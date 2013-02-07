مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز زابل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ناظری عصر چهارشنبه در مراسم بهره ‌برداری از این مدرسه اظهار داشت: مدرسه شش کلاسه روستای تپه دز با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال مورد بهره ‌برداری قرار گرفت.

وی گفت: این مدرسه شش کلاسه شامل ساختمان آموزشی، محوطه و سرویس بهداشتی است که جمعا دارای زیربنایی حدود 465 متر مربع است.

وی افزود: همراهی خیرین منطقه در احداث هرچه بیشتر مدارس ضروری است و باید مشارکت فعال و بیشتری در این امر خداپسندانه داشته باشند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: به مناسبت دهه مبارک فجر 35 واحد آموزشی به طور همزمان در سطح استان به بهره ‌برداری رسید.

علیرضا راشکی گفت: این تعداد واحد آموزشی در قالب 145 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 81 میلیارد ریال در سطح استان احداث شده است.

وی افزود: از این تعداد واحد آموزشی 13 پروژه مربوط به حوزه سیستان می‌ باشد که در نقاط مختلف به بهره ‌برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: یک مدرسه شش کلاسه نیز با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از سوی یک خیر مدرسه‌ ساز بومی استان به نام ابراهیم شهرکی در روستای حسنخون شهرستان زهک احداث و به بهره ‌برداری رسید.