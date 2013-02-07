۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

نوذری:

خانه تکواندو البرز میزبان لیگ "نقش جهان" جوانان و بزرگسالان است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هئیت تکواندو استان البرز از میزبانی رقابت های هفته هفتم و هشتم هجدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور در استان البرز خبر داد.

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رقابت ها در باشگاه البرز برگزار می شود گفت:  دور برگشت هفته هفتم و هشتم هجدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک کشور تحت عنوان جام "نقش جهان" در باشگاه سلحشور خانه تکواندو برگزار می شود.

وی تصریح کرد:  بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون باشگاه سلحشور میزبان مسابقات مذکور در هفته هفتم و هشتم این رقابتها به ترتیب در برابر تیم الماس بتون همدان و آموزش عالی زند فارس قرار خواهد گرفت.

رئیس هئیت تکواندو استان البرز افزود: لیگ جام "نقش جهان" یادواره شهید "حسن تهرانی مقدم "با حضور یازده تیم روز جمعه 20 بهمن ماه به میزبانی باشگاه سلحشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این رقابت ها نماینده استان البرز با 16 بازی و کسب 35 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

نوذری اظهار داشت: علی کریمی و بهروز تاتی به عنوان مربی و محمد عزیزی به عنوان سرمربی مسئولیت تیم را برعهده دارند.

وی با اشاره به آمادگی تیم استان البرز گفت: تیم البرز با تلاش بسیار، ارائه توانمندی های خود و امتیازمیزبانی سعی بر آن دارد که خود را به صدر جدول نزدیک کند.

