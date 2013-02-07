نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده حوزه مقداد میامی در گردهمایی بسیج دانش‌آموزی حوزه مقداد این شهر گفت: دشمن به دنبال تغییر عقیده وتفکر جوانان ماست ،پس آگاه باشد که دستخوش تهاجمات دشمن نشویم.

عبدالحسین محمدی اظهار داشت:کسب مدارج تحصیلی عالی بی‌بصیرت بی‌نتیجه است.

وی افزود: شما با افزایش مطالعه عمومی خود، شرکت در برنامه‌های بسیج و مراسم مذهبی و اجتماعی می‌توانید ارزش‌های اسلامی را حفظ کنید.

فرمانده حوزه مقداد میامی تصریح کرد: شما با درس خواندن و تقویت بنیه علمی خود که یک جهاد علمی است می‌توانید به انقلاب فکری که مسئولیت شماست برسید.

هچنین مسئول تربیت و آموزش حوزه مقداد میامی تصریح کرد: از آنجایی که یک بسیجی باید در تمام عرصه‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد، شما باید از همان ابتدای ورودتان به بسیج سعی کنید در تمام زمینه‌ها اطلاعات خودتان را افزایش دهید.

دیدار فرمانده سپاه ناحیه میامی با روسای ادارات این شهرستان



فرمانده سپاه ناحیه میامی در دیدار با روسای ادارات شهرستان میامی به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: هدف اصلی مسئولان در هر پست و جایگاه و با هر عنوان شغلی خدمت‌رسانی به آحاد مردم است.

عباسعلی کاظمی اظهار داشت: این ایام الله یادآور رشادت‌ها و شهامت ملت بزرگ ایران در انتخاب سرنوشت و حکومت به دست خودشان است.



وی افزود: ما به عنوان وارثان این انقلاب باید این روزها را پاس بداریم و برای حراست و نگهبانی از این انقلاب گام‌های محکمی برداریم.



فرماندهی سپاه ناحیه میامی خاطرنشان کرد: هدف ما از حضور در مناصب مختلف،خدمت رسانی به مردم ایران اسلامی است، فرق نمی‌کند در چه جایگاه یا رتبه‌ای باشیم.



کاظمی تصریح کرد: ادارات شهرستان میامی از جمله اداره گاز، برق، راه و ترابری، ثبت اسناد و املاک و شهرداری و شورای اسلامی مجموعه بسیج و سپاه را درخدمت‌رسانی به مردم منطقه یاری کرده‌اند و تعامل خوب و هماهنگی زیادی با ما داشته‌اند.

برگزاری گردهمایی سرگروه‌های صالحین بیارجمند



مسئول شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه میامی در گردهمایی سرگروه‌های صالحین حوزه‌های فضیلت و مالک اشتر بیارجمند گفت: نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور و سرنوشت خودشان انکارناپذیر است.



حجت‌الاسلام اباذر محمدی اظهار داشت: پذیرش حکومت و ولایت از آدم تا خاتم به عنوان بالاترین واجب‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: مهم‌ترین مقصود و هدف از ارسال رسل و پیامبران مسئله حکومت و ولایت بوده است و همه باید آگاه باشیم که حکومت و ولایت مطلق متعلق به خداوند است.



مسئول شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه میامی بیان داشت: از همان زمان حضرت آدم دو نوع حکومت شکل گرفته که شامل حکومت و ولایت طاغوت و حکومت امت توحیدی و امامت ائمه معصومین می‌شود.



محمدی تصریح کرد: وعده تحقق حکومت بشری و اجتماع انسانی به دست ولی خداوند «امام زمان(عج)» به انسانها داده شده است.

برگزاری نشست بصیرتی سیاسی بسیج خواهران شاهرود



کارشناس سیاسی سپاه شاهرود در نشست بصیرتی سیاسی پایگاه مقاومت بسیج حضرت فاطمه(س) حوزه بسیج خواهران فاطمه الزهرا(س) که با حضور بسیجیان در مسجد غربا برگزار شد، گفت: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی مسئله ولایت فقیه است که باعث تداوم انقلاب تاکنون شده است.



حسین ابوترابی با گرامیداشت دهه فجر و یاد امام و شهدا بیان کرد: دهه فجر، فرصتی دوباره برای یادآوری و تجدید بیعت با امام شهدا و شهدای انقلاب و آرمان‌های این بزرگواران است.



وی افزود: با توجه به دستاوردهای مهم این انقلاب اسلامی بر ماست که بیش از پیش پشتیبان ولایت فقیه خویش در تمام عرصه ها بوده و گوش به فرمان ولی خویش باشیم.

