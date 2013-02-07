اعلام مسیر جدید راهپیمایی 22 بهمن در بوشهر

حجتالاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامههای دهه مبارک فجر با شکوه خاصی در استان بوشهر در حال برگزاری است که میتوان به برنامههای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی، برگزاری هفتمین جشنواره شعر فجر، نماشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و ... اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب بیان کرد: این نمایشگاه در دهه فجر با حضور 40 دستگاه اجرایی در 60 غرفه برگزار میشود و دستگاههای اجرایی عملکرد و خدمات خود را در معرض دید قرار خواهند داد.
حجتالاسلام بحرانی از تشکیل 20 کمیته مختلف در مرکز استان و در شهرستانها برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسمات دهه فجر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امسال بیش از سههزار برنامه تدارک دیده شده که حدود 500 برنامه مربوط به افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی است.
وی افزود: جنگ شادی، شب شعر، جنگ فجر در صدا و سیما با حضور خانوادههای ادارات، شب شروه، شب شعر انقلاب، نمایش سیرک، مشاعره دانشآموزی، شب شعر فجر انقلاب در بوشهر و شهرستانها از دیگر برنامههای ایام دهه فجر در استان بوشهر بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: حضور گسترده مردم ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حضور پرشور و گسترده مردم در این راهپیمایی بار دیگر پایبندی ملت ایران به ارزشهای امام و رهبری و شهدا را ثابت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پیش از این مسیر راهپیمائی بوشهر از مقابل بسیج مرکزی تا ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر اعلام شده بود، تصریح کرد: راهپیمایی 22 بهمن امسال از مقابل بسیج مرکزی آغاز و تا میدان رئیسعلی دلواری ادامه خواهد داشت.
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