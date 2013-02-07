طراحی مکانیزم انتخاباتی توسط جامعتین/کاندیداهای اصلاح طلبان را می توان صادر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر روستا درحالی در خرداد ماه سال 92 برگزار می شود که جریانات و گروههای سیاسی بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال جاری اسب های خود را برای دو انتخابات مهم سال آینده زین کرده اند و رقابت های انتخاباتی از چند ماه پیش بطور آشکار نمایان شده است.
هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر می شویم آرایش و صف بندی گروهها آشکار تر و بر تعداد کاندیداهای انتخاباتی افزوده می شود. در ادامه آخرین اخبار و رویدادهای انتخابات هفته جاری را باهم مرور می کنیم.
خاتمی: من 30-40 سال پیش نامزد شدم
محمد خاتمی ریس جمهور سابق کشورمان که محوریت جریان اصلاحات را برای ورود به صحنه انتخابات برعهده دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا نامزد ریاست جمهوری می شوید، به مزاح گفت: من 30-40 سال پیش نامزد شدم و دیگر بس است.
نجفی:اصلاح طلبانی که در مظان کاندیداتوری هستند بسیارند
محمدعلی نجفی نیز که مظان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، کاندیداتوری اش را منوط به یک تصمیم جمعی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات دانست و گفت: چون اصلاح طلبان هنوز تصمیم نگرفته اند بنابراین نمی شود شفاف صحبت کرد. ما از هر کسی که کاندیدای اصلاح طلبان باشد حمایت می کنیم. هم اکنون همه کسانی که اسمشان مطرح می شود در حد گمانه زنی است.
نجفی ادامه داد: اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم اگر کاندیدا شوند فکر می کنم اصلاح طلبان از ایشان حمایت کنند.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر وی را در مورد کاندیداتوری عارف و کواکبیان جویا شده بود گفت: من در مورد افراد نظر نمی دهم ، اصلاح طلبانی که در مظان کانیداتوری هستند بسیارند.
حبیبی: موتلفه نامزد مستقل ندارد
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه حزب متبوعش سعی دارد با دیگر احزاب جبهه پیروان بر سر کاندیدای نهائی به گزینه مشترک برسد، تصریح کرد: جبه پیروان نظرش بر این است که با محوریت روحانیت وارد فضای انتخاباتی شود و حزب موتلفه نیز نامزد مستقل معرفی نمی کند.
حبیبی، در پاسخ به این سوال که آیا نظر جامعتین به صورت یک مکانیزم انتخاباتی اتخاد می شود و یا تنها در جلسات داخلی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: ساز و کار این روش بعداً مشخص می شود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اذعان کرد: سیاست ما این است که اصولگرایان به یک ائتلاف بزرگ برسند. اگر همه اصولگرایان با محوریت روحانیت وارد میدان شوند و حتی المقدور یک کاندیدای واحد داشته باشند احتمال پیروزی آنان بیشتر است.
عارف:هنوز شرایط اصلاح طلبان را برای حضور خودم در انتخابات مناسب نمی بینم
محمد رضا عارف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز شرایط اصلاح طلبان را برای حضور خودم در انتخابات مناسب نمی بینم.
دعوت 313 دانشجوی دانشگاه تهران از لنکرانی و جلیلی برای حضور در انتخابات
وی افزود: هر زمان قانونا بتوانم برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت و کار کنم، برنامه هایم را در این خصوص به استحضار همگان میرسانم.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در خصوص کاندیداتوری اش در انتخابات اظهار کرد: قطعا بنده برای حضور در این عرصه تصمیم عجولانه اتخاذ نخواهم کرد.
وی در خصوص اینکه به ائتلاف سه گانه اصولگرایان خواهد پیوست یا خیر، تصریح کرد: قصد پیوستن به این ائتلاف را ندارم.
عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: در حال حاضر در این تشکل روحانی در حال رسیدن به یک ساز و کار مشخص برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هستیم.
وی درخصوص اعلام نامزدیاش در انتخابات ریاست جمهوری آینده افزود: عجله نکنید به موقع اعلام میکنم.
رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب افزود: آنهایی که اشتیاق دارند در این صحنه وارد شوند، می توانند در انتخابات کاندیدا شوند.
وی در خصوص تغییر قانون انتخابات از سوی مجلس و تعیین هیات نظارت با ساز و کار متفاوت از گذشته افزود: در این ارتباط هرچه قانون بگوید تابع قانون هستیم.
روحانی: اگر کاندیدا شوم، به صورت مستقل خواهم آمد
روحانی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تشکیل ستاد انتخاباتی وی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: اگر برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا شوم، به صورت مستقل خواهم آمد.
