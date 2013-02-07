  1. عناوین کل
۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۰

یادواره سردار شهید حسن علیمردانی در مشهد برگزار شد

یادواره سردار شهید حسن علیمردانی در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: چهارمین یادواره سردار چزابه، شهید حسن علیمردانی، همراه با محفل انس با قرآن در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین یادواره سردار چزابه، شهید حسن علیمردانی شامگاه چهارشنبه همراه با محفل انس با قرآن در مشهد برگزار شد.

شهید محمدحسن علیمردانی فرمانده قرار گاه کربلا بود و در تنگه چزابه با رشادت ایستادگی کرد و به آرزویش شهادت دست یافت.

ستاد یادواره این شهید در مشهد فعالیت دارد و در جهت ترویج سیره رفتاری و اخلاقی شهدا و سردارانی چون  شهید علیمردانی حرکت می کند.

یادواره سردار چزابه، شهید محمدحسن علیمردانی به همت ستاد یادواره این شهید و با حضور همرزمان و خانواده شهیدبرگزار شد.

سردار اسماعیل قاآنی، از همرزمان شهید در این مراسم به سخنرانی پرداخت و از تندیس سردار چزابه، شهید علیمردانی و همچنین از نرم‌افزار چند رسانه‌ای این شهید رونمایی شد.

گفتنی است، شهید حسن علیمردانی در سال ۱۳۲۳ در یکی از روستاهای فریمان چشم به جهان گشود و در 18 بهمن سال 60 در تنگه چزابه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 1810982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها