چهره اصلی تیم ملی ایران را مقابل لبنان دیدیم/ حقیقت آشکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از پیروزی 5 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران ایران مقابل لبنان در نشست خبری اظهار داشت: می خواهم از تمام بازیکنانم تشکر کنم چون شاهد بازی بسیار خوبی بودیم. حتی یک قسمت از بازی کیفیت بسیار بالایی داشت. همینطور می خواهم دوباره تاکید کنم بر اخلاق بازیکنانم که در طول 90 دقیقه تمرکز داشتند و برای تک تک لحظات جنگیدند.

وی با بیان اینکه از این عملکرد بازیکنان باید تقدیر شود، یادآور شد: بازیکنان ایران امروز حقیقت را آشکار کردند. این چهره اصلی تیم ملی ایران بود. فکر می کنم در بازی مقابل لبنان تیم ایران تیم خوبی است و استحقاق حمایت همه جانبه دارد. فقط در این صورت است که به جام جهانی می رویم.

سرمربی تیم ملی ایران با اشاره به عملکرد لبنان تاکید کرد: جملات دیگر امشب من برای تیم لبنان است. آنها استحقاق تبریک را دارند. چون بسته بازی نکردند. با این حال امروز روز ما بود و بهتر از لبنان عمل کردیم.

خبرنگاری از کی روش درباره انتقاد سرمربی لبنان از داور مسابقه و ارتباط دادن پیروزی ایران با عملکرد داور پرسید، کی روش در این خصوص گفت: مساله ای که امروز در بازی وجود داشت این بود که داوری داشتیم که ترسی از تصمیم گیری نداشت و توانست تصمیمات درستی بگیرد. به نظر سرمربی لبنان احترام می گذارم ولی با او موافق نیستم. با این حال یکی از مسائل خوب فوتبال امروز این بود که هیچ بازیکنی در طول مسابقه تمارضی نمی کرد.

وی ادامه داد: ما 90 دقیقه بازی کردیم و دلیل آن این بود که داوری داشتیم که قدرت تصمیم‌گیری داشت. من پس از بازی صحنه های داوری را در تلویزیون ددیم و شکی نیست که پنالتی ها درست بود. فکر می کنم اگر سرمربی لبنان هم این صحنه ها در تلویزیون ببنید نظرش عوض شود.

کی روش همچنین با تقدیر از حضور هواداران در ورزشگاه آزادی یادآور شد: امروز تماشاگران عالی بودند ولی ما دوست نداشتیم چهارشنبه عصر بازی کنیم. اگر دست خودمان بود می خواستیم جمعه عصر به دیدار حریفمان برویم. به هر حال مطمئنم تماشاگران داخل استادیوم و تمام هواداران ایران از تماشای این بازی لذت بردند.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه گفته بود دو بازیکن سطح بالا یعنی اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد را به فوتبال ایران معرفی کردم، خاطر نشان کرد: دلیل مطرح کردن این جمله به این خاطر بود که از من سوال کردند دستاوردت در تیم ملی ایران چه بوده است؟، من هم این موضوع را مطرح کردم ولی اکثر بازیکنان امشب عملکرد خوبی داشتند. همینطور فرصت خوبی بود تا بازیکنانی مثل اولادی و یعقوب کریمی را به زمین بیاوریم.

«تیم ملی در شرایط حساس به مشکل می خورد و بازیکنان دچار استرس می شوند، برای این مساله در بازی های حساس تیم ملی در ماه های آینده چه برنامه ای دارید؟»، وی در پاسخ به این سوال گفت: به نظر شما احترام می گذارم ولی واقعیت این است که ما بعد از شکست مقابل ازبکستان تحت فشار بودیم. نمی دانم روی چه معیاری می گویید ما در این مسابقه زیر فشار نبودیم و استرس نداشتیم.

کی روش افزود: فکر می کنم بجای مطرح کردن این مساله بهتر است بگوییم، بازیکنانی داریم که حتی وقتی تحت فشار هستند می توانند خوب باشند. بازیکنانی که امشب مقابل لبنان بازی کردند چهره واقعی فوتبال ایران را تشکیل می دهند و اگر خوب حمایت شوند حتی می توانند در جام جهانی برزیل هم موفق شوند.

سرمربی تیم ملی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: امروز شاهد یک پیغام شفاف از طرف رئیس فدراسیون، دبیرکل، بازیکنان، مربیان و سایر مسئولان بودیم که اگر متحد و یکدل باشیم می توانیم به هدفمان برسیم. افرادی که دوست دارند به ما بپیوندند می توانند با حمایت از تیم ملی به ما کمک کنند.

سرمربی تیم ملی همچنین خارج از نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تبانی لبنان و قطر برای صعود قطر به جام جهانی گفت: هنوز از مسائل ریز این موضوع مطلع نیستم و زود است که در این باره صحبت کنم هنوز آمادگی صحبت در این خصوص را ندارم.

وی همچنین از پاسخ دادن به سوالی درباره وضعیت هادی عقیلی مدافع تیم ملی ایران خودداری کرد.