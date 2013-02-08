صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر همچنین در واکنش به ادعای اصلاح طلبان مبنی براینکه زمینه برای حضور آنان در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی فراهم نیست، خاطرنشان کرد: زمینه برای کسانیکه شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را داشته باشند ، فراهم است و مانع فعالیت قانونمند هیچ تشکلی نیستیم.
مرتضوی به مهر خبرداد:
ستاد انتخابات تشکیل شده است/ معرفی رئیس ستاد در آینده نزدیک
معاون سیاسی وزیرکشور خبر از تشکیل ستاد انتخاباتی وزارت کشور برای انتخابات 92 داد و گفت: رئیس این ستاد در آینده ای نزدیک معرفی می شود.
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