آثار موسیقی ارائه شده به جشنواره خنیاگران انقلاب از برترین ها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد جدید در برگزاری جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی در سالجاری اضافه شدن دو بخش موسیقی سنتی و کر به این جشنواره بوده است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری مرکز موسیقی حوزه هنری کشور بر روی آثار این جشنواره بیان داشت: حوزه هنری کشور برای توجه و حمایت از آثار این جشنواره اقدام به ضبط و تبدیل آنها به لوح فشرده تصویری می کند تا در اختیار علاقمندان قرار گیرند.

مدیرکل مرکز موسیقی حوزه هنری کشور تصریح کرد: این اقدام در راستای تمرکز زدایی موسیقی از تهران و حمایت از گروههای موسیقی استانهای مختلف کشور است.

ارجمند ابراز امیدواری کرد که در جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی "برند"های خوبی از موسیقی استانهای مختلف کشور معرفی شود.

وی با اشاره به سطح آثار جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی در استان لرستان بیان داشت: همه آثار ارائه شده به این جشنواره جزء بهترین ها بوده و استادان برجسته فراوانی در گروههای موسیقی این جشنواره حضور دارند.