طراحی مکانیزم انتخاباتی توسط جامعتین/کاندیداهای اصلاح طلبان را می توان صادر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر روستا درحالی در خرداد ماه سال 92 برگزار می شود که جریانات و گروههای سیاسی بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال جاری اسب های خود را برای دو انتخابات مهم سال آینده زین کرده اند و رقابت های انتخاباتی از چند ماه پیش بطور آشکار نمایان شده است.

هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم آرایش و صف بندی گروهها آشکار تر و بر تعداد کاندیداهای انتخاباتی افزوده می شود. در ادامه آخرین اخبار و رویدادهای انتخابات هفته جاری را باهم مرور می کنیم.

خاتمی: من 30-40 سال پیش نامزد شدم

محمد خاتمی ریس جمهور سابق کشورمان که محوریت جریان اصلاحات را برای ورود به صحنه انتخابات برعهده دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا نامزد ریاست جمهوری می شوید، به مزاح گفت: من 30-40 سال پیش نامزد شدم و دیگر بس است.

نجفی:اصلاح طلبانی که در مظان کاندیداتوری هستند بسیارند

محمدعلی نجفی نیز که مظان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، کاندیداتوری اش را منوط به یک تصمیم جمعی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات دانست و گفت: چون اصلاح طلبان هنوز تصمیم نگرفته اند بنابراین نمی شود شفاف صحبت کرد. ما از هر کسی که کاندیدای اصلاح طلبان باشد حمایت می کنیم. هم اکنون همه کسانی که اسمشان مطرح می شود در حد گمانه زنی است.



نجفی ادامه داد: اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم اگر کاندیدا شوند فکر می کنم اصلاح طلبان از ایشان حمایت کنند.



این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر وی را در مورد کاندیداتوری عارف و کواکبیان جویا شده بود گفت: من در مورد افراد نظر نمی دهم ، اصلاح طلبانی که در مظان کانیداتوری هستند بسیارند.

حبیبی: موتلفه نامزد مستقل ندارد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه حزب متبوعش سعی دارد با دیگر احزاب جبهه پیروان بر سر کاندیدای نهائی به گزینه مشترک برسد، تصریح کرد: جبه پیروان نظرش بر این است که با محوریت روحانیت وارد فضای انتخاباتی شود و حزب موتلفه نیز نامزد مستقل معرفی نمی کند.



حبیبی، در پاسخ به این سوال که آیا نظر جامعتین به صورت یک مکانیزم انتخاباتی اتخاد می شود و یا تنها در جلسات داخلی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: ساز و کار این روش بعداً مشخص می شود.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اذعان کرد: سیاست ما این است که اصولگرایان به یک ائتلاف بزرگ برسند. اگر همه اصولگرایان با محوریت روحانیت وارد میدان شوند و حتی المقدور یک کاندیدای واحد داشته باشند احتمال پیروزی آنان بیشتر است.

عارف:هنوز شرایط اصلاح طلبان را برای حضور خودم در انتخابات مناسب نمی بینم

محمد رضا عارف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز شرایط اصلاح طلبان را برای حضور خودم در انتخابات مناسب نمی بینم.

وی تاکید کرد: اصلاح طلبان این روزها در جلسات خود در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بر روی یک نفر اجماع شود یا اینکه با چند کاندیدا وارد عرصه شوند که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که تاکنون با هیچ یک از نامزدهای مطرح اصلاح طلبان جلسه بحث برای نحوه حضور در عرصه انتخابات برگزار نکرده است.

عارف در پایان گفت: متاسفانه هنوز به نتیجه قطعی برای حضور نرسیده ام.



دعوت 313 دانشجوی دانشگاه تهران از لنکرانی و جلیلی برای حضور در انتخابات

313 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه ای از سعید جلیلی و کامران باقری لنکرانی برای حضور در انتخابات دعوت کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: ادامه گفتمان سوم تیر با حضور یک نفر از شما در انتخابات میسر می شود.

