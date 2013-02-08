درخواست ترکیه جهت پیوستن به گروه 5+1 برای دلجویی از ایران است

داوود هرمیداس باوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخیرا در روابط ایران و ترکیه به خاطر مسئله سوریه سردی بوجود آمده است، گفت: تقاضای ترکیه برای ورود به گروه 1+5 به منظور دلجویی و جبران اقدامات گذشته خود است.

وی ضمن تاکید بر اینکه طرح ترکیه برای هم افزایی فشارها به همراه غرب بر ایران نیست، گفت: بخاطر ناراحتی ایران از استقرار موشک های ناتو در ترکیه، این کشور درصدد انجام اقداماتی برای خشنود ساختن ایران است.

هرمیداس باوند ادامه داد: با این وجود پیوستن ترکیه اثری در فرایند مذاکرات نخواهد داشت. چون تصمیمات در این زمینه را کشورهای اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به خصوص آمریکا می گیرند.

این استاد دانشگاه افزود: این پیشنهاد حتی به لحاظ روانی هم نمی تواند تاثیری در نتایج مذاکرات داشته باشد.

باوند ادامه داد: تنها قصد و نیت طرفین مبنی بر اینکه تصمیم داشته باشند تغییری در موضع اولیه خودشان انجام دهند می تواند در این خصوص تاثیر گذار باشد.