زمینه کار در شهرستان کارون مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی جزایری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کارون اظهار کرد: به اهالی کوت عبدالله که منطقه آنها به شهرستان کارون تبدیل شده است تبریک می گویم. به اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان نیز تبریک می گویم که به عنوان اولین دستگاه استان، اقدام به راه اندازی اداره در این شهرستان جدید التاسیس کرد.

وی افزود: از همه مدیران کل و استاندار خوزستان نیز انتظار داریم هر چه سریع تر اقدام به اندازی اداره خود در این شهرستان کنند تا سرعت خدمات رسانی به مردم این منطقه شدت بگیرد.



امام جمعه اهواز عنوان کرد: البته انتظار می رود دستگاه های فرهنگی در این کار پیشقدم شوند زیرا این منطقه مستعد انجام کارهای فرهنگی است. خوشبختانه سازمان تبلیغات گوی سبقت را همه ربود و دست به راه اندازی اداره کرد ولی از دستگاه هایی مثل ارشاد، اوقاف و... انتظار داریم در اسرع وقت اقدام به راه اندازی اداره خود در شهرستان کارون کنند.



آیت الله جزایزی در خصوص شهرستان شدن کارون نیز گفت: این اتفاق زودهنگام نبود و این منطقه از استعداد فراوانی برای تبدیل شدن به شهرستان برخوردار بود. از نظر جمعیتی و ظرفیت این منطقه شرایط لازم برای شهرستان شدن را داشت.



وی عنوان کرد: حوزه علمیه نیز سالهاست که در این منطقه فعال است و هم اکنون 35 نفر از طلبه های این حوزه معمم شده اند و وارد حوزه تبلیغ دین شده اند و می توانند نقش مهمی در شهرستان کارون به عهده داشته باشند.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر امام جمعه، حوزه علمیه و سپاه کوت عبدالله با هم متحد و منسجم شوند می توانند فعالیتهای موثری در شهرستان کارون داشته باشند.



آیت الله جزایری بخش پایانی، سخنان خود را به علت اینکه همه مردم این منطقه عرب هستند، به زبان عربی ایراد کرد و مردم را به حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد.

