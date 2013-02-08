  1. سیاست
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

مرتضوی به مهر خبرداد:

ستاد انتخابات تشکیل شده است/ معرفی رئیس ستاد در آینده نزدیک

ستاد انتخابات تشکیل شده است/ معرفی رئیس ستاد در آینده نزدیک

معاون سیاسی وزیرکشور خبر از تشکیل ستاد انتخاباتی وزارت کشور برای انتخابات 92 داد و گفت: رئیس این ستاد در آینده ای نزدیک معرفی می شود.

صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر همچنین در واکنش به ادعای اصلاح طلبان مبنی براینکه زمینه برای حضور آنان در انتخابات و انجام فعالیت سیاسی فراهم نیست، خاطرنشان کرد: زمینه برای کسانیکه شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی را داشته باشند ، فراهم است و مانع فعالیت قانونمند هیچ تشکلی نیستیم.

کد مطلب 1810771

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