سعیدی کیا: برنامه هایم را در زمانش اعلام می کنم





وی افزود: هر زمان قانونا بتوانم برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت و کار کنم، برنامه هایم را در این خصوص به استحضار همگان می‌رسانم. محمد سعیدی کیا نیز در پاسخ به مهر در مورد برنامه انتخابات اش اظهار کرد: این موضوع را در زمان قانونی اعلام خواهم کرد.وی افزود: هر زمان قانونا بتوانم برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت و کار کنم، برنامه هایم را در این خصوص به استحضار همگان می‌رسانم.

پورمحمدی: قصد پیوستن به ائتلاف سه گانه را ندارم/طراحی یک سازوکار انتخاباتی توسط جامعتین







حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات اظهار کرد: قطعا بنده برای حضور در این عرصه تصمیم عجولانه اتخاذ نخواهم کرد.



وی در خصوص اینکه به ائتلاف سه گانه اصولگرایان خواهد پیوست یا خیر، تصریح کرد: قصد پیوستن به این ائتلاف را ندارم.



عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: در حال حاضر در این تشکل روحانی در حال رسیدن به یک ساز و کار مشخص برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هستیم. همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طراحی یک ساز و کار مشخص انتخاباتی در جامعه روحانیت مبارز خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات اظهار کرد: قطعا بنده برای حضور در این عرصه تصمیم عجولانه اتخاذ نخواهم کرد.وی در خصوص اینکه به ائتلاف سه گانه اصولگرایان خواهد پیوست یا خیر، تصریح کرد: قصد پیوستن به این ائتلاف را ندارم.عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: در حال حاضر در این تشکل روحانی در حال رسیدن به یک ساز و کار مشخص برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هستیم.

رضایی:عجله نکنید به موقع کاندیداتوری ام را اعلام می‌کنم





وی درخصوص اعلام نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آینده افزود: عجله نکنید به موقع اعلام می‌کنم.

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که از دیگر کاندیداهای احتمالی انتخابات است، گفت: فعلا برای اعلام کاندیداتوری عجله ای ندارم و در زمان مناسب این موضوع را اعلام خواهم کرد.وی درخصوص اعلام نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری آینده افزود: عجله نکنید به موقع اعلام می‌کنم.

ناطق نوری: هیچ احساس مسئولیتی برای نامزدی در انتخابات آتی نمی‌کنم









رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب افزود: آنهایی که اشتیاق دارند در این صحنه وارد شوند، می توانند در انتخابات کاندیدا شوند.

از طرفی حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری که به عنوان یکی از گزینه های انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه گروهها و محافل سیاسی است ، اظهار داشت: بنده هیچ احساس مسئولیتی برای نامزدی در انتخابات آتی نمی‌کنم.رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب افزود: آنهایی که اشتیاق دارند در این صحنه وارد شوند، می توانند در انتخابات کاندیدا شوند.

استاندار تهران: آماده برگزاری انتخابات هستیم





وی در خصوص تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس و تعیین هیات نظارت با ساز و کار متفاوت از گذشته افزود: در این ارتباط هرچه قانون بگوید تابع قانون هستیم. مرتضی تمدن نیز در خصوص آمادگی برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: در هر حالتی اقدامات لازم را انجام داده ایم و آماده برگزاری انتخابات هستیم.وی در خصوص تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس و تعیین هیات نظارت با ساز و کار متفاوت از گذشته افزود: در این ارتباط هرچه قانون بگوید تابع قانون هستیم.



روحانی: اگر کاندیدا شوم، به صورت مستقل خواهم آمد









روحانی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تشکیل ستاد انتخاباتی وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: اگر برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شوم، به صورت مستقل خواهم آمد. همچنین رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی گفت: با توجه به علائمی که تاکنون دریافت کرده ام بعید می دانم آقای هاشمی قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را داشته باشد همچنین با توجه به شرایط موجود بعید است که آقای خاتمی هم کاندیدا شود.روحانی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تشکیل ستاد انتخاباتی وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: اگر برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شوم، به صورت مستقل خواهم آمد.

