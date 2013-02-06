به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین و آخرین روز از کنفرانس هالیوودیسم که در تالار زرین هتل آزادی تهران برگزار شد، فرانکلین لمب در خصوص تحریم ها علیه ایران و سوریه گفت: قوانین بین المللی چنین تحریم ها علیه شهروندان یک ملت را ممنوع می داند و نتیجه تحریم ها غیرقانونی و غیراخلاقی است و باید در برابر آن مقاوت شود.

وی تصریح کرد: این تحریم ها دو هدف را دنبال می کند، سوریه و جمهوری اسلامی ایران. اگر جمهوری اسلامی ایران و سوریه قبول کنند، من حاضرم در دادگاهی رسمی از آنها دفاع کنم.



وی در پایان گفت: هیلاری کلینتون همچنان خواستار تحریم بیشتر علیه ایران است. در ادامه کن اکیف سخنرانی خود را با مضمون وضعیت فعلی غرب و مشکلات جامعه غربی ارائه داد.



وی گفت: تبلیغات در غرب واقعیت را وارونه جلوه می دهد، مردم ایران کرامتی دارند که در غرب به هیچ وجه یافت نمی شود. آمریکا جامعه بسیار ناامنی است و سیاستی فاسد دارد، همچنین سلاح های کشتار جمعی به جنایات آمریکا دامن می زند. کسانی در غرب به جنایات آمریکا دامن می زنند. کسانی در غرب از جنایتکاران، قهرمان می سازند و این موضوع به دلیل تاثیر و نفوذ هالیوود است. من هم زمانی به دلیل تبلیغات رسانه ها به نیروی دریایی پیوستم.



وی در خصوص وضعیت بانک ها در غرب گفت: بانک ها در امریکا به وسیله خون آشام ها اداره می شود که خون مردم را می مکند و وضعیت مردم هر روز بدتر می شود. دلارها در آمریکا در مسیر جنایت به کار می رود که یکی از اثرات آن فروپاشی ارز است. کشور من هم اکنون بدهکاری دارد و رو به ورشکستگی است.



وی در پایان ضمن عذرخواهی از ملت ایران به خاطر خشم و خشونت کشورش علیه آنان اظهار کرد: ما آزادی می خواهیم و از رفتار استکباری و شیطانی غرب علیه شما عذرخواهی می کنم.



وی گفت: دشمنی کشورهای استکباری علیه ایران به خاطر تسلیم نشدن ایران در مقابل خواسته های واهی آنان است.

در ادامه این نشست ویلیام رودریگلز نجات یافته واقعه یازده سپتامبر و فعال ضد نژاد پرستی به شرح وقایع اتفاق افتاده در آن زمان پرداخت.



در اختتامیه این نشست ضمن اعلام بیانیه و امضای قطع نامه به شرح زیر، سومین کنفرانس هالیوودیسم به کار خود پایان داد.

1-ارزشهای هالیوودیسم مخرب و سمی است.

2-به سخنرانی تنفر آمیز نسبت به ایران، اسلام و همه ادیان و ارزشهای خانواده های سنتی باید پایان داده شود.

3-امید می رود این کنفرانس کمکی باشد برای گردهمایی شرکت کنندگانی که تمایل دارند به این کنفرانس کمک کنند تا با مرور تمام گزینه های قانونی فورا تمامی اشتباهات گذشته را جبران کنند.



کنفرانس هالیوودیسم حمایت خود را از تاسیس یک اتحادیه بین المللی فیلمسازان و تولیدکنندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اعلام می دارند.



در پایان توسط شرکت کنندگان با اهدای لوح های یادبود با عنوان هالیوودیسم تقدیر به عمل آمد.