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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

به مناسبت دهه فجر/

مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز زابل افتتاح شد

مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز زابل افتتاح شد

زابل - خبرگزاری مهر: فرماندار زابل گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر، مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز از توابع بخش مرکزی این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ناظری عصر چهارشنبه در مراسم بهره ‌برداری از این مدرسه اظهار داشت: مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال مورد بهره ‌برداری قرار گرفت.

وی گفت: این مدرسه شش کلاسه شامل ساختمان آموزشی، محوطه و سرویس بهداشتی است که جمعا دارای زیربنایی حدود 465 متر مربع است.

وی افزود: همراهی خیرین منطقه در احداث هرچه بیشتر مدارس ضروری است و باید مشارکت فعال و بیشتری در این امر خداپسندانه داشته باشند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر 35 واحد آموزشی به طور همزمان در سطح استان به بهره ‌برداری رسید.

علیرضا راشکی گفت: این تعداد واحد آموزشی در قالب 145 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 81 میلیارد ریال در سطح استان احداث شده است.

وی افزود: از این تعداد واحد آموزشی 13 پروژه مربوط به حوزه سیستان می‌ باشد که در نقاط مختلف به بهره ‌برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: یک مدرسه شش کلاسه نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از سوی یک خیر مدرسه‌ ساز بومی استان به نام ابراهیم شهرکی در روستای حسنخون شهرستان زهک احداث و به بهره ‌برداری رسید.

کد مطلب 1811011

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