حجت الاسلام علی یونسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مسئولیت وی در ستاد حسن روحانی اظهار داشت: این ستاد تشکیل شده اما بنده مسئولیتی در آن ندارم.
همچنین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از آغاز فعالیت های این حزب برای انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد.
وی درباره اینکه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به اجماع خواهند رسید، یا خیر؟، افزود: مگر اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تاکنون به اجماع رسیده اند که اصلاح طلبان بخواهند در این خصوص به اجماع برسند.
مهدی هاشمی: از نامزدی پدرم بیخبر هستم
مهدی هاشمی در حاشیه مراسم ختم مرحوم حسن حبیبی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را دارد گفت: از نامزدی پدرم بیخبر هستم.
کواکبیان: سه راهکار برای اجماع میان اصلاح طلبان دارم
مصطفی کواکبیان درباره اجماع اصلاحطلبان اظهار داشت که سه راهکار برای این اجماع وجود دارد؛ اول اینکه کسانی که منتخب میشوند در اردوگاه اصلاحطلبان مورد نظرسنجی قرار گیرند و نتیجه هرچه شد بقیه به آن پایبند باشند.
وی ادامه داد: راه حل دوم اینکه کاندیداهای هیئت حکمیت تعیین و برنامههایشان را به آن هیئت ارائه دهند تا تصمیم نهایی را آن هیئت اتخاذ کند.
وی در مواجهه با اصرار خبرنگاران برای پاسخگویی به این سوال و تاکید یکی از آنها که تنها 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرصت باقی است، تصریح کرد: اگر خواستید خیابان ها را آسفالت کنید، ما در خدمت شما هستیم.
قالیباف افزود: فعلا در این حدود می توانم خدمتگزاری کنم.
حسین مرعشی عضو حزب کارگزاران نیز درباره نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات 92 اظهار داشت: بنده سخنگوی هاشمی نیستم.
مرعشی درباره اقدام اخیر وزارت اطلاعات در کشف و خنثیسازی شبکه رسانهای وابسته به بیگانگان تصریح کرد: امیدوارم مقامات مربوطه بتوانند افکار عمومی را در اینباره قانع کنند.
عضو حزب کارگزاران با تأکید بر اینکه مواضع هاشمی روشن است، درباره بحث انتخابات آزاد که رهبری القای عدم وجود آن را بازی در پازل دشمن دانستند گفت: بعد از حرف رهبری نباید حرف دیگری زد و صحبت رهبری فصلالخطاب است.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهمترین اولویت شما چیست؟، افزود: آیا به نظر شما الان فصل اینکه کاندیداها بتوانند برنامههای خود را اعلام کنند، رسیده است.
شریعتمداری ادامه داد: مطمئن باشید هم برنامه مشخص داریم و هم تیم مشخص که به موقع اعلام خواهد شد.
این کاندیدای اصلاحات همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند کاندیدای ریاست جمهوری در جریان اصلاحات پیش بینی می کنید، گفت: آنقدر زیاد هستند که بشود آنان را صادر کرد.
وی همچنین در پاسخ سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان برنامه و سازوکار مشخصی برای رسیدن به کاندیدای واحد دارند؟، گفت: بله، اعلام کرده اند که برای رسیدن به اجماع در تلاش هستند.
شریعتمداری همچنین در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه آیا شما برای رسیدن به اجماع با آنان همکاری خواهید کرد یا خیر؟، یادآور شد: من از سابقه 8 سال همکاری در دولت خاتمی و غریب به بیش از این زمان همکاری با مجموعه مقام معظم رهبری برخوردارم و می توانم عامل وفاق و یکی کردن دل ها و رفع کردن کدورت ها باشم.
محمد مهدی زاهدی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین نیز در گفتگو با مهر، باهنر را گزینه مناسبی برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: باهنر تجربیات خیلی خوبی دارد و بالاترین کسی است که سابقه حضور در مجلس را دارد و یک کارشناس خبره ای در مسائل اقتصادی است و از قضا هم با توجه به شرایط کشور رئیس جمهور آینده هم باید اقتصاد بداند و هم یک تیم قوی اقتصادی داشته باشد که می توانیم این ویژگی ها را در باهنر ببینیم.
وی همچین با تاکید برایمکه جریان پایداری اگر بخواهد تحت حمایت دولت قرار گیرد زیر سئوال می رود، تصریح کرد: چون شعارهایی که جبهه پایداری سر می دهد با دولت دهم تفاوت دارد. جبهه پایداری تاکید بر گفتمان 84 دارد که این متفاوت از گفتمان مهرورزی است.
حجتالاسلام قاسم روانبخش ظهر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ سیاسی مراسم بصیرت "فجرآفرین" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، افزود: ما هنوز نفهمیدیم چرا احمدینژاد از مشایی دفاع میکند!
