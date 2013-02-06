14 گروه موسیقی در جشنواره ملی "خنیاگران انقلاب" اجرا دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نعمتی نیا عصر چهارشنبه در حاشیه این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 40 گروه در جشنواره خنیاگران انقلاب استان لرستان حضور دارند.

وی بیان داشت: از این تعداد 14 گروه به عنوان گروه های برگزیده جشنواره خنیاگران انقلاب به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

مدیرکل حوزه هنری استان لرستان با بیان اینکه امسال دو بخش ویژه به این جشنواره اضافه شده است بیان داشت: این دو بخش در حوزه موسیقی سنتی و کر است.

نعمتی نیا با بیان اینکه هر بخش از این جشنواره سه گروه برگزیده خواهد داشت عنوان کرد: به گروه اول هر بخش مبلغ 300 میلیون ریال اهدا می شود.

وی همچنین بیان داشت: همچنین به گروههای برگزیده هر بخش نیز لوح تقدیر و تندیس جشنواره نیز اهدا خواهد شد.