یونسی: ستاد انتخاباتی حسن روحانی تشکیل شده است/ مسئولیتی ندارم



حجت الاسلام علی یونسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مسئولیت وی در ستاد حسن روحانی حجت الاسلام علی یونسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مسئولیت وی در ستاد حسن روحانی اظهار داشت: این ستاد تشکیل شده اما بنده مسئولیتی در آن ندارم.

جهانگیری: آغاز فعالیت های کارگزاران برای انتخابات شوراهای شهر









همچنین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از آغاز فعالیت های این حزب برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.



وی درباره اینکه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به اجماع خواهند رسید، یا خیر؟، افزود: مگر اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تاکنون به اجماع رسیده اند که اصلاح طلبان بخواهند در این خصوص به اجماع برسند.



مهدی هاشمی: از نامزدی پدرم بی‌خبر هستم اسحاق جهانگیری نیز در خصوص کاندیداتوری اش اظهار کرد: هنوز تصمیمی برای حضور و یا عدم حضورم در انتخابات نگرفته ام.همچنین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از آغاز فعالیت های این حزب برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.وی درباره اینکه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به اجماع خواهند رسید، یا خیر؟، افزود: مگر اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تاکنون به اجماع رسیده اند که اصلاح طلبان بخواهند در این خصوص به اجماع برسند.



مهدی هاشمی در حاشیه مراسم ختم مرحوم حسن حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را دارد گفت: از نامزدی پدرم بی‌خبر هستم. همچنین مهدی هاشمی که این روزها نام پدرش به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شده است به خبر نامزدی پدرش در انتخابات واکنش نشان داد.

مهدی هاشمی در حاشیه مراسم ختم مرحوم حسن حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را دارد گفت: از نامزدی پدرم بی‌خبر هستم.



کواکبیان: سه راهکار برای اجماع میان اصلاح طلبان دارم





مصطفی کواکبیان درباره اجماع اصلاح‌طلبان اظهار داشت که سه راهکار برای این اجماع وجود دارد؛ اول اینکه کسانی که منتخب می‌شوند در اردوگاه اصلاح‌طلبان مورد نظرسنجی قرار گیرند و نتیجه هرچه شد بقیه به آن پایبند باشند.



وی ادامه داد: راه حل دوم اینکه کاندیداهای هیئت حکمیت تعیین و برنامه‌هایشان را به آن هیئت ارائه دهند تا تصمیم نهایی را آن هیئت اتخاذ کند. همچنین دبیرکل حزب مردم‌سالاری با ارائه سه راهکار خود برای اجماع اصلاح طلبان گفت: ما اولین حزبی بودیم که نام خاتمی را برای انتخابات آوردیم ولی خاتمی تقریباً به‌گونه‌ای با ما صحبت کرد که ما از حضور وی ناامید شدیم.مصطفی کواکبیان درباره اجماع اصلاح‌طلبان اظهار داشت که سه راهکار برای این اجماع وجود دارد؛ اول اینکه کسانی که منتخب می‌شوند در اردوگاه اصلاح‌طلبان مورد نظرسنجی قرار گیرند و نتیجه هرچه شد بقیه به آن پایبند باشند.وی ادامه داد: راه حل دوم اینکه کاندیداهای هیئت حکمیت تعیین و برنامه‌هایشان را به آن هیئت ارائه دهند تا تصمیم نهایی را آن هیئت اتخاذ کند.

واکنش قالبیاف به کاندیداتوری اش





وی در مواجهه با اصرار خبرنگاران برای پاسخگویی به این سوال و تاکید یکی از آنها که تنها 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت باقی است، تصریح کرد: اگر خواستید خیابان ها را آسفالت کنید، ما در خدمت شما هستیم.



