به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در آئین افتتاح و بهره برداری ساختمان مدرسه علمیه الزهرا(س) عسلویه اظهار داشت: ما امروز درعسلویه شاهد افتتاح مدرسه‌ای هستیم با بهترین استانداردها که دارای شاخص‌های بالای علمی، فرهنگی و مذهبی است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن و جنگ نرم استکبار افزود: تهاجم فرهنگی و رزم فرهنگی به‌شدت و با تمام قدرت از سوی استکبار و دشمنان پیگیری می‌شود و قطعاً توسعه چنین اماکن فرهنگی و مذهبی (با اشاره به مدرسه علمیه خواهران عسلویه) می‌تواند در خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان موثر واقع شود.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته فرهنگی در استان بوشهر و عسلویه بیان داشت: تلاش‌های منطقه ویژه پارس در کمک به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی عسلویه قابل تقدیر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری اضافه کرد: منطقه عسلویه و منطقه ویژه پارس امروزه به عنوان نماد توسعه،پیشرفت و توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود.

امام جمعه بوشهر افزود: در این منطقه عظیم اقتصادی و انرژی توسعه متوازن صعنت و فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین رسالت‌های ترسیم شده برای مسئولان محسوب می‌شود که تاکنون مسئولان مربوطه و به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حوزه توسعه فرهنگی متوازن با توسعه صنعتی و انرژی فعالیت‌های خوبی انجام داده اند که قابل تقدیر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: منطقه عسلویه هم اینک به عنوان یک قطب اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایران مطرح است و افتخارات کسب شده در این مسیر در حوزه‌های یاد شده نشان از عزم و تلاش مسئولان بخش، شهرستان و منطقه ویژه پارس است.

وی با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به عسلویه و پایتخت انرژی کشور خاطرنشان ساخت: توسعه و تجهیز مدرسه علمیه خواهران عسلویه یکی از برکات سفر مقام معظم رهبری به این منطقه است که با یاری خداوند متعال و فعالیت چشمگیر این مرکز فرهنگی و دینی می توان در آینده‌ای نزدیک از خدمات این مرکز به جامعه بهره شایسته برد.