کارشناس سیاسی سپاه شاهرود با اشاره به مسئله اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: امروز یکی از مهمترین مسائل قابل توجه امام خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی است که ما باید اهداف رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی در کشور را بشناسیم و به کار بندیم.

حلقه‌های صالحین پایگاه فجر شهرک سپاه شاهرود برگزار شد



فرمانده بسیج مساجد و محلات علی ابن ابیطالب(ع) شاهرود در بازدید فرمانده حوزه مقاومت علی ابن ابیطالب(ع) سپاه شاهرود از حلقه‌های صالحین پایگاه فجر شهرک سپاه شاهرود و در جمع اعضای حلقه‌های صالحین این پایگاه گفت: برگزاری جلسات حلقه‌های صالحین تداوم اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر جنگ نرم دشمنان است.



عباس ارباب‌مجنی با گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی باعث بیدار شدن دلهای خاموش از ترس و رعب طاغوت و استکبار شد و نشان داد اگر رهبری فرزانه و شجاع حضور داشته باشد ملت آماده و از جان گذشته برای رهایی از طاغوت آمده‌اند.



وی افزود: دستاوردهای این 34 سال انقلاب نشان داده است که ملت ایران با عشق و علاقه به علم و دانش همچون سخن پیامبر اسلام در تلاش هستند تا علم در ثریا باشد بدان دست یابند و این پرتاب های فضایی این موضوع را ثابت می‌کند.

نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی در شاهرود افتتاح شد



به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی واحد پیشگام هاجر حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی کوثر شاهرود افتتاح شد.



مسئول روابط عمومی حوزه کوثر شاهرود با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه با هدف گرامیداشت دهه مبارک فجر و عرضه هنرهای دانش‌آموزان بسیجی واحد برگزار شده است.



سمیه خداوردی افزود: در این نمایشگاه صنایع دستی دانش‌آموزان در قالب نقاشی، خطاطی، پوستر، عکس، بافتنی، گیپوربافی، عروسک‌سازی، منبت و معرق‌کاری در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه کتاب انقلاب و تصاویر و روز شمار انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه است که به همت دانش‌آموزان بسیجی برپا شده است.

گردهمایی بصیرتی سیاسی بسیجیان روستای طرود برگزار شد



فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در گردهمایی بصیرتی سیاسی پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) حوزه بسیج نجف اشرف که با حضور بسیجیان روستای طرود که در مسجد جامع این روستا برگزار شد، گفت: استکبار از ما راضی نخواهد شد تا زمانی که ما تسلیم خواسته های آنها شویم که این آرزو را بگور خواهند برد.



سرهنگ پاسدار عباس مطهری در سخنانی با گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید "باید در برابر نعمت‌های خداوند شکرگذار باشیم و انقلاب اسلامی نعمتی است که خداوند در اختیار ما قرار داده و ما باید شکرگذار این نعمت بزرگ باشیم".



وی افزود: حضور شما مردم در مراسم دهه فجر نشان از قدردانی و شکرگذاری شما از نعمت انقلاب است و باید تلاش کنیم تا این نعمت به درستی به دست نسل‌های بعد برسد و به دست صاحب اصلی این انقلاب امام عصر(عج) برسد.



فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حرکت‌های مردمی در سراسر جهان اظهار داشت: این حرکت‌ها و جنبش‌ها به تصریح خود رهبران این نهضت‌ها برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

گردهمایی بصیرتی بسیج طلاب و روحانیان شاهرود برگزار شد



کارشناس ارشد مسائل سیاسی سپاه استان سمنان در گردهمایی بصیرتی بسیج طلاب و روحانیان شهید مطهری شاهرود که در این حوزه علمیه برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی تفکر جوانان و مردم را تغییر داد و این انقلاب نشان داد حکومت اسلامی می‌تواند همه نیازهای جامعه را برطرف کند.



مرتضی احمدیان اظهار داشت: ما در آستانه سی و چهارمین طلوع بهار آزادی قرار داریم و خدا را شاکریم که در این برهه بدنیا آمدیم.



وی افزود: روایتی است که می‌فرماید خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده و به کجا می‌رود، ماباید به باطن کار توجه بیشتر کنیم.



کارشناس ارشد مسائل سیاسی سپاه استان خاطرنشان کرد: انسان سازی، تهذیب و تربیت دینی از کارهای بزرگ انقلاب است و رهبری و اعتقادات، مردم، بلوغ دینی و فکری کارگشای این انقلاب است.



احمدیان گفت: شما در یک سنی هستید که باید بیشتر مطالعه کنید، این انقلاب طی چند روز بوقوع نپیوسته است، بلکه یک طرح چندین ساله و از عقبه محکم تفکر اسلام و شیعه بهره‌مند است.