زنده نگه داشتن یاد شهدا مهمترین رسالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی استادحسینی در جلسه هماهنگی ستاد اولین یادواره شهدای ورزشکار استان سمنان به مناسبت سالروز دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، بیان داشت: رسالت ما در یادواره شهدا همچون حضرت زینب (س) در تبیین وقایع عاشورا است و رسالت ما این است که نگذاریم یاد شهدا فراموش شود.

وی ضمن بیان خاطرات تعدادی از شهدای ورزشکار دوران دفاع مقدس، خواستار ایجاد فضای تاثیرگذار و مناسب در یادواره شدند.

همچنین رئیس ستاد یادواره شهدای ورزشکار و مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: ما هرچه داریم به برکت خون شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داریم و مدیون خون شهدا هستیم اگر در این بخش کوتاهی کنیم.

همت هادیان جامعه جوان و نوجوان را جامعه اصلی هدف معرفی کرد و ایجاد فضای سوال را در ذهن مخاطب از اهداف برگزاری یادواره عنوان کرد.

حسن سلامی معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان نیز در خاتمه این جلسه ضمن تقدیر از اداره کل ورزش و جوانان استان، سازمان بسیج ورزشکاران استان و سایر ادارات و نهادهای عضو ستاد یادواره شهدای ورزشکار برگزاری یادواره شهدای ورزشکار را حائز اهمیت دانست و آن را نیاز جامعه ورزش بر شمرد و توجه بیشتر به برخی موارد را در یادواره شهدا متذکر شدند.