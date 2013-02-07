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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌ ورزشی: آغاز سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا و پیگیری هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم بهمن‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و هفتم فوریه سال 2013 میلادی.

- سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تهران آغاز می‌شود:
* لبنان - عراق (ساعت 15)
* ایران - اردن (ساعت 17)

- نشست خبری امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال و علی دایی سرمربی تیم راه‌‎آهن امروز در محل سازمان لیگ برگزار می‌شود.

-  هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* ثامن‌الحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان
* نیروی زمینی تهران - هپکو اراک

- روز دوم از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* گل گهر سیرجان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر
* شهرداری اراک - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* اتکا گلستان- ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه شهدا گرگان
* مس سرچشمه - الوند همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* گسترش فولاد تبریز - آهن بافق یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
* نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی
* شاهین بوشهر- پارسه ایرانیان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

گروه ب:
* فولاد یزد - ملی حفاری اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* شهرداری تبریز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
* راهیان کرمانشاه - شهرداری ، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* صنعتی خوزستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز
* یادآوران شلمچه - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت

- هفته هفتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* بانک دی - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - آکادمی بین‌المللی تهران)
* پتروشیمی نوری بوشهر - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز عسلویه)

کد مطلب 1810995

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