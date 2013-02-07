طلسم مهرجویی نشکست/ مهمانان ناخوانده مشکل بزرگ خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از برگزاری جشنواره سی ویکم فیلم فجر با حاشیه‌های جالب توجهی از جمله حضور نیافتن داریوش مهرجویی در نشست خبری فیلمش، استقبال اهالی رسانه از فیلم سینمایی"دهلیز" و "دربند"، پخش نشدن مسابقه فوتبال ایران و لبنان در سینمای رسانه بر خلاف دوره گذشته، درگیری و ازدحام تماشاگران قبل از نمایش "دربند" به دلیل کمبود جا، شایعه دست‌کاری در آرای مردمی و .... همراه بود.

حضور نیافتن مهرجویی در نشست خبری فیلمش

اولین سانس هفتمین روز جشنواره فیلم فجر اختصاص به نمایش فیلم "چه خوبه که برگشتی" به کارگردانی داریوش مهرجویی داشت. این فیلم که به سبک و سیاق آثار دهه هفتم زندگی این کارگردان باسابقه و محبوب ساخته شده است در سینمای رسانه با استقبال قابل توجهی روبرو نشد.

در حالی که گمانه‌زنی‌ها برای حضور داریوش مهرجویی بعد از چند سال غیبت در سینمای رسانه به گوش می‌رسید مهرجویی امسال هم ترجیح داد در نشست خبری فیلم تازه اش حضور نیابد. وی که بعد از نشست خبری فیلم "سنتوری" دیگر در جشنواره حاضر نمی شود امسال تا لحظه پایانی جواب قطعی مبنی بر حضور نیافتن در نشست رسانه ای فیلم "چه خوبه که برگشتی" را به مسئولان نداده بود و مسئولان جشنواره نیز در این دوره اصرار زیادی بر حضور مهرجویی داشتند که بازهم این طلسم شکسته نشد.

روی پرده نرفتن مسابقه ایران و لبنان

اهالی رسانه انتظار داشتند که امسال هم مثل دوره گذشته که مسئولان جشنواره فیلم فجر مسابقه بین تیم های استقلال و پرسپولیس را به صورت زنده در سینمای برج میلاد نشان دادند مسابقه فوتبال بین تیم های ایران و لبنان را هم روی پرده ببینند اما این اتفاق به دلیل بسته شدن جدول روی نداد.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل پخش نشدن فوتبال را بسته شدن جدول نمایش فیلم ها از مدت ها قبل دانست و گفت: زمان دقیق مسابقه فوتبال پس از بسته شدن جدول نمایش فیلم ها اعلام شد بنابراین ما نمی توانستیم تغییری در جدول بدهیم.

استقبال اهالی رسانه از"دهلیز" و "دربند"

استقبال اهالی رسانه از دو فیلم"دهلیز" و دربند" رونق خاصی به هفتمین روز جشنواره فیلم فجر داده بود. "دهلیز" اولین فیلم سینمایی بهروز شعیبی در سینمای رسانه با استقبال قابل توجهی روبرو شد تا جایی که برخی از تماشاگران ایستاده به تماشای فیلم نشستند.

نشست خبری این فیلم سینمایی نیز بسیار مورد توجه مطبوعاتی ها قرار داشت و جمعیت زیادی در سالن برگزاری نشست خبری برای شنیدن حرف های دست اندرکاران فیلم حاضر شده بودند. تا جایی که حضور یکی از عکاسان جلو سن بدون توجه به افرادی که پشت سرش نشسته اند باعث درگیری حراست سالن با وی شد.

محمدرضا شیرخانلو بازیگر کودک این فیلم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت و بازار عکس گرفتن و مصاحبه با این کودک که بازی بسیار خوبی هم در فیلم از خود بروز داده بود بسیار داغ شد.

استقبال از فیلم دوم پرویز شهبازی "دربند" نیز بسیار زیاد و تا روز هفتم جشنواره بی نظیر بود. افراد بسیار زیادی در سالن نمایش فیلم حضور داشتند که ازدحام جمعیت باعث بروز حاشیه هایی نیز شد.

اعتراض عجیب یکی از خبرنگاران نسبت به صدور بی رویه کارت های مهمان

شاید مهمترین و عجیب ترین حاشیه جشنواره تا امروز اتفاقاتی است که پیش از شروع فیلم افتاد. به این ترتیب که خبرنگار مرد جوانی در اعتراض به صدور بی رویه کارت برای حضور در برج میلاد و نبود جای کافی برای نشستن خبرنگاران فعال رسانه ها، ناگهان با لپ تاپ خود روی سن رفت و جلو پرده نشست.

