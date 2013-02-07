یادواره سردار شهید حسن علیمردانی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین یادواره سردار چزابه، شهید حسن علیمردانی شامگاه چهارشنبه همراه با محفل انس با قرآن در مشهد برگزار شد.

شهید محمدحسن علیمردانی فرمانده قرار گاه کربلا بود و در تنگه چزابه با رشادت ایستادگی کرد و به آرزویش شهادت دست یافت.

ستاد یادواره این شهید در مشهد فعالیت دارد و در جهت ترویج سیره رفتاری و اخلاقی شهدا و سردارانی چون شهید علیمردانی حرکت می کند.

یادواره سردار چزابه، شهید محمدحسن علیمردانی به همت ستاد یادواره این شهید و با حضور همرزمان و خانواده شهیدبرگزار شد.

سردار اسماعیل قاآنی، از همرزمان شهید در این مراسم به سخنرانی پرداخت و از تندیس سردار چزابه، شهید علیمردانی و همچنین از نرم‌افزار چند رسانه‌ای این شهید رونمایی شد.

گفتنی است، شهید حسن علیمردانی در سال ۱۳۲۳ در یکی از روستاهای فریمان چشم به جهان گشود و در 18 بهمن سال 60 در تنگه چزابه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.