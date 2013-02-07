خانه تکواندو البرز میزبان لیگ "نقش جهان" جوانان و بزرگسالان است

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رقابت ها در باشگاه البرز برگزار می شود گفت: دور برگشت هفته هفتم و هشتم هجدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک کشور تحت عنوان جام "نقش جهان" در باشگاه سلحشور خانه تکواندو برگزار می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون باشگاه سلحشور میزبان مسابقات مذکور در هفته هفتم و هشتم این رقابتها به ترتیب در برابر تیم الماس بتون همدان و آموزش عالی زند فارس قرار خواهد گرفت.

رئیس هئیت تکواندو استان البرز افزود: لیگ جام "نقش جهان" یادواره شهید "حسن تهرانی مقدم "با حضور یازده تیم روز جمعه 20 بهمن ماه به میزبانی باشگاه سلحشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این رقابت ها نماینده استان البرز با 16 بازی و کسب 35 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

نوذری اظهار داشت: علی کریمی و بهروز تاتی به عنوان مربی و محمد عزیزی به عنوان سرمربی مسئولیت تیم را برعهده دارند.

وی با اشاره به آمادگی تیم استان البرز گفت: تیم البرز با تلاش بسیار، ارائه توانمندی های خود و امتیازمیزبانی سعی بر آن دارد که خود را به صدر جدول نزدیک کند.