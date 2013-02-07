افزایش 30 درصدی بودجه شهرداری های استان زنجان در سال 92

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال گذشته بودجه شهرداری 102 میلیارد تومان بود و در سال آتی 130 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت، افزود: دفترچه عوراض شهرداری سال 92 در استان تدوین می شود و کلیه دفترچه های عوارض در وزارت کشور تصویب می شود و در سال 92 اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری موعد قانونی مشخصی دارد و جمع بندی خواهد شد و این امر در خیلی از شهرداری ها انجام شده است .

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت:در روزهای آینده بودجه سال آینده شهرداری تصویب خواهد شد.

فعالیت لازمه اش داشتن بودجه است

کریمی گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر و فعالیت گسترده در شهرداری باید بودجه مد نظر قرار گیرد چرا که لازمه فعالیت داشتن بودجه است.

وی یاد آورشد: یکی از رویکردها در در آمدزایی شهرداری استفاده از منابع و سرمایه های خصوصی است.

استفاده از ظرفیت خصوصی باعث توسعه عمران شهری می شود

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی باعث توسعه شهرداری ها در عمران شهرها می شود.

کریمی تصریح کرد: در شهرستانها کمیسیونها و شوراها ی سرمایه گذاری تشکیل شده است.

وی افزود: این شوراها طرح های مشارکتی را تدوین و تصویب می کنند و این امر جذب سرمایه گذاران در شهرستانها را هم به دنبال دارد.

کریمی گفت: در راستای ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی و اجتماعی به مردم در استان و شهرستانها شهرداری خدمات مطلوبی را ارائه داده است.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری در قالب طرحهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی هزینه می شود چرا که باید به این امر مهم توجه شود چرا که مطالبه مردم است.