تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه نوزدهم بهمنماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1434 هجری قمری و هفتم فوریه سال 2013 میلادی.
- سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تهران آغاز میشود:
* لبنان - عراق (ساعت 15)
* ایران - اردن (ساعت 17)
- نشست خبری امیر قلعهنویی سرمربی استقلال و علی دایی سرمربی تیم راهآهن امروز در محل سازمان لیگ برگزار میشود.
- هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری 2 دیدار طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* ثامنالحجج سبزوار - فولاد مبارکه اصفهان
* نیروی زمینی تهران - هپکو اراک
- روز دوم از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* گل گهر سیرجان - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر
* شهرداری اراک - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* اتکا گلستان- ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه شهدا گرگان
* مس سرچشمه - الوند همدان، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* گسترش فولاد تبریز - آهن بافق یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
* نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی
* شاهین بوشهر- پارسه ایرانیان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
گروه ب:
* فولاد یزد - ملی حفاری اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* پاس همدان - برق شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
* شهرداری تبریز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی تبریز
* راهیان کرمانشاه - شهرداری ، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* صنعتی خوزستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز
* یادآوران شلمچه - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت
- هفته هفتم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* بانک دی - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - آکادمی بینالمللی تهران)
* پتروشیمی نوری بوشهر - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز عسلویه)
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