فاز اول مجتمع آبرسانی روستای نور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز اول پروژه مجتمع آبرسانی روستایی نور شهرستان خوشاب به بهره برداری رسید.

محمد حسن واحدی در مراسم بهره برداری از این پروژه، اظهار کرد: اجرای فاز اول پروژه مجتمع آبرسانی روستایی نور، 400 خانوار ساکن در روستاهای نورآباد و فوجی از توابع بخش مرکزی خوشاب را از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی لوله کشی شده، بهره مند می‌سازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: فاز اول پروژه مجتمع آبرسانی روستایی نور دارای 11 هزار متر خط انتقال و چهار هزار و 600 متر شبکه توزیع است.

چندین پروژه عمرانی در جغتای به بهره برداری رسید



محمد حسن واحدی اظهار کرد: پروژه گازرسانی فاز دو چاه های شماره یک، دو، و پنج زور زمند با صرف اعتبار یک میلیارد و 230 میلیون ریال، پروژه ساختمان تجمیع حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریال و سه پروژه آسفالت، روکش معابر، میدان بار و کشتارگاه صنعتی شهر جغتای با اعتبار 30 میلیارد ریال از مهم ترین این پروژه ها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از افتتاح چندین پروژه دیگر در روزهای گذشته دهه مبارک فجر امسال در این شهرستان خبر داد و افزود: پروژه زمین ورزشی روستای خسروشیر با اعتبار 250 میلیون ریال، پروژه حصار کشی ساختمان دهیاری روستای ده امام با اعتبار 80 میلیون ریال، پروژه استخر پرورش ماهی قزل آلا راهنما در روستای راه‌چمن با اعتبار 400 میلیون ریال، کلنگ زنی پروژه نصب ترانس برق روستای عبدل آباد و ریواده با اعتبار 140 میلیون ریال، از جمله این پروژه ها است.

واحدی بیان کرد: تکمیل و بهره برداری از 20 واحد منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) با صرف اعتبار 3میلیارد و 100 میلیون ریال، نصب دکل BTS روستای ابوچناری با اعتبار دو میلیارد و 450 میلیون ریال و سه پروژه مرغداری گوشتی 90 هزارقطعه ای با صرف اعتبار 13 میلیارد و 500 میلیون ریال نیز از دیگر پروژه های مهم افتتاح شده در روزهای گذشته دهه فجر سال جاری در جغتای است.

بهره‌برداری از 117طرح و پروژه عمرانی در چناران آغاز شد



محسن مظفری در این مراسم با اشاره به بهره‌برداری از صدها پروژه صنعتی و کشاورزی در سراسر استان همزمان با دهه مبارک فجر امسال، اظهار کرد: امروز در چناران، 117 پروژه با صرف اعتبار 890 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که مردم این شهرستان از خدمات و برکات آن بهره‌مند می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه پیرو رهبری و ولایت فقیه بودن علت اصلی اتحاد و انسجام ملت ایران است، بیان کرد: دشمنان نظام با هزینه های گزاف به دنبال ضربه زدن و کاهش اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند، ولی بصیرت و پیروی ملت ایران از ولایت‌فقیه، تا امروز همه توطئه‌های آنان را خنثی کرده است.