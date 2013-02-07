فاصله زیاد مربیان ایرانی رشته شنا با دانش فنی دنیا/ لزوم حمایت وزارت ورزش

حامد رضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کم بودن تعداد شناگران و پایین بودن سطح کیفی عملکرد شناگران کشور نیزباعث شده تا ورزش شنایی ایران نتوانند در سطح آسیا و حتی جهان جایگاه مطلوبی داشته باشد.

لزوم حمایت وزارت ورزش از رشته شنا

وی در ادامه به لزوم حمایت وزارت ورزش از رشته شنا اشاره کرد و ابراز داشت: در شرایط کنونی انجام فعالیت برای فدراسیون شنا ،شیرجه،واترپلو کشور بسیار دشوار است از این رو لازم است تا جامعه شنای کشور و بدنه مدیریتی ورزش از این رشته حمایت کنند.

سرمربی تیم ملی شنا نوجوانان وجوانان کشور تصریح کرد: شنای ایران برای رسیدن به استاندارد جهانی راه بسیار دشواری در پیش دارد که برای مسطح کردن این مسیر لازم است در ابتدا استعدادهای افراد علاقه مند به رشته شنا در کشور کشف شود تا در ادامه با پرورش مناسب این افراد شنا ایران به جایگاه واقعی خود برسد.

رضا خانی تاکید کرد: طرح "صبا" که توسط آموزش و پرورش در سطح مدارس انجام می شود، به استعدادیابی در رشته شنا کمک فراوانی می کند اما برای کسب موفقیت در ورزش ها ی ابی به ویژه شنا لازم است افراد از سن پنج سالگی این ورزش را آغار کنند.