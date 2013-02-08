ستاد انتخابات تشکیل شده است/ معرفی رئیس ستاد در آینده نزدیک

صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر همچنین در واکنش به ادعای اصلاح طلبان مبنی براینکه زمینه برای حضور آنان در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی فراهم نیست، خاطرنشان کرد: زمینه برای کسانیکه شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را داشته باشند ، فراهم است و مانع فعالیت قانونمند هیچ تشکلی نیستیم.