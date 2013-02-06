4 مدال سهم بانوان تکواندو کار شهریار در مسابقات جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فجر 91 استان تهران همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر آغاز به کار کرد و در این رقابتها با حضور تیمهای مختلف از شهرستانهای استان تهران و حوزه برگزار شد که در بخش تکواندو، مریم سوری در وزن هشتم مدال طلا، محدثه اسماعیل زاده در وزن دهم مدال طلا، فاطمه هاوشکی در وزن پنجم مدال برنز وسعیده ناظری در وزن نهم مدال برنز مسابقات را برای تیم شهریار کسب کردند.

کشتی گیران جوان شهریار 3 مدال گرفتند



در مسابقات فجر 91 استان تهران، کشتی گیران شهریار توانستند 3 مدال جشنواره فجر 91 را که به میزبانـــی شهرری برگزار شد، تصاحب کنند، در این مسابقات، جمال تیموری دروزن 50 کیلوگرم مدال برنز، پژمان حسینی مدال نقره و در وزن 66 کیلوگرم محمدامیری مدال نقره مسابقات را برای تیم شهـــــــریار کسب کردند.

صعود تیم فوتسال شهریار به دور دوم مسابقات جشنواره فجر



مرحله اول مسابقات فوتسال جشنواره فجر به میزبانی شهرستان ملارد و با حضور تیم های ملارد، قدس، شهریار و رباط کریم برگزار شد که دراین مرحله تیم رباط کریم به عنوان تیم اول و تیم شهید کریمی شهریار به عنوان تیم دوم به مرحل دوم صعود کردند.

درمرحله اول تیم شهید کریمی با نتیجه سه بر دو بر نماینده ملارد غلبه کرد و در مصاف با نماینده رباط کریم به تساوی چهار بر چهار رسید، تیم شهید کریمی در مرحله دوم مسابقات به میزبانی حوزه شمال شرق، با نماینده دماوند به تساوی پنج بر پنج دست یافت.

مسابقات دو همگانی و همایش بزرگ دوچرخه سواری اسلامشهر به مناسبت دهه فجر



مسابقات دو همگانی به همراه همایش بزرگ دوچرخه سواری اسلامشهر به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور 900 نفر شرکت کننده برگزار شد، این مسابقات با حضور مسئولین ارشد شهرستان در کمربندی جنوبی اسلامشهر به مساحت 800 کیلو متر و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر برگزار شد.

در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سی ام دو همگانی جوایز نقدی به مبلغ سی میلیون ریال اهدا شد، همچنین به تعداد 34 عدد جوایز نقدی و جوایز نفیس ورزشی و خانگی به قید قرعه اهدا گردید، در این همایش بزرگ ورزشکاران رشته های کاراته، باستانی و کار با توپ با اجرای حرکات نمایشی ورزشی، زیبایی همایش را دوچندان کردند.

مسابقات دارت و موتای درجشنواره فجر استان تهران برگزار می شود



رئیس هیات انجمن های ورزشی استان تهران اظهار داشت: مسابقات دارت بانوان و آقایان و موتای در جشنواره فجر تهران برگزار می شود، مسابقات دارت بانوان و آقایان در 4 رده سنی ( نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان ) روز پنج شنبه 19 بهمن ماه انجام خواهد شد.

یحیی دادوئی افزود: مسابقه بانوان ازساعت 9 صبح و مسابقه آقایان از ساعت 14 بعدازظهر در سالن تخصصی دارت مجموعه ورزشی شهید کشوری آغاز می شود، همچنین مسابقات موتای در چهار رده سنی (نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان) روز جمعه 20 بهمن ماه در شهرستان بهارستان برگزار خواهد شد.

مسابقه آمادگی جسمانی بانوان در شهرستان قدس برگزار شد



به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس و به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه آمادگی جسمانی بانوان در شهرستان قدس با حضور علاقمندان این رشته برگزار شد که معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در این زمینه اظهار داشت: این دوره از مسابقات بمناسبت دهه مبارک فجر و با حضور بیش از ۳۵۷ نفر از بانوان علاقمند برگزار شد که بانوان ورزشکار در شش گروه سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

احمد مومن استعداد یابی و ایجاد شور و نشاط در بین بانوان را از دیگر اهداف برگزاری این مسابقه عنوان کرد و افزود: شرکت و استقبال بانوان در مسابقات و فعالیتهای ورزشی در ارتقای سطح ورزش شهرستان و توسعه ورزش همگانی در خانواده مؤثر است، این مسابقات با هدف تشویق و ترغیب بانوان به امر ورزش و ایجاد شور و نشاط آنان و هچنین شناسایی استعدادهای ورزشی و ارتقای سطح مهارت ورزشکاران شهر قدسی برگزار می شود.