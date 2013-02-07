ملت ایران از امتحان 22 بهمن 91 سربلند بیرون می آید

محمدعلی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر، 22 بهمن امسال را ویژه دانست و گفت: امسال از آن جهت ویژه است چون دشمن با تهدیدات، فشارها و تحریم ها خواستند مردم را امتحان کنند که حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه نشان خواهد داد که مردم ما از این امتحان سربلند بیرون آمدند.

وی به ویژگی دیگر 22 بمن ماه امسال پرداخت و اظهار داشت: فتنه سال 88 انتخابات را به سمت و سویی برد تا در مردم القای یاس و نا امیدی کنند اما حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشانگر این خواهد بود که نه تنها مردم نا امید نشدند بلکه مردم ما شاداب، با نشاط و امید به آینده در این راهپیمایی باشکوه حضور پیدا کردند.

فرماندار نوشهر بیان داشت: حضور مردم در انتخابات هوشمندانه بوده و مردم با تبعیت از منویات امام (ره) و امروز نیز تبعیت از مقام معظم رهبری یکبار دیگر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارند و ما هم قدردان این مردم که در همه صحنه ها عاشقانه، عاقلانه و با بصیرت حضور کامل دارند و دشمنان را نا امید و نشاط اجتماعی را تقویت می کنند هستیم.

وی بیان داشت: 22 بهمن بعنوان یک روز به یادماندنی که مردم به تبعیت از امام (ره) در سال 57 رژیم استکباری و پهلوی را که دست نشانده استکبار جهانی بود را شکست داده و پایان رژیم شاهنشاهی را رقم زده و شروع یک حکومت اسلامی با محوریت مرجع دینی را آغاز کردند.

فرماندار نوشهر افزود: آنچه برای مردم مهم بود بازگشت به هویت اصلی خود یعنی هویت اسلامی و ایرانی بود تا عزت خود را بدست آورند.

وی با بیان اینکه امام (ره) بزرگواری مردم ایران را حفظ کرد، اظهار داشت: حفظ این بزرگواری هزینه دارد که مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی با اهدای فرزندان خود در راه اسلام و انقلاب هزینه اش را دادند.

وی ادامه داد: مردم شریف ایران در دوران جنگ سخت و نیمه سخت از خود مقاومت نشان دادند و در دوران جنگ نرم هم با بصیرت و محکم در برابر دشمنان ایستادند.

قمی اظهار داشت: حضور پر رنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بیانگر رابطه بین مردم و حاکمیت است که نسل گذشته و نسل چهارمی امروز با امام ، شهدا و کسانی که انقلاب کردند یکبار دیگر تجدید میثاق و بیعت می کنند.

وی راهپیمایی 22 بهمن را مانوری عظیم بر شمرد و افزود: حضور مردم و مسئولان در راهپیمایی 22 بهمن این پیام را دارد که دشمن در استراتژی های خود نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند.