تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و هفتم فوریه سال 2013 میلادی.

- سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تهران آغاز می‌شود:

* لبنان - عراق (ساعت 15)

* ایران - اردن (ساعت 17)

- نشست خبری امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال و علی دایی سرمربی تیم راه‌‎آهن امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* ثامن‌الحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان

* نیروی زمینی تهران - هپکو اراک

- روز دوم از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* گل گهر سیرجان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر

* شهرداری اراک - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* اتکا گلستان- ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه شهدا گرگان

* مس سرچشمه - الوند همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* گسترش فولاد تبریز - آهن بافق یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

* نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی

* شاهین بوشهر- پارسه ایرانیان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

گروه ب:

* فولاد یزد - ملی حفاری اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

* شهرداری تبریز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز

* راهیان کرمانشاه - شهرداری ، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* صنعتی خوزستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* یادآوران شلمچه - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت

- هفته هفتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* بانک دی - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - آکادمی بین‌المللی تهران)

* پتروشیمی نوری بوشهر - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز عسلویه)