قالیباف افزود: فعلا در این حدود می توانم خدمتگزاری کنم. محمدباقر قالیباف در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه تصمیم نهایی برای حضور در انتخابات را چه زمانی اتخاذ خواهد کرد، گفت: لطفا ما را رها کنید.وی در مواجهه با اصرار خبرنگاران برای پاسخگویی به این سوال و تاکید یکی از آنها که تنها 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت باقی است، تصریح کرد: اگر خواستید خیابان ها را آسفالت کنید، ما در خدمت شما هستیم.قالیباف افزود: فعلا در این حدود می توانم خدمتگزاری کنم.

مرعشی:سخنگوی هاشمی نیستم/صحبت رهبری فصل‌الخطاب است



حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران نیز درباره نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92



مرعشی درباره اقدام اخیر وزارت اطلاعات در کشف و خنثی‌سازی شبکه رسانه‌‌ای وابسته به بیگانگان تصریح کرد: امیدوارم مقامات مربوطه بتوانند افکار عمومی را در این‌باره قانع کنند.



عضو حزب کارگزاران با تأکید بر اینکه مواضع هاشمی روشن است، درباره بحث انتخابات آزاد که رهبری القای عدم وجود آن را بازی در پازل دشمن دانستند گفت: بعد از حرف رهبری نباید حرف دیگری زد و صحبت رهبری فصل‌الخطاب است. حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران نیز درباره نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 اظهار داشت: بنده سخنگوی هاشمی نیستم.مرعشی درباره اقدام اخیر وزارت اطلاعات در کشف و خنثی‌سازی شبکه رسانه‌‌ای وابسته به بیگانگان تصریح کرد: امیدوارم مقامات مربوطه بتوانند افکار عمومی را در این‌باره قانع کنند.عضو حزب کارگزاران با تأکید بر اینکه مواضع هاشمی روشن است، درباره بحث انتخابات آزاد که رهبری القای عدم وجود آن را بازی در پازل دشمن دانستند گفت: بعد از حرف رهبری نباید حرف دیگری زد و صحبت رهبری فصل‌الخطاب است.

شریعتمداری: کاندیدا می شوم/ کاندیداهای اصلاح طلبان آقدر زیاد است که می شود صادر کرد





وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهمترین اولویت شما چیست؟، افزود: آیا به نظر شما الان فصل اینکه کاندیداها بتوانند برنامه‌های خود را اعلام کنند، رسیده است.



شریعتمداری ادامه داد: مطمئن باشید هم برنامه مشخص داریم و هم تیم مشخص که به موقع اعلام خواهد شد.



این کاندیدای اصلاحات همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند کاندیدای ریاست جمهوری در جریان اصلاحات پیش بینی می کنید، گفت: آنقدر زیاد هستند که بشود آنان را صادر کرد.



وی همچنین در پاسخ سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان برنامه و سازوکار مشخصی برای رسیدن به کاندیدای واحد دارند؟، گفت: بله، اعلام کرده اند که برای رسیدن به اجماع در تلاش هستند.



شریعتمداری همچنین در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه آیا شما برای رسیدن به اجماع با آنان همکاری خواهید کرد یا خیر؟، یادآور شد: من از سابقه 8 سال همکاری در دولت خاتمی و غریب به بیش از این زمان همکاری با مجموعه مقام معظم رهبری برخوردارم و می توانم عامل وفاق و یکی کردن دل ها و رفع کردن کدورت ها باشم.