حتی حضور حراست سالن نیز نتوانست این خبرنگار معترض را از جای خود بلند کند. در نهایت با وساطت خبرنگاران حاضر در سالن این جوان حاضر شد از جلو پرده بلند شود. در نمایش فیلم"دربند" حضور مهمانان ناخوانده که از روز اول جشنواره شاهد حضورشان بودیم به اوج خود رسید تا جایی که ساعت 19 که نیم ساعت به شروع فیلم مانده بود وقتی خبرنگارانی که بیشترشان از نشست خبری فیلم قبلی خود را به سالن رسانده بودند با جمعیت بسیاری مواجه شدند.

بیشتر صندلی های سالن پر بود و هر نفر با گذاشتن کیف و وسایل دیگرش بر روی صندلی های کناری برای دوستان خود هم جا گرفته بود. ازدحام جمعیت به حدی بود که بیشتر خبرنگاران مجبور شدند روی پله های سالن بنشینند یا اینکه ایستاده فیلم را تماشا کنند. حتی بالکن سالن نیز از جمعیت پر شده بود.

درگیری خبرنگار هفت با مسئولان تشریفات

در این میان و بعد از حل شدن مسئله خبرنگار شاکی اتفاق دیگری در سالن رخ داد و آن هم درگیر شدن یکی از افراد تشریفات سالن با خبرنگار برنامه سینمایی"هفت" بود.

خبرنگار برنامه "هفت " که به همراه یک تصویربردار در سالن نمایش فیلم حضور داشت و از حاشیه های این اتفاق خبر تهیه می کرد با برخورد یکی از مسئولان تشریفات روبرو شد که اصرار داشت وی از سالن بیرون برود. در نهایت این دو نفر با یکدیگر درگیر شدند که این مسئله هم با وساطت مسئول تشریفات سالن حل شد.

نشست خبری این فیلم سینمایی نیز با حاشیه هایی همراه بود. بیشتر سوالاتی که از شهبازی در جلسه پرسش و پاسخ می شد مبنی بر این بود که چرا وی در فیلم شناسنامه درستی از کاراکترهایش ارائه نداده است. شهبازی نیز بارها توضیح داد که اصلا قرار نبوده اطلاعاتی به مخاطب درباره گذشته شخصیت ها داده شود و حتی فیلمنامه کامل نیز به هیچ کدام از بازیگران فیلم داده نشده و آنها هر روز که سر صحنه می آمدند متوجه می شدند که آن روز باید چکار کنند. بازیگران نیز صحبتهای شهبازی را تائید می کردند.

شهبازی: باعث افتخارم است که در نشست خبری حاضر می شوم

در این نشست یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه با فریاد به شهبازی گفت که چرا به سوالات خبرنگاران درست پاسخ نمی دهد. شهبازی نیز اعلام کرد که این اولین بار است که در یک نشست خبری حضور می یابد. اما یکی از خبرنگاران از انتهای سالن فریاد زد که ما خبرنگاران به تو افتخار داده ایم که در نشست فیلمت شرکت کرده ایم. شهبازی نیز عنوان کرد قبلا هم گفته که حضور در نشست خبری باعث افتخارش است.

پگاه آهنگرانی بازیگر فیلم نیز که در جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه خواهرش همراهش آمده و در بیرون محوطه دارد از سرما می لرزد تقاضا می کرد که زودتر جلسه را ترک کند که خبرنگاران با سوالات خود اجازه نمی دادند او برود. در نهایت آهنگرانی گفت پس لطفا پول آژانس ام را بدهید تا با آژانس به خانه بروم.

سیاست های متناقض سایت های حامی سازمان سینمایی

اخیرا برخی رسانه‎ها با توجه به تغییر رتبه فیلم‎های "هیس دخترها فریاد نمی‌زنند" و "حوض نقاشی" در نظرسنجی و آرای مردمی، مدعی تقلب و مصادره آرا سوخته برای فیلم محصول حوزه هنری شده‌اند. نکته عجیب این است سایتی که به انتشار گزارش هایی با این مضمون پرداخته است، به سازمان سینمایی به عنوان متولی اصلی جشنواره وابسته است.

بنابراین گاه سیاست های متناقضی از طرف سایت های حامی فعالیتهای سازمان سینمایی به چشم می خورد که عجیب به نظر می رسد و بیش از اینکه باعث زیر سوال بردن عملکرد حوزه هنری بشود باعث سوءبرداشت از فعالیت های سازمان سینمایی و مسئولان جشنواره فیلم فجر می شود.

بر همین اساس یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر حاشیه های مطرح شدن مبنی بر تقلب در آراء مردمی را کذب محض دانست و گفت: تقلب در سیستم نظرسنجی مردمی غیرممکن است؛ چراکه این نظرسنجی دارای مکانیزم مشخصی بوده و هر سینما دارای چهار ناظر است.

وی افزود: سال‎ها است مردم از طریق این نظرسنجی‏ها نظرات خود را درباره آثار جشنواره ارائه می‎کنند و امکان تقلب در چنین موضوعی وجود ندارد. وجود ناظران در سالن نیز امکان هرگونه تغییر آرای مردمی را از بین می‌برد.