وی اظهار داشت: نوشتن 25 لقب در حکم انتصاب مشایی به رئیس دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، پیام خاصی داشت.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم اضافه کرد: خیلی میخواستیم ماهیت و حکمت این شکل از روابط را بفهمیم که نشد!
دبیر سیاسی هفتهنامه پرتو سخن ادامه داد: حیف شد! حیثیت این بنده خدا پای این آدم قربانی شد.
وی با اشاره به عقبه سنگین حمایت از احمدینژاد در ابتدای ورودش به انتخابات، گفت: شاید اگر این شکل از روابط نمیبود آن 11 روز خانه نشینی پیش نمیآمد.
حسین نجابت در گفتگو با مهر، در مورد ائتلاف اصولگرایان برای رسیدن به کاندیدای واحد گفت: اگر اصولگرایان با کاندیداهای متفاوت وارد صحنه رقابتها شوند قطعا شانس رقیب خود را افزایش داده اند.
وی افزود: ائتلافی که اکنون میان آقایان حدادعادل، قالیباف و ولایتی شکل گرفته است ائتلاف خوبی است که به گفته آقای حدادعادل این دایره بسته نیست و دیگر کاندیداها نیز می توانند به آن ملحق شوند.
نجابت دو شرط را برای پیوستن به ائتلاف اصولگرایان را ضروری دانست و گفت: اول اینکه افرادی که می خواهند به این ائتلاف اضافه شوند باید وزنشان یکی باشد و در حد و اندازه هم باشند و دیگر آنکه پایبند به نتیجه ائتلاف باقی بمانند و اگر نامزدی به عنوان کاندیدای نهائی معرفی شد دیگر با یکدیگر رقابت نکنند.
وی تاکید کرد: بر اساس این مدل جهت گیری اصول گرایی باید در کشور حفظ و اشکالاتی که هیچ نسبتی با اصول گرایی ندارد باید اصلاح شود.
صولت مرتضوی در حاشیه نشست مشترک معاونین وزارتخانه های کشور، امور خارجه و دفاع در جمع خبرنگاران در خصوص لغو کنگره اصلاح طلبان گفت: هر تشکلی که چارچوب داشته باشد، کسی مانع فعالیت آن نخواهد شد.
وی افزود: همچنان که چند وقت پیش کنگره حزب مردم سالاری برگزار شد، بنابراین کسی مانع اصلاحطلبان نشده است.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که گفته شده است کنگره اصلاح طلبان به دلیل شرط و شروط وزارت کشور لغو شده است، تصریح کرد: برای تشکلی که دارای مجوز نیست، شرط و شروط می گذارند.
وی گفت: ما تحت عنوان مجموعه اصلاح طلبان تشکلی نداریم بنابراین اگر چند حزب بخواهند فعالیت کنند باید مجوز بگیرند. ما چیزی تحت عنوان تشکل های تجمیعی نداریم.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: باید تشکل ها آدم های پاسخگو باشند مثلا یک حزب دبیرکل و هیات رهبری دارد که باید پاسخگو باشد.
مرتضوی همچنین در خصوص انتخابات رایانه ای گفت: انتخابات الکترونیکی فرآیند متعددی دارد، اما اخذ رأی الکترونیکی به همان میزانی که در انتخابات مجلس برگزار کردیم در این انتخابات هم خواهیم داشت.
محسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از برنامه تشکیل ائتلافی توسط محمد شریعتمداری با همکاری چهره ها و نیروهای شاخص جبهه اصلاحات داد و گفت: این ائتلاف باهمکاری دو چهره شاخص اصلاحات تشکیل می شود و برخی از اصلاح طلبان که قصد کاندیداتوری دارند به آن خواهند پیوست.
وی در پاسخ به این سوال که این چهره ها چه کسانی هستند ؟ افزود: فعلا نام آنان برده نمی شود ولی تلاش دارند محوریتی در این بحث برای جلب همکاری کاندیداهای اصلاح طلب به منظور جلوگیری از تشتت آراء جبهه اصلاحات و کاندیداهای اصلاح طلب داشته باشند ، مقدمات کار فراهم شده و امیدواریم با این حرکت و با مشخص شدن دیگراضلاع انتخابات به اجماع نزدیک شویم.
وی در مورد رایزنی با دیگر گروههای اصلاحات برای تشکیل ائتلاف تصریح کرد: رایزنی برای ایجاد وحدت و ائتلاف با اشخاص حقیقی و گروههای سیاسی کماکان ادامه دارد و شریتمداری با معتدلین و اعتدالگریان اصلاحات هماهنگ و نزدیک است.
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