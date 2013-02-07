به گزارش خبرنگار مهر، گزارشی کوتاه از مجموع وقایع و اتفاقاتی که در حوزه های قوه مجریه، امنیتی و دفاعی کشور در هفته ای که گذشت بدین شرح است.

جنگنده ایرانی قاهر 313 با حضور احمدی نژاد رونمایی شد

شنبه این هفته در سومین روز از ایام دهه فجر هواپیمای جنگنده بومی با نام قاهر 313 ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور رونمایی شد.

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک این موفقیت بزرگ که در جهت تحقق فرامین فرمانده معظم کل قوا به منصه ظهور رسیده است، گفت: همه مراحل طراحی و ساخت جنگنده قاهر 313 را دانشمندان و متخصصان اقتدارآفرین سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع انجام دادند.



وزیر دفاع در تشریح ویژگی جنگنده قاهر 313 افزود: این جنگنده پیشرفته با مشخصات ظاهری منحصر به فرد دارای سطح مقطع راداری بسیار کم و همچنین قابلیت انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست است.



سردار وحیدی بهره برداری از مواد پیشرفته در ساخت هواپیما و سامانه الکتروآب یونیک پیشرفته را از دیگر ویژگی های قاهر 313 برشمرد.

سرتیپ نامی سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد



در این روز همچنین رییس جمهور در حکمی محمد حسن نامی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.



امیر سرتیپ محمدحسن نامی در سوابق خود معاونت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، عضویت هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران، رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاونت وزیر دفاع را دارا بوده است.



برگزاری جلسه مشترک مجلس و دولت/ کمک نقدی 70 تا 100 هزار تومانی قطعی شد



در همین روز همچنین جلسه مشترک مجلس و دولت با حضور روسای دو قوه مقننه و مجریه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.



در این جلسه مشترک که با حضور علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و تنی چند از چهره های شاخص اقتصادی و وزرای اقتصادی برگزار شد موضوع ادامه هدفمندی یارانه ها و کمک نقدی به مردم در آستانه سال نو بررسی شد و ضمن اینکه نمایندگان مجلس با پرداخت کمک نقدی به مردم در آستانه سال جدید موافقت کردند، این موضوع توسط مجلس و دولت قطعی شد.

قرار شده که در راستای انجام این کمک ها علاوه بر برداشت 5200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، به هر نفر بر مبنای شرایط و توانایی مالی و بر اساس دهک های در نظر گرفته شده بین 70 تا 100 هزار تومان تعلق بگیرد.

دولت درباره موضوع مرتضوی به هیات عالی حل اختلاف شکایت می کند



در روز یکشنبه این هفته معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه 90 درصد مصوبات هیات وزیران که از سوی هیات تطبیق مورد اشکال واقع می شود اصلاح می گردد، گفت: در ارتباط با موضوع واگذاری اختیارات انتصاب و برکناری سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور اگر هیچ راهی نباشد دولت به هیات عالی حل اختلاف قوا شکایت می کند.

ساخت تونل ماورای صوت سپاه از سوی سپاه



در همین روز سرلشکر جعفری در جمع خبرنگاران از طراحی و تولید تونل ماورای صوت با سرعت 8 ماخ در دانشگاه جامع امام حسین (ع) سپاه، خبر داد.



فرمانده کل سپاه در حاشیه همایش مکتب دفاعی انقلاب اسلامی در آراء و اندیشه‌های امام و رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با طراحی و تولید تونل ماورای صوت در دانشگاه جامع امام حسین(ع) توانمندی سپاه در تست و آزمایش موشکها و پرنده‌ها به سرعت 8 ماخ ارتقاء یافت.



پاسخ وزیر دفاع ایران به وزیر دفاع آمریکا



یکی دیگز از اتفاقات روز یکشنبه این هفته این بود که سردار احمد وحیدی در واکنش به اتهامات اخیر وزیر دفاع آمریکا گفت: این اتهامات بی‌اساس یک نوع فرافکنی مضحک است که نمی‌تواند پرده بر جنایت بی‌شمار آمریکا در مناطق گوناگون جهان بویژه منطقه خاورمیانه بکشد.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به مصاحبه اخیر لئون‌پانتا وزیر دفاع آمریکا با نشریه وال‌استریت ژورنال که در آن جمهوری اسلامی ایران را به قاچاق سلاح و تلاش برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرده است، گفت: این اتهامات بی‌اساس یک نوع فرافکنی مضحک است که نمی‌تواند پرده بر جنایت بی‌شمار آمریکا در مناطق گوناگون جهان بویژه منطقه خاورمیانه بکشد.



