تشدید نظارت بر معاینه فنی خودروهای سنگین در البرز

محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ابه نظارت و دقت در مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروها گفت: مسئولان اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز از وضعیت، امکانات ، نحوه سرویس دهی و روند انجام معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین بازدید کردند و از صحت اجرای این مراکز اطمینان حاصل کردند.

وی تصریح کرد: این بازید با حضور مدیرکل پایانه های استان البرز، رئیس اداره ایمنی و ترافیک و کارشناسان مربوطه این اداره صورت گرفته است.

مدیرکل حمل ونقل پایانه های استان البرز افزود: هدف از این بازدید نظارت بیشتر و عملکرد صحیح مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین استان البرز است.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی و سلامت کامل وسیله نقلیه وتاثیر آن در ایمنی سفر اظهار داشت: دارا بودن شرایط فنی مناسب برای همه وسایل نقلیه ضرورت دارد.

عطرچیان در ادامه افزود: این امر در ناوگان حمل ونقل و عمومی به دلیل گستره کاربران از اهمیت ویژه برخورداری است.

وی از بازدید 3 مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین استان البرز خبر داد.