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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

تشدید نظارت بر معاینه فنی خودروهای سنگین در البرز

تشدید نظارت بر معاینه فنی خودروهای سنگین در البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل ونقل پایانه های استان البرز از نظارت بیشتر بر چگونگی انجام معاینه فنی خودروهای سنگین در استان البرز خبر داد.

محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ابه نظارت و دقت در مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروها گفت: مسئولان اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز از وضعیت، امکانات ، نحوه سرویس دهی و روند انجام معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین بازدید کردند و از صحت اجرای این مراکز اطمینان حاصل کردند.

وی تصریح کرد: این بازید با حضور مدیرکل پایانه های استان البرز، رئیس اداره ایمنی و ترافیک  و کارشناسان مربوطه این اداره صورت گرفته است.

مدیرکل حمل ونقل پایانه های استان البرز افزود: هدف از این بازدید نظارت بیشتر و عملکرد صحیح مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین استان البرز است.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی و سلامت کامل وسیله نقلیه وتاثیر آن در ایمنی سفر اظهار داشت: دارا بودن شرایط فنی مناسب برای همه وسایل نقلیه ضرورت دارد.

عطرچیان در ادامه افزود: این امر در ناوگان حمل ونقل و عمومی به دلیل گستره کاربران از اهمیت ویژه برخورداری است.
وی از بازدید 3 مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین استان البرز خبر داد.

کد مطلب 1810889

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