سه پروژه گاز رسانی به روستاهای شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارکه فجر آئین ازدواج دانشجوئی 46 زوج جوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان برگزار شد.

در این آئین که در دانشگاه علمی کاربردی سمنان برگزار شد زوج های دانشجو آغاز زندگی مشترک خود را در فضایی شاد و معنوی جشن گرفتند.

همزمان با این مراسم، کارگاه آموزشی روش های تحکیم خانواده ویژه این دانشجویان برگزار شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان گفت: این آئین شانزدهمین جشن ازدواج دانشجویان این دانشگاه است.

بهزاد بهرامی نسب افزود: تاکنون با برگزاری این جشن ها 640 نفر از دانشجویان درقالب جشن ازدواج دانشجویی به خانه بخت رفته اند.

وی با بیان اینکه هزینه برگزاری این جشن از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تامین شد گفت: به زوج های جوان هدایایی شامل کارت هدیه، بسته فرهنگی با پنج جلد کتاب مرتبط با مسایل خانواده و ... اهداء شد.

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان با 18 مرکز هشت هزار دانشجو را در 130 رشته کاردانی و 30 رشته کارشناسی تحت پوشش دارد.

انقلاب اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده است

سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار گفت: انقلاب اسلامی رشد روز افزونی داشته است و امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است.

حمیدرضا محمدیان در آیین گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی حرکتی عظیم در تاریخ است.

وی افزود: تلاش استکبار از بین بردن اسلام بود اما با همت مردم ایران اسلامی و رهبری امام ره اسلام پویا و پیروز شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: این انقلاب دو شکر دارد، ابتدا شکر الهی که این نهضت تاریخ ساز بوجود آمد و دوم شکر مردم بصیر که با رهبری امام(ره) این انقلاب را بوجود آوردند.

محمدیان گفت: انقلاب اسلامی با فریاد استقلال رژیم مردم سالار و اسلامی را جایگزین رژیم پهلوی کرد و نشان داد که کشور از عزت ملی برخوردار است.

همایش بهینه سازی مصرف برق در سمنان برگزار شد

همایش آموزشی ممیزی و بهینه سازی مصرف برق در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان برگزار شد.

این همایش با همکاری شرکت توزیع برق استان سمنان با هدف ارائه آموزش های لازم در زمینه صرفه جویی برق برگزار شد.

بهروز کسائیان کارشناس توزیع برق در این جلسه پیرامون چگونگی صرفه جویی در مصرف برق مطالبی ارائه کرد.

وی با ارائه آمار مقایسه ای مصرف برق در کشور و استان سمنان، بیشترین مصرف برق در این استان را در حوزه صنعت بیان کرد و آن را نشان دهنده صنعتی بودن سمنان دانست.

در این همایش کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان و مراکز آموزش فنی و حرفه ای برادران و خواهران شهرستان سمنان حضور داشتند و در خصوص نحوه صرفه جویی در منازل مسکونی و ادارات، ساعات اوج بار در فصول مختلف سال، چگونگی استفاده بهینه از اجناس برقی و … به شرکت کنندگان آموزش های لازم داده شد.

پایان اردوی تیم ملی بدمینتون بانوان در شاهرود

تیم ملی بدمینتون بانوان ایران با هدف آماده سازی بازیکنان برای حضور در بازیهای بین المللی دهه فجر در شاهرود اردو زده بود.

مربی تیم ملی بدمینتون بانوان ایران با اشاره به آمادگی این تیم برای حضور در رقابت های بین المللی دهه فجر گفت: روند آماده سازی این تیم مطلوب است.

فریبا جلالیان گفت: در این اردو 14 نفر از بازیکنان اصلی و انتخاب شده برای حضور در بازیهای دهه فجر حضور داشتند.

وی شمار بازیکنان انتخابی برای رقابت های بین المللی دهه فجر را 17 نفر بیان کرد و گفت: یک نفر از بازیکنان به علت آسیب دیدگی در اردو حضور نداشت و دو بازیکن دیگر در تهران تمرینات خود را زیر نظر مربیان دنبال کردند.

رقابت های بین المللی دهه فجر بیست و ششم بهمن در تهران برگزار می شود و تیم هایی از مالزی، اندونزی، ترکیه، آلمان و ... در این بازی ها حضور دارند.

سه بازیکن از استان سمنان نیز در این اردو حضور داشتند که از آمادگی خوبی برخوردار بودند.

تیم ملی بدمینتون بانوان ایران پس از یک روز استراحت، از روز جمعه این اردو را در تهران ادامه می دهند.

اردوی تیم ملی بدمینتون بانوان ایران در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

برترین های تنیس روی میز جام فجر سمنان معرفی شدند

بمناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مسابقات تنیس روی میز جام فجر با شرکت 20 نفر از کارکنان این اداره کل در سالن ورزشی شهدای پایانه بار سمنان برگزار شد.

این مسابقات که در دو مرحله تک حذفی و گروهی انجام شد در پایان ایرج دست نشان، مهدی رجایی فرد، ایمان تعصبی، داود سعدی و محمد حسین فیروزجاییان بترتیب جایگاه اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.