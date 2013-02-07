چابهار دروازه اقتصاد شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید از روند طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار اظهار داشت: بندر چابهار به لحاظ شرایط آب و هوایی، پتانسیل های موجود، شرایط استراتژیکی و امنیتی در دنیا بی نظیر است.

وی گفت: وجود سواحل و بنادر زیاد در ایران باعث شده است تا به اندازه کافی از این نعمت خدادادی بهره برداری نشود.

وی افزود: اکثر سواحل جنوب و جنوب شرقی ایران به اندازه کافی رشد نکرده اند در حالی که دریا پر از نعمت خدادادی است و لازم است از سواحل به نحو احسن استفاده کنیم که خوشبختانه سازمان بنادر به عنوان یک نهاد پیشگام این کار را با قدرت انجام می دهد و باید سایر نهادها هم به وظایف خود برای توسعه سواحل عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین از بخش های فرهنگی از قبیل مدارس غیر انتفاعی و کارخانه آب شیرین کن چابهار بازدید به عمل آورد.

آیت الله سلیمانی به مناسبت دهه مبارک فجر با معلمان و دانش آموزان مجتمع غیر انتفاعی شهید بهشتی نیز دیدار کرد.