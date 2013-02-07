کودهای شیمیایی در کمین سلامتی/لزوم توجه به بازارمحصولات ارگانیک

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهاده های غیرطبیعی به اجرا در می آید و در آن مصرف کود و سموم شیمیایی، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهای شیمیایی و ارگانیسم های تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پساب ها کنار گذاشته می شود.

بررسی ها نشان می دهند که روند استقبال از کشاورزی ارگانیک امید بخش است که ازجمله دلایل آن می توان به افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی منابع پایه، سلامت غذا، انسان و حیوانات و نیز توجه بیشتر به ارزش های طبیعت و مناظر طبیعی اشاره کرد.

گرچه در مزارع ارگانیک عملکرد محصول معمولا ده تا سی درصد کمتر از مزارع غیر ارگانیک است اما در صورت برنامه ریزی اصولی، میزان عملکرد، تولید و درآمد مزارع ارگانیک می تواند بیشتر از مزارع غیرارگانیک باشد.

از مزایای کشاورزی ارگانیک می توان به داشتن استاندارد مختلف آن، طعم بهتر، کاهنده خطر بیماری ها، عدم آلایندگی آب و ایجاد خاک سالم و الگوبرداری از طبیعت اشاره کرد.

هم اکنون در تمام نقاط کشور تولید محصول ارگانیک آغاز شده و بررسی‌های انجام‌شده نشان داده است که در کشور ایران به‌ دلیل دارابودن شرایط خشک هوایی و فراوانی نیروی کار، تولید محصولات ارگانیک اقتصادی‌تر و آسان‌تر از سایر کشورهای جهان است.

افزایش بازارهای فروش محصولات ارگانیک در کشور

مسعود محمدیان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: در اولین سال از برنامه پنجم توسعه، طرح تولید محصول سالم و طرح اجرایی شبکه‌های مراقبت بر روی محصولات عمده زراعی، باغی و گلخانه‌ای در ۵۸۶ هزار و ۸۳۷ هکتار از اراضی زراعی، باغی و فضاهای تولید محصولات گلخانه‌ای در این استان، به اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: افزایش میزان تقاضا برای محصولات کشاورزی زیستی از سوی مصرف کنندگان، منجر به ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات تولید شده است.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان کشاورزی ارگانیک در مرحله اجرا بوده و مناطق تحت مدیریت ارگانیک و بازار صادراتی این نوع محصولات درحال افزایش است.

محمدیان در خصوص وضعیت این نوع کشاورزی در کشور گفت: در کشور ایران نیز در سایه برنامه‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی وبا توجه به شرایط مناسب ایجاد شده و نیروی کار متخصص در این بخش، حرکت ارزنده‌ای در تولید محصول سالم در بخش کشاورزی انجام شده و در حال گسترش است و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، یکی از سازمان‌های پیشگام در ایجاد تحول اساسی در شیوه تولید محصولات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی مناسبی برخوردار است، اظهار داشت: هم اکنون اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک، به دلیل نگرانی‌های روز افزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش بوده واین نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی خوبی برخوردار است.

زمینه صادرات محصولات ارگانیک به خارج از کشور فراهم شده است

ایوب ایرانیفام در خصوص تولید محصولات کشاورزی ارگانیک به خبرنگار مهر گفت: با تولید عمده این محصولات برخی بیماری های گوارش و تغذیه که دارای بیشترین آمار بیماری در جهان هستند ریشه کن شده و همین امر سبب تسهیل در صادرات این محصولات به کشورهای خارجی می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: با گذشت هر روزمیزان تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی ارگانیک بیشتر شده و باید با ارزش نهادن به آن از ظرفیت های کشاورزى استان در راستاى توسعه پایدار کشاورزى استفاده بیشتری کرد.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله پرمصرف ترین محصولات کشاورزی ارگانیک هستند که با رعایت استانداردها مى توانیم صادرات محصولات کشاورزى به سایر کشورها را ساده تر کنیم به شرط این که با استفاده از فناوری های به روز از سموم کمتری در تولید این محصولات استفاده کنیم.

ایرانی فام در خصوص کیفیت خوب این محصولات اظهار داشت: طعم و کیفیت خوب محصولات تولیدی در کشاورزی ارگانیک را می‌توان بهانه‌ای برای طراحی بازار و تجارت دانست که علاوه بر آن کشاورزی ارگانیک شرایط مناسبی را برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و منابع تجدید ناپذیر مهیا می‌کند.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت برای تولید محصولات سالم و ارگانیک در داخل کشور گفت: برای تضمین محصولات ارگانیک و اطمینان خریداران از سالم بودن محصول و جلوگیری از مشکلات بعدی آن استانداردهای مشخصی برای محصولات ارگانیک در همه کشورها تعیین می شود که در کشور ما نیز 9 عنوان استاندارد ملی در زمینه محصولات ارگانیک تدوین شده است.

ایرانی فام افزود: تا سال 87 ، 139 استاندارد ملی ویژه میوه، سبزی و بذرها، 39 استاندارد ملی روش آزمون در خصوص محصولات کشاورزی و 9 عنوان استاندارد با بسته بندی و نشانه گذاری محصولات کشاورزی در سازمان استاندارد تدوین شده است.

وی در خصوص مساحت اختصاص یافته برای کشت محصولات کشاورزی گفت: در مناطق حاشیه ای رودخانه ارس از جلفا تا خدافرین در مساحت یک هزار و 500 هکتار محصولات ارگانیک تولید خواهد شد که انار، انجیر، زردآلو،انگور، آلبالو و سیب از جمله این محصولات هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از تولید حبوبات به شکل ارگانیک در استان خبر داد و گفت: حبوباتی مانند نخود و عدس در استان به صورت ارگانیک تولید می شود.

ایرانی فام ادامه داد: تولید گل محمدی ارگانیک در هزار هکتار از اراضی اسکو نیز یکی دیگر از این برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد.

وی افزود: افزایش کلینیک ها، آزمایشگاه ها و شرکت های فنی و مهندسی با هدف رسیدن به تولید محصول سالم و ارگانیک در استان صورت گرفته است.

کاهش ضایعات و تولید محصولات با کیفیت مهم ترین هدف کشاورزی ارگانیک

محمودکیا، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که 35 درصد از سطح زیر کشت مزارع و باغ ها از کودهای ارگانیک و بیولوژیک به جای کودهای شیمیایی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کاهش ضایعات و تولید محصول باکیفیت، مهمترین هدف کشاورزی ارگانیک است، گفت: در سیستم ارگانیک، هدف قلع و قمع موجودات خسار‌ت زای کشاورزی نیست، بلکه مقصود از آن، پایین آوردن جمعیت آن‌ها به زیر آستانه اقتصادی خسارت است.

کیا با اشاره به اینکه مبنای تغذیه گیاهی در سیستم ارگانیک، حفظ و ارتقاء حاصلخیزی خاک و تامین نیاز غذایی و سلامت محصول با استفاده از منابع غیرشیمیایی است ادامه داد: از خطرات مصرف کود شیمیایی، تجمع آن‌ها در محصولات غذایی و ایجاد بیماری‌هایی از جمله سرطان در مصرف‌کنندگان و همچنین آلودگی محیط زیست است.

وی افزود: همچنین یکی از منافع اجرای این طرح، تولید غذا و محصولات با کیفیت بالا و درحد کافی وهمچنین امکان کسب درآمد کافی برای زارعان و جلب رضایت آن‌ها و ایجاد محیط سالم است.

گزارش از فائزه زنجانی