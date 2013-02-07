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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

در مشهد به روی پرده رفت؛

نمایش "سر به مهر" در ششمین روز جشنواره فجر/ فیلمی از زاویه دید یک زن

نمایش "سر به مهر" در ششمین روز جشنواره فجر/ فیلمی از زاویه دید یک زن

مشهد - خبرگزاری مهر: فیلم "سر به مهر" اثر هادی مقدم دوست در ششمین روز جشنواره فجر مشهد نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، "سر به مهر" اثر هادی مقدم دوست فیلمی از زاویه دید یک زن در ششمین روز جشنواره فجر مشهد به نمایش گذاشته می شود.

بر پایه این خبر، داستان این فیلم از زاویه دید یک زن بیان می شود اما مختص به زنان نیست و مردان را نیز شامل می‌شود. دختری به نام صبا، دختر تنها و خسته‌ای است که کمک‌های یک دوست باعث بهبود شرایطش می‌شود اما صبا برای معرفی این دوست به دیگران شهامت کافی را ندارد و این موضوع را می‌خواهد سر به مهر نگه دارد.

همچنین فیلم‌های"برلین منفی 7" از رامتین لوافی و"بشارت به یک شهروند هزاره سوم"، اثر محمدهادی کریمی نیز روز پنجشنبه در ششمین روز جشنواره در سه سالن پردیس سینمایی هویزه اکران میشود.

گفتنی است، خلاصه داستان فیلم‌"برلین منفی 7" نیز درباره چند مهاجر است که عواقب جنگ و حمله به عراق آن ها را به دنبال جایی برای زنده ماندن می‌کشد.

داستان فیلم در مورد مهاجرت نیست بلکه به عواقب مخرب جنگ و قرار گرفتن در معرض فرهنگ بیگانه می‌پردازد.

کد مطلب 1811006

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