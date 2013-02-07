شهرداری گناوه با بیش از 200 میلیارد ریال بدهکاری مواجه است

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ما شاهد کاهش درآمدهای شهرداری همزمان با وضعیت اقتصادی مردم هستیم و این موضوع تا حدی به رکود بازار گناوه مرتبط است.

شهردار گناوه ادامه داد: شهرداری گناوه امروز با بیش از 200میلیارد ریال بدهکاری و درآمد ناچیز متوسط روزانه50 میلیون ریال همراه با سه میلیارد و 200 میلیون ریال پرداخت حقوق ماهانه کارکنان شهرداری مواجه است.

وی ادامه داد: این وضعیت مالی ما در شرایط پاسخگویی و چاره‌اندیشی برای مشکلات گوناگون شهر گناوه است.

محمدی با اشاره به فراهم سازی امکانات برای استقبال از مهمانان در نوروز 92 اضافه کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های کارشناسان مبنی بر ورود بیش از پنج‌میلیون گردشگر در نوروز 92 به گناوه، ما نیز اقدام به برنامه‌ریزی‌های گسترده ای برای مدیریت این امر در همکاری با ستاد تسهیلات سفر شهرستان گناوه کرده ایم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: پروژه 40 چشمه ای سرویس بهداشتی را با توجه به ضرورت این امر در قسمت جنوبی ساحل داریم که تا چند ماه دیگر به بهره‌برداری می رسد و دیگر شاهد کمبود در این زمینه نخواهیم بود.

اسکان گردشگران در ساحل گناوه



محمدی با اشاره به اسکان گردشگران در ساحل خاطر نشان ساخت: در زمینه تامین محل اسکان گردشگران نیز شهرداری اقدام به سنگفرش در استراحتگاه ساحلی به منظور مناسب بودن فضای مذکور به لحاظ سکونت گردشگران کرده است.

محمدی متذکر شد: در صورت پذیرش شورای نظارت شهرستان و اگر امکان آن میسر بشود اقدام به طراحی و احداث بازارچه هایی در ساحل گناوه برای جلوگیری از سیل جمعیت در قسمت مرکز شهر خواهیم کرد.

شهردار گناوه با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرداری با وجود وضعیت بد مالی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 21 پروژه عمرانی در سطح شهر فعال هستند و این با وجود این‌همه بدهکاری و عدم پرداخت اعتبارات دولتی سال 91 شهرداری گناوه است و تاکنون ریالی از این اعتبارات محقق نشده است.

وی با اشاره به عدم پرداخت اعتبارات دولتی سال 91شهرداری گناوه افزود: در این زمینه پیگیری‌های فراوانی توسط فرماندار و دیگر مقامات صورت گرفته که امیدواریم این مبلغ که برای پروژه های عمرانی شهرداری گناوه در سال 91 مصوب شده است، تحقق پیدا بکند و کمی از بدهی‌های شهرداری بکاهد.

محمدی با اشاره به پروژه‌های در دست احداث شهرداری گناوه اظهار داشت: پروژه مجتمع 40 چشمه ای سرویس بهداشتی ساحل، پروژه 12 چشمه ای سیار سرویس بهداشتی کنار بانک سپه در بازار گناوه، پروژه اصلاح و بهسازی خیابان پاسداران، امام حسین(ع) و پیروزی، احداث بازارچه باباعلیشاه و اصلاح هندسی سه راهی امامزاده سلیمان ابن علی از پروژه های در دست شهرداری گناوه هستند.

اصلاح، بهسازی و زیرسازی و آسفالت بسیاری از معابر و کوچه‌ها



وی با اشاره به دیگر پروژه های در دست احداث شهرداری گناوه اظهار داشت: پروژه اصلاح، بهسازی، زیرسازی و آسفالت بسیاری از معابر و کوچه ها در سایه افزایش قیمت جهانی قیر، پروژه آرامستان بهشت رضا، پروژه فاز 4 ساحل سازی، اصلاح بخشی از دیوار ساحلی که در حال حاضر فعال است، پروژه بهسازی میدان بسیج از دیگر پروژه های شاخص ما هستند.

محمدی با اشاره به دیگر پروژه های در دست اجرای شهرداری گفت: پروژه زیرسازی خیابان 16 متری کوی بتون، زیرسازی خیابان 16 متری کوی بسبجیان، نورپردازی در معابر شهر، اصلاح نوارهای حفاری گاز در کوی بسیجیان، اجرای چندین المان در نقاط مختلف شهر کرده‌ایم.

شهردار بندر گناوه بیان کرد: همچنین درختکاری در معابر شهری با توجه به تناسب زمانی این فصل برای کاشت درختان به صورت مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به مبحث جمع آوری و بازیافت زباله های شهری افزود: در این زمینه هم به تازگی دو پیمانکار جدید در زمینه بازیافت زباله‌های شهری و جمع‌آوری زباله‌های شهر انتخاب کردیم که مشغول به فعالیت هستند و امیدواریم بتوانند در امر فرهنگ‌سازی و جمع‌آوری مواد قابل بازیافت نقش مهمی ایفا کنند.

شهردار گناوه در پایان با اشاره به مقوله فرهنگ‌سازی در زمینه ارتقای فرهنگ شهروندی گفت: ما در زمینه فرهنگی اقدام به طراحی و چاپ نشریه، بروشور و بنرهای گوناگون در زمینه فرهنگ شهروندی و توزیع و نصب آن در سطح شهر گناوه کرده ایم.