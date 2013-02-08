احتمال جهش دوباره مصرف آب در بخش خانگی/ رشد مصرف در بخش تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در بخش آب نشان می دهد شمار مشترکان آب در طی سال 90 در مقایسه با سال پیش از آن 4.3 درصد و در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال پیش از آن 2.5 درصد رشد نشان میدهد.
با وجود اینکه بیش از 853 هزار مشترک جدید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به شمار مشترکان اضافه شده است، مصرف آب در طی سال 90 در مقایسه با سال 89 با کاهش 0.5 درصدی مواجه بوده است.
طی این مدت در بخشهای خانگی و تجاری با کاهش مصرف مواجه بودهایم به طوری که مشترکان خانگی در سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن 5.3 درصد کاهش مصرف داشته اند.
در بخش تجاری طی سال 90 در مقایسه با سال پیش از آن با 5.3 درصد کاهش مصرف و در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته با 2.5 درصد کاهش مصرف مواجه هستیم.
36 درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصارف تا 20 مترمکعب در ماه داشته اند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود 45 درصد افزایش یافته است.
55 درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصرف بین 20 تا 40 مترمکعب در ماه داشتهاند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود 48 درصد کاهش یافته است.
9 درصد مشترکان خانگی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مصارف بالای 40 مترمکعب در ماه داشته اند که پس از هدفمندی میزان این مشترکان به حدود 7 درصد کاهش یافته است.
اگرچه بررسیها نشان میدهد که مصرف آب با گذشت 2 سال از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها همچنان تحت کنترل است اما به نظر میرسد که با رشد قیمتها در بخشهای مختلف به ویژه در چند ماهه اخیر فاصله معناداری بین قیمت عرضه خدمات آب با سطح عمومی سایر کالاها و خدمات در حال شکلگیری است و این امر میتواند به جهش دوباره مصرف در بخش آب به ویژه در بخش خانگی پس از 2 سال توقف منجر شود.
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