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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

منکرسی:

حضور انقلابی مردم ایران در تمامی صحنه ها غرب را به ستوه و هراس آورده است

حضور انقلابی مردم ایران در تمامی صحنه ها غرب را به ستوه و هراس آورده است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت: حضور انقلابی مردم ایران در تمامی صحنه ها ی سیاسی ؛ غرب و ایادی غرب را به ستوه و هراس آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به ریاست جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی و با حضور اعضاء ذیربط در محل سالن جلسات حوزه معاونت مذکور بر گزار شد.

جلال منکرسی در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب،گفت: بدون تردید رهبری داهیانه حضرت امام خمینی (ره) در شکل گیری و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر هیچ صاحب خردی پوشیده نیست و بر رهروان صدیق این ابر مرد امری حتمی است که در آرمان ها و ارزش های والای اسلام و انقلاب کوشا و ساعی باشند.

وی تصریح کرد:عقلانیت محض و شناخت کامل امام راحل (ره) از آموزه های دین اسلام و به تبع رهبریت بیدار مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) باعث شده که برترین مردم سالاری دینی در درون نظام اسلامی ایران استقرار و حاکم شود.

وی با اشاره به مردمی بودن انقلاب ایران،افزود: مردم ایران اسلامی در طول تاریخ شکوهمند انقلاب دوشادوش دولت و نظام بوده اند و خواهند ماند و بی شک همین مردم ولی نعمتان و صاحبان اصلی انقلاب هستند.

وی همچنین حضور انقلابی و باصلابت مردم ایران در تمامی صحنه ها ی سیاسی را  ناشی از معرفت و آگاهی بیش از پیش مردم عنوان کرد و گفت: استقلال و آزادگی ملت ایران باعث شده که رشد و تعالی روز افزون این ملت بیشتر از گذشته نمایانتر شود.

منکرسی درادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام الله 22 بهمن ،یادآور شد: دشمنان انقلاب متوجه شده اند که نفوذ سیاسی ملت ایران در جاجای دنیا شکوفا شده است و قدرت مقابله با آن برای هیچ کشوری تحقق نخواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ،ادامه داد: مشارکت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی درروز 22 بهمن ماه به منظور ارائه خدمات بیشتر و تسهیل در ترابری مردم شریف استان امری مهم و ضروری است.

در ادامه این نشست عباس سروری دبیر ستاد برگزاری دهه فجر انقلاب اسلامی استان به تمهیدات و برنامه ریزی های اندیشیده شده به منظور بر گزاری هرچه باشکوهتر مراسم راهپیمایی ایام الله 22 بهمن درشهرستان های مختلف استان پرداخت.

 

کد مطلب 1810800

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