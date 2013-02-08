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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

جمشیدی به مهر خبر داد:

نمایش 100 اثر گرافیکی در نگارخانه ملاصدرا اشتهارد

نمایش 100 اثر گرافیکی در نگارخانه ملاصدرا اشتهارد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اشتهارد از برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی با 100 اثر در قالب گرافیک و پوستر خبر داد.

مسعود جمشیدی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: به مناسبت طلیعه سی و چهارمین فجر انقلاب نمایشگاه هنرهای تجسمی در این مرکز برپا شده است.

وی افزود: دراین نمایشگاه بالغ بر 100 اثر در حوزه گرافیک و تجسمی به نمایش عموم درآمده است.

جمشیدی گفت: این نمایشگاه از سوی اداره فرهنگ وارشاد اشتهارد در نگارخانه ملاصدرا اشتهارد از 12 بهمن کار خود را آغاز کرده و تا 22 بهمن ماه نیز دایر خواهد بود.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اشتهارد همچنین از توزیع کتاب و محصولات فرهنگی با ارزش 150 میلیون ریال  در مساجد، حوزه های علمیه، ادارات و...خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف صورت گرفته است.

کد مطلب 1810757

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