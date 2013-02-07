تبدیل روستای مال قائد به شهر در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حبیبی منش چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روستای بزرگ ما قائد از توابع بخش مرکزی شهرستان گناوه ظرفیت های لازم را برای تبدیل شدن به شهر دارد.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: پیگیری‌هایی را برای تحقق این امر در ارتباط با وزارت کشور داشته ایم و در نشستی با مهندس عارف پور مسئول تقسیمات کشوری وزارت کشور درباره تبدیل مال قائد به شهر رایزنی‌هایی کرده‌ایم.

وی در ادامه بیان داشت: این روستا برای تبدیل شدن به شهر به لحاظ جمعیتی دارای مشکل است و تقریبا 550 نفر برای رسیدن به حد نصاب جمعیتی لازم برای تبدیل شدن به شهر کم دارد.

حبیبی منش اضافه کرد: به دلیل نزدیکی این روستا و روستای مال خلیفه، اگر این دو روستا با هم یکپارچه شوند مشکل جمیعتی که مانع تحقق تبدیل شدن مال قائد به شهر است، مرتفع می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: در نشست با دهیاران و اعضای شورای این روستاها در آینده نزدیک در این مورد تصمیم گیری خواهد شد و اگر توافق برای یکپارچه شدن دو روستا صورت گرفت، این روستا ها تحت نامی واحد و در قالب یک شهر درمی‌آیند.

افزایش اعتبارات شهرستان با شهر شدن این روستاها



حبیبی منش ادامه داد: پس از این امر ما هم پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا در همین دولت مسائل مربوط به شهر شدن آنها تحقق یابد و این امر نیازمند همکاری دهیاران، اعضای شورا و مردم روستا های مال قائد و مال خلیفه است.

فرماندار شهرستان گناوه تاکید کرد: شهرشدن این روستاها مزایای بسیاری دارد و یکی از این مزایا هم افزایش اعتبارات شهرستان است.

وی متذکر شد: در حال حضر وقتی اعتبارات را در سطح استان توزیع می کنند، چون شهرستان گناوه دارای دو شهر است، در زمینه اعتبارات عمرانی شهری متاسفانه سهمیه کمی به آن تعلق می‌گیرد.

حبیبی منش خاطرنشان ساخت: به دلیل آنکه این دو روستا در هم‌جواری شهر گناوه قرار دارند، برخی می گویند باید جزئی از شهر باشند و در آن صورت تنها حوزه شهری مازیاد می‌شود و خدمات‌دهی شهری سخت‌تر می‌شود.

وی عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که این دو روستا به صورت یک شهر مستقل جدای از شهر گناوه به حساب آیند تا از اعتبارات عمرانی مستقل بهره‌مند شوند.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: وزارت کشور هم در همان ابتدای کار نزدیک به یک میلیارد تومان تجهیزات و امکانات به غیر از دیگر مسائل برای راه‌اندازی این شهر جدید شهرستان گناوه اختصاص می‌دهد.