بازار داغ کاندیداهای ریاست جمهوری در یک ختم سیاسی



این روز یکی از پرخبرترین روزهای سال 91 بود چرا که در آن مراسم ختم مرحوم دکتر حسن حبیبی معاون اول دولت های سازندگی و اصلاحات و از ماموران تهیه پیش نویس قانون اساسی از سوی امام راحل(ره) هم در مسجد نور با حضور شخصیت های سیاسی اصلاح طلب ، اصولگرا و مقامات ارشد کشور برگزار شد.



در این مراسم چهره هایی نظیر محمدباقر قالیباف، غلامعلی حدادعادل، محسن رضایی، حسن روحانی، عبدالله جاسبی، هادی خامنه ای، حمیدرضا حاج بابایی، سردار وحید (از مسئولان دفتر رهبر معظم انقلاب) محمد رضا عارف، حمیدرضا آصفی، محمدرضا خاتمی، محمدرضا رحیمی، رضا تقی پور، حسین کمالی، عبدالله نوری، مصطفی معین، اسحاق جهانگیری، سید صادق و سید کمال خرازی، علی اکبر ناطق نوری، مهدی هاشمی، علی اکبر اشعری محمد سعیدی کیا، مصطفی پورمحمدی، علی یونسی، شمخانی، مرتضی تمدن، مصطفی کواکبیان، حسین مرعشی، اسفندیار رحیم مشایی، غلامحسین کرباسچی، منوچهر متکی و ... حضور داشتند.



حاشیه این مراسم محل مناسبی برای انجام مصاحبه از سوی مسئولان به ویژه افراد در معرض کاندیداتوری بود که عمده آنها نظرات خود را در خصوص منش دکتر حسن حبیبی، مسایل روز کشور و موضوعات مربوط به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده و همچنین تلاش های جناحی و گروهی خود در این خصوص اعلام کردند.

رای قاطع نمایندگان در عدم اعتماد به وزیر کابینه دهم



روز پرخبر یکشنبه با یک اتفاق مهم دیگر همراه شد، در این روز علاوه بر سخنان حاشیه ساز رئیس جمهور و رئیس مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 192 رای به استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای دادند.



در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داشت، بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف استیضاح، رای گیری صورت گرفت که در نهایت شیخ‌الاسلامی موفق به کسب مجدد رای اعتماد نشد .



بر این اساس از مجموع 272 رای ، شیخ الاسلامی با 192 رای موافق، 56 مخالف و 24 ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنارشد.

تاسیسات هسته ای خلل ناپذیر ایران



روز دوشنبه معاون اجرایی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء در پاسخ به تهدید های آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد تاسیسات هسته ای، بخشی از ماموریت ویژه و خاص ما است و از این حوزه ها به صورت ویژه ای دفاع می کنیم.



امیر شاهرخ شهرام معاون اجرایی قرارگاه پدافندهوایی خاتم الانبیاء درخصوص تهدیدهای رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: تاسیسات حیاتی، از جمله تاسیسات هسته ای، بخشی از ماموریت ویژه و خاص ما است و از این حوزه ها به صورت ویژه ای دفاع می کنیم.

رونمائی از2 تانک جدید ذوالفقار و صمصام



در این روز، فرمانده نیروی زمینی ارتش از برتری تانک بومی ذوالفقار نسبت به تانک تی ۷۲ در برخی حوزه‌های رزمی خبر داد.



امیرسرتیپ احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از دو تانک جدید ذوالفقار و صمصام، یکی از مباحث مهم در نبردهای زمینی را توجه به ادوات زرهی عنوان کرد و گفت: بهره‌مندی از تانک‌های پیشرفته و مجهز می‌تواند در ارتقای یکان‌های نیروی زمینی موثر باشد.

اعلام آمادگی احمدی نژاد برای رفتن به فضا



یکی از خبرهای مهم روز دوشنبه این بود که رئیس‌جمهور گفت: جوانان ما مصمم هستند ظرف چهار پنج سال آینده انسان به فضا بفرستند و مطمئنم که این اتفاق می‌افتد. من حاضرم فدایی شوم و علیرغم ریسک بالایی که دارد حاضرم اولین آدمی باشم که می‌خواهید به فضا بفرستید.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی با بیان اینکه حرکت در هر مسیر نیازمند مقدماتی است و این مسیر نقطه‌ی بلوغی خواهد داشت، گفت:مسیر رشد علمی هم نقطه‌ی بلوغ دارد و نقطه بلوغش آنجاست که به ابعاد کار مسلط شویم.