همچنین محمد شریعتمداری دیگر کاندیدای جریان اصلاحات در پاسخ به این سوال که آیا کاندیدا می شوید؟ گفت: بله؛ حتما همینطور است.وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهمترین اولویت شما چیست؟، افزود: آیا به نظر شما الان فصل اینکه کاندیداها بتوانند برنامه‌های خود را اعلام کنند، رسیده است.شریعتمداری ادامه داد: مطمئن باشید هم برنامه مشخص داریم و هم تیم مشخص که به موقع اعلام خواهد شد.این کاندیدای اصلاحات همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند کاندیدای ریاست جمهوری در جریان اصلاحات پیش بینی می کنید، گفت: آنقدر زیاد هستند که بشود آنان را صادر کرد.وی همچنین در پاسخ سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان برنامه و سازوکار مشخصی برای رسیدن به کاندیدای واحد دارند؟، گفت: بله، اعلام کرده اند که برای رسیدن به اجماع در تلاش هستند.شریعتمداری همچنین در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه آیا شما برای رسیدن به اجماع با آنان همکاری خواهید کرد یا خیر؟، یادآور شد: من از سابقه 8 سال همکاری در دولت خاتمی و غریب به بیش از این زمان همکاری با مجموعه مقام معظم رهبری برخوردارم و می توانم عامل وفاق و یکی کردن دل ها و رفع کردن کدورت ها باشم.

زاهدی: ویژگی رییس جمهور آینده در باهنر دیده می شود



محمد مهدی زاهدی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نیز



وی همچین با تاکید برایمکه جریان پایداری اگر بخواهد تحت حمایت دولت قرار گیرد زیر سئوال می رود، تصریح کرد: چون شعارهایی که جبهه پایداری سر می دهد با دولت دهم تفاوت دارد. جبهه پایداری تاکید بر گفتمان 84 دارد که این متفاوت از گفتمان مهرورزی است.

محمد مهدی زاهدی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نیز در گفتگو با مهر، باهنر را گزینه مناسبی برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: باهنر تجربیات خیلی خوبی دارد و بالاترین کسی است که سابقه حضور در مجلس را دارد و یک کارشناس خبره ای در مسائل اقتصادی است و از قضا هم با توجه به شرایط کشور رئیس جمهور آینده هم باید اقتصاد بداند و هم یک تیم قوی اقتصادی داشته باشد که می توانیم این ویژگی ها را در باهنر ببینیم.وی همچین با تاکید برایمکه جریان پایداری اگر بخواهد تحت حمایت دولت قرار گیرد زیر سئوال می رود، تصریح کرد: چون شعارهایی که جبهه پایداری سر می دهد با دولت دهم تفاوت دارد. جبهه پایداری تاکید بر گفتمان 84 دارد که این متفاوت از گفتمان مهرورزی است.

بدرلو: آبادگران جوان مستقل از جبهه ایستادگی وارد انتخابات می شود

بیت الله بدرلو سخنگوی آبادگران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا این تشکل سیاسی نیز از محسن رضایی حمایت خواهد کرد، گفت: ما در این دوره از انتخابات در قالب جبهه ایستادگی فعالیت نمی کنیم و هنوز در مورد گزینه مورد نظر به جمع بندی نرسیده ایم.

روانبخش: ما هنوز نفهمیدیم چرا احمدی‌نژاد از مشایی دفاع می‌کند!



حجت‌الاسلام قاسم روانبخش ظهر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ سیاسی مراسم بصیرت "فجرآفرین" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، افزود:

وی اظهار داشت: نوشتن 25 لقب در حکم انتصاب مشایی به رئیس دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، پیام خاصی داشت.



عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: خیلی می‌خواستیم ماهیت و حکمت این شکل از روابط را بفهمیم که نشد!



دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن ادامه داد: حیف شد! حیثیت این بنده خدا پای این آدم قربانی شد.



وی با اشاره به عقبه سنگین حمایت از احمدی‌نژاد در ابتدای ورودش به انتخابات، گفت: شاید اگر این شکل از روابط نمی‌بود آن 11 روز خانه‌ نشینی پیش نمی‌‌آمد. حجت‌الاسلام قاسم روانبخش ظهر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ سیاسی مراسم بصیرت "فجرآفرین" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، افزود: ما هنوز نفهمیدیم چرا احمدی‌نژاد از مشایی دفاع می‌کند!

