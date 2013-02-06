جنبش نرم افزاری نیارمند خیزش عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در جشنواره تجلیل از اساتید بسیجی استان قم در تالار غدیر دانشگاه آزاد قم، گفت: تولید علم و نوآوری وظیفه نخبگان جامعه و بر دوش افراد ارزشی است و اساتید بسیجی در این بین چهره های ارزشی در حوزه و دانشگاه هستند.



وی ابراز داشت: اساتید بسیجی دغدغه دین، انقلاب، پیشرفت کشور و بالندگی تمدن اسلامی را دارند و در این راستا برای رسیدن به توسعه کشور باید به یک جنبش نرم افزاری دست بزنیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: برای مبدل شدن به یک الگوی علمی در جهان و اسوه بودن برای کشورهای بیدار شده اسلامی، باید در جنبش نرم افزاری اقدامات مناسبی انجام دهیم.



وی با اشاره به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بر موضوع جنبش نرم افزاری، گفت: این جنبش تلاش بر کشف مجهولات دارد و علاوه بر حرکت در این راستا به جمعی بودن این تحول نیاز داریم.



وی گفت: جنبش نرم افزاری یک حرکت فراگیر باید باشد و نیارمند خیزش عمومی است که باید حوزه و دانشگاه دست در دست یکدیگر برای تحقق این جنبش گام بردارند.



حسینی بوشهری ادامه داد: جنبش نرم افزاری بنیادی است و باید در مبانی، ساختارها و در نخبگان دگرگونی ایجاد شود و اگر دراین موارد تحول ایجاد نشود جنبش تحقق پیدا نمی کند.



وی ابراز داشت: نیازمند استمرار در جنبش نرم افزاری هستیم و کارهای مقطعی اثر بخش نبوده و تنها حرکت مستمر است که می تواند ما را به تولید علم برساند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جنبش نرم افزاری به معنای حرکت بنیادین، گسترده و مستمر در عرصه دانش ها و اطلاعات است و با این اتفاق شاهد تولید علم و نظریه های جدید هستیم که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است.



وی با اشاره به ضرورت ایجاد جنبش نرم افزاری درکشور افزود: دانش و پژوهش در اسلام جایگاه ویژه ای دارد و اسلام به ما دستور می دهد که پیروان این مکتب باید برای علم ارزش قائل باشند.



مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: دین محرک اولیه بسیاری از دانش ها و علوم بوده است و جنبش نرم افزاری که می خواهد ما را به تولید علم برساند، باید آسیب شناسی شود.



وی با اشاره به آسیب های موجود در راه جنبش نرم افزاری بیان داشت: کارکردهای ما متناسب با مطالبات رهبری در مورد این جنبش نیست البته در کشور در عرصه های مختلف تولید علم شده است، اما ماندگاری انقلاب ما در وجود علوم انسانی متناسب است.



وی ادامه داد: در عرصه جنبش نرم افزاری نباید دچار خودباختگی و تحجر شویم، همچنین باید در سیستم آموزشی تحول ایجاد شود و سیستم آموزشی به جای پاسخ محوری به سئوال محوری باید تبدیل شود.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه سئوال محوری باعث جلوگیری از بسته ماندن ذهن‌ها می‌شود، بیان داشت: در جنبش نرم افزاری باید فضایی آزادانه را ایجاد کنیم تا تحولات فرصت شکوفایی پیدا کنند، در این زمینه هم چنین برنامه ریزی های حساب شده و برخورداری از احساس و درک لازم و جلوگیری از شعار گرایی بسیار مهم است.



وی ابراز داشت: ارزش های نادرست در حرکت های علمی کارساز نیست و نباید بین رشته های علمی تبعیض قائل شد و هم چنین باید توازنی منطقی بین تغییر و تحول کمی و کیفی ابعاد علمی بوجود آید.



مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تاکید کرد: جامعه ما اقتضائات خاص خود را دارد و نمی توانیم آن چه را دیگران عنوان کرده اند را به طور کامل پیگیری کنیم و باید به نیازهای خاص خود با توجه به این که کشوری الگو برای مسلمانان هستیم توجه داشته باشیم.