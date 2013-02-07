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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۸

کریمی به مهر خبر داد:

افزایش 30 درصدی بودجه شهرداری های استان زنجان در سال 92

افزایش 30 درصدی بودجه شهرداری های استان زنجان در سال 92

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: بودجه شهرداری های استان در سال آینده نسبت به بودجه سال گذشته 30 درصد افزایش دارد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال گذشته بودجه شهرداری 102 میلیارد تومان بود و در سال آتی 130 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت، افزود: دفترچه عوراض شهرداری سال 92 در استان تدوین می شود و کلیه دفترچه های عوارض در وزارت کشور تصویب می شود و در سال 92 اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری موعد قانونی مشخصی دارد و جمع بندی خواهد شد و این امر در خیلی از شهرداری ها انجام شده است .

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت:در روزهای آینده بودجه سال آینده شهرداری تصویب خواهد شد.

فعالیت لازمه اش داشتن بودجه است

کریمی گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر و فعالیت گسترده در شهرداری باید بودجه مد نظر قرار گیرد چرا که لازمه فعالیت داشتن بودجه است.

وی یاد آورشد: یکی از رویکردها در در آمدزایی  شهرداری استفاده از منابع و سرمایه های خصوصی است.

استفاده از ظرفیت خصوصی باعث توسعه عمران شهری می شود

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی باعث توسعه شهرداری ها در عمران شهرها می شود.

کریمی تصریح کرد: در شهرستانها کمیسیونها و شوراها ی سرمایه گذاری تشکیل شده است.

وی افزود: این شوراها طرح های مشارکتی را تدوین و تصویب می کنند و این امر جذب سرمایه گذاران در شهرستانها را هم به دنبال دارد.

کریمی گفت: در راستای ارائه خدمات فرهنگی و ورزشی و اجتماعی به مردم در استان و شهرستانها شهرداری خدمات مطلوبی را ارائه داده است.

وی ادامه داد: بودجه شهرداری در قالب طرحهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی هزینه می شود چرا که باید به این امر مهم توجه شود چرا که مطالبه مردم است.

کد مطلب 1810983

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