وی اظهار داشت: نوشتن 25 لقب در حکم انتصاب مشایی به رئیس دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، پیام خاصی داشت.عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: خیلی می‌خواستیم ماهیت و حکمت این شکل از روابط را بفهمیم که نشد!دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن ادامه داد: حیف شد! حیثیت این بنده خدا پای این آدم قربانی شد.وی با اشاره به عقبه سنگین حمایت از احمدی‌نژاد در ابتدای ورودش به انتخابات، گفت: شاید اگر این شکل از روابط نمی‌بود آن 11 روز خانه‌ نشینی پیش نمی‌‌آمد.

نجابت: دو شرط برای پیوستن کاندیداهای اصولگرا به ائتلاف سه گانه



حسین نجابت در گفتگو با مهر، در مورد ائتلاف اصولگرایان برای رسیدن به کاندیدای واحد



وی افزود: ائتلافی که اکنون میان آقایان حدادعادل، قالیباف و ولایتی شکل گرفته است ائتلاف خوبی است که به گفته آقای حدادعادل این دایره بسته نیست و دیگر کاندیداها نیز می توانند به آن ملحق شوند.



نجابت دو شرط را برای پیوستن به ائتلاف اصولگرایان را ضروری دانست و گفت: اول اینکه افرادی که می خواهند به این ائتلاف اضافه شوند باید وزنشان یکی باشد و در حد و اندازه هم باشند و دیگر آنکه پایبند به نتیجه ائتلاف باقی بمانند و اگر نامزدی به عنوان کاندیدای نهائی معرفی شد دیگر با یکدیگر رقابت نکنند. حسین نجابت در گفتگو با مهر، در مورد ائتلاف اصولگرایان برای رسیدن به کاندیدای واحد گفت: اگر اصولگرایان با کاندیداهای متفاوت وارد صحنه رقابتها شوند قطعا شانس رقیب خود را افزایش داده اند.وی افزود: ائتلافی که اکنون میان آقایان حدادعادل، قالیباف و ولایتی شکل گرفته است ائتلاف خوبی است که به گفته آقای حدادعادل این دایره بسته نیست و دیگر کاندیداها نیز می توانند به آن ملحق شوند.نجابت دو شرط را برای پیوستن به ائتلاف اصولگرایان را ضروری دانست و گفت: اول اینکه افرادی که می خواهند به این ائتلاف اضافه شوند باید وزنشان یکی باشد و در حد و اندازه هم باشند و دیگر آنکه پایبند به نتیجه ائتلاف باقی بمانند و اگر نامزدی به عنوان کاندیدای نهائی معرفی شد دیگر با یکدیگر رقابت نکنند.





زاکانی: نامزد جمعیت رهپویان انقلاب هنوز مشخص نیست

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: این جمعیت تاکنون در زمینه معرفی نامزد یا نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری به جمع بندی نهایی نرسیده است.

علیرضا زاکانی افزود: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در خصوص مدل حضور در انتخابات به جمع بندی قطعی رسیده است.



وی تاکید کرد: بر اساس این مدل جهت گیری اصول گرایی باید در کشور حفظ و اشکالاتی که هیچ نسبتی با اصول گرایی ندارد باید اصلاح شود.



مرتضوی: برای فعالیت های تشکلی که دارای مجوز نیست، شرط و شروط می گذاریم



صولت مرتضوی در حاشیه نشست مشترک معاونین وزارتخانه های کشور، امور خارجه و دفاع در جمع خبرنگاران در خصوص لغو کنگره اصلاح طلبان



وی افزود: همچنان که چند وقت پیش کنگره حزب مردم سالاری برگزار شد، بنابراین کسی مانع اصلاح‌طلبان نشده است.



مرتضوی در پاسخ به این سوال که گفته شده است کنگره اصلاح طلبان به دلیل شرط و شروط وزارت کشور لغو شده است، تصریح کرد: برای تشکلی که دارای مجوز نیست، شرط و شروط می گذارند.



