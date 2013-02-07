پذیرش 56 هزار دانشجو در 64 دانشگاه پردیس فرهنگیان

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر از پذیرش 56 هزار نفر دانشجو در 64 دانشگاه پردیس فرهنگیان در همه استان های کشور خبر داد و گفت: تعداد 25 هزار نفر دانشجو کارشناسی پیوسته جذب خواهند شد و از سال آینده دوره کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه فرهنگیان پذیرش خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: 98.4 درصد کودک لازم التعلیم تحت پوشش ما هستند و شش میلیون و 860 هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

قربان با بیان اینکه هم اکنون در مدارس کتاب‌های الکترونیکی استفاده می شود، خاطرنشان کرد: محتوای الکترونیکی نباید خیلی محدود باشد و هر کسی می‌تواند تولید محتوای الکترونیکی داشته باشد و این محتوا نیازمند این است که به تایید سازمان پژوهش برسد و بعد از آن در کلاس تدریس شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که توانمندی دانش آموزان و معلمانمان را ارتقا دهیم که خود معلمان و دانش آموزان بتوانند محتوای الکترونیک تولید کنند، یعنی صرفا مصرف کننده نباشند و خودشان هم تولید کننده محتوای الکترونیکی باشند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: اعتقاد داریم که محتوای الکترونیکی در اختیار دانش‌آموزان هر چه بیشتر باشد کمک می‌کند به دامنه اطلاعات علمی آن دانش‌آموزان گسترده‌تر شود، یعنی هرچه محتوای الکترونیکی بیشتر باشد فراتر از کتاب می‌توانند به یافته‌های علمی دسترسی پیدا کنند.

وی اذعان داشت: 33 هزار مدرسه در کشور به سیستم هوشمند سازی مجهز شده اند و هدف ما این است که تا قبل از پایان برنامه پنجم توسعه تمامی مدارس کشور را هوشمند کنیم.

قربان در ادامه افزود: با توجه به هزینه نگهداری در بحث ساختمان مدرسه، تجهیزات و هوشمند سازی نیازمند مشارکت جامعه هستیم و قطعا اگر تمام اعتبارات نظام را بخواهیم به سیستم تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پروش وارد کنیم، پاسخگو نخواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: مدیران باید از محل درآمدهای که از محل مشارکت جذب شده، زیرساخت‌های دیگری را فراهم بکنیم.