پرتاب ماهواره طلوع از پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در آینده نزدیک



در اینر روز وزیر دفاع در جمع پژوهشگران فناوری‌ فضای گفت: پایگاه پرتابی به نام حضرت امام مراحل آخر خود را طی می‌کند که پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ از آن پایگاه انجام خواهد شد.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در جمع پژوهشگران فناوری فضایی کشور، با تبریک دهه مبارک فجر گفت: فرزندان پاک سرزمین ما زمانی که ماهواره امید را با ماهواره ‌بر سفیر یک A به فضا فرستادند، ناباوری، جهان را فرا گرفت و ما باید از زحمات آنها که آغازگراین را پر افتخار بودند تشکر کنیم.

پایان بررسی احکام بودجه 92 در دولت



در جلسه فوق العاده دوشنبه شب هیات وزیران، بررسی احکام لایحه بودجه سال 92 کل کشور در دولت پایان یافت.



هیات وزیران در جلسه ای فوق العاده به بررسی احکام لایحه بودجه (تبصره ها) سال 92 کل کشور پرداخته و تصویب این بخش از لایحه در دولت به اتمام رسید.

قدردانی احمدی نژاد از وزیر برکنار شده اش



رئیس جمهور در پیامی که در دقایق پایانی شامگاه دوشنبه در سایت ریاست جمهوری منتشر شد، از زحمات و تلاش‌های عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که در جایگاه های بالاتر بتواند از وی بهره بگیرد.

احمدی نژاد تهران را به مقصد قاهره ترک کرد

صبح سه شنبه رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی عازم مصر شد.



محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی تهران را به مقصد قاهره ترک کرد.

احمدی نژاد:از سفر برگردم موضوع دستگیری مرتضوی را دنبال می کنم



پس از دستگیری سعید مرتضوی در شب سه شنبه، رئیس جمهور پیش از عزیمت به مصر با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی گفت:از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم.



محمود احمدی نژاد با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی اظهار کرد: متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود این کار بسیار زشت است.



رئیس جمهور تصریح کرد: قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی.

استقبال رسمی رییس جمهور مصر از احمدی‌نژاد در فرودگاه قاهره



در همین روز محمود احمدی‌نژاد رییس دوره‌ای جنبش عدم تعهد به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی با استقبال رسمی محمد مرسی همتای مصری خود وارد قاهره شد.

رییس جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود از سوی محمد مرسی رییس جمهور مصر مورد استقبال رسمی قرار گرفت.



گفتگوی 35 دقیقه‌ای احمدی نژاد با مرسی در پاویون فرودگاه قاهره



در روز سه شنبه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در پاویون فرودگاه قاهره به مدت 35 دقیقه با همتای مصری خود درباره مسائل مهم منطقه ای گفتگو کرد.



رئیس جمهوری اسلامی ایران به مدت 35 دقیقه در پاویون فرودگاه بین المللی قاهره با محمد مرسی درباره مسائل مختلف منطقه، جهان اسلام و روابط دو جانبه بحث و گفتگو کرد. رئیس جمهور در این سفر با علمای الازهر نیز دیدار کرد.

جزئیات عملیات و دستگیری تعدادی دیگر از اعضای شبکه مرتبط با BBC



عصر روز سه شنبه، وزارت اطلاعات ضمن اعلام دستگیری تعداد دیگر از اعضای شبکه رسانه ای وابسته به بی بی سی ، جزئیات بیشتری از گستره این شبکه در داخل و خارج از کشور منتشر کرد.



وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: بدنبال اطلاعیه این وزارتخانه در تاریخ 11/11/1391 پیرامون بازداشت تعدادی از عوامل شبکه مرتبط با سازمان عملیات روانی دولت انگلیس (موسوم به بی. بی. سی) بخش دیگری از اطلاعات حاصله به استحضار ملت شریف ایران رسید که شامل 6 بخش بود.



از آنجا که این پرونده همچنان در دست پیگیری می باشد، انشاءالله در اولین فرصت مقتضی و با هماهنگی مرجع محترم قضایی، اطلاعات دیگری به استحضار ملت سرافراز ایران اسلامی خواهد رسید.

بندها و جداول بودجه 92 تصویب شد

جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.



در این جلسه اعضای هیات دولت به ادامه بحث وبررسی پیرامون بندهای بودجه سال 1392 و همچنین جداول مربوط به بودجه پرداختند و آن را تصویب کردند.

برگزاری نشست سه جانبه مرسی، گل و احمدی نژاد



در همین روز نشست سه جانبه میان رئیسان جمهوری ایران، مصر و ترکیه لحظاتی پیش در قاهره برگزار شد.



همچنین در این روز نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز با سخنان رئیس جمهوری سنگال و محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره آغاز به کار کرد.