وی گفت: ما تحت عنوان مجموعه اصلاح طلبان تشکلی نداریم بنابراین اگر چند حزب بخواهند فعالیت کنند باید مجوز بگیرند. ما چیزی تحت عنوان تشکل های تجمیعی نداریم.



معاون سیاسی وزارت کشور افزود: باید تشکل ها آدم های پاسخگو باشند مثلا یک حزب دبیرکل و هیات رهبری دارد که باید پاسخگو باشد.



مرتضوی همچنین در خصوص انتخابات رایانه ای گفت: انتخابات الکترونیکی فرآیند متعددی دارد، اما اخذ رأی الکترونیکی به همان میزانی که در انتخابات مجلس برگزار کردیم در این انتخابات هم خواهیم داشت. صولت مرتضوی در حاشیه نشست مشترک معاونین وزارتخانه های کشور، امور خارجه و دفاع در جمع خبرنگاران در خصوص لغو کنگره اصلاح طلبان گفت: هر تشکلی که چارچوب داشته باشد، کسی مانع فعالیت آن نخواهد شد.وی افزود: همچنان که چند وقت پیش کنگره حزب مردم سالاری برگزار شد، بنابراین کسی مانع اصلاح‌طلبان نشده است.مرتضوی در پاسخ به این سوال که گفته شده است کنگره اصلاح طلبان به دلیل شرط و شروط وزارت کشور لغو شده است، تصریح کرد: برای تشکلی که دارای مجوز نیست، شرط و شروط می گذارند.وی گفت: ما تحت عنوان مجموعه اصلاح طلبان تشکلی نداریم بنابراین اگر چند حزب بخواهند فعالیت کنند باید مجوز بگیرند. ما چیزی تحت عنوان تشکل های تجمیعی نداریم.معاون سیاسی وزارت کشور افزود: باید تشکل ها آدم های پاسخگو باشند مثلا یک حزب دبیرکل و هیات رهبری دارد که باید پاسخگو باشد.مرتضوی همچنین در خصوص انتخابات رایانه ای گفت: انتخابات الکترونیکی فرآیند متعددی دارد، اما اخذ رأی الکترونیکی به همان میزانی که در انتخابات مجلس برگزار کردیم در این انتخابات هم خواهیم داشت.

رئوفیان: جبهه ایستادگی سه کاندیدا دارد/ تیم رضایی فراجناحی است

مسوول ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه این جبهه سه کاندیدا دارد، گفت: ممکن است محسن رضایی به هر دلیلی از رقابت های انتخاباتی کنار برود و یا اینکه اصلا رای نیاورد؛ بنابراین جبهه ایستادگی طبق جدول شاخص های خود سه کاندیدا را انتخاب و به ترتیب اولویت از آنان حمایت خواهد کرد.

رئوفیان افزود: تاکنون محسن رضایی بیشترین رای را آورده است و ما از میان کاندیدای مطرح شده دو کاندیدای دیگر را نیز انتخاب خواهیم کرد.



رئوفیان در مورد تیم رضایی افزود: وقتی ما با گزینه های مطرح گفتگو می کنیم تقریبا می شود گفت به این نتیجه می رسیم که اولویت های بعدی ما می توانند عضو این دولت فراگیر باشند تا شایسته سالاری حاکم شود.

مسئول ستاد انتخابات جبهه ایستادگی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است محسن رضایی از اصلاح طلبان در تیم خود استفاده کند، گفت: ما به دنبال همگرایی هستیم و حزب و گروه و اصلاح طلب و اصولگرا مطرح نیست. اینجا بحث شایسته سالاری است و ممکن است افرادی انتخاب شوند که اصلا عضو هیچ حزب و جناحی نباشند تا ما به ترکیب دولت فراگیر برسیم.



بهرامی: برنامه شریعتمداری برای تشکیل ائتلاف با محوریت دو چهره شاخص اصلاحات