبه در تئاتر شهر کرج کارخود را آغاز کرده و تا 26 بهمن ماه هم از ساعت 10 تا 12 برای کودکان به اجرا می رود.

همچنین نمایش " میشی و درسهای جنگل" کاری از "نعیم حسنی" هم قرار است طی دو روزپیاپی 24 و 25 بهمن ماه برای کودکان اجرای ویژه داشته باشد.

علاقمندان برای تماشای نمایش های کودک میتوانند در تئاتر شهر به آدرس آزادگان، 45 متری کاج، چهار راه ندای جنوبی به تماشای نمایش های مورد علاقه خود بنشینند.

