ساختمان مجهز مدرسه علمیه الزهرا(س) عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه عسلویه عصر چهارشنبه در آئین افتتاح این پروژه اظهار داشت: سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به هر نقطه‌ای از کشور باعث رونق و ابادنی آن منطقه می‌شود و سفر رهبری به پایتخت انرژی ایران نیز برکات فراوانی برای این منطقه داشته است.

وی به برخی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: احداث چهار کتابخانه عمومی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان،10 پایگاه مقاومت بسیج، دارالقرآن شهر نخل تقی، مرکز علوم اسلامی عسلویه و شش خانه عالم از جمله این طرح‌ها است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به افتتاح ساختمان مدرسه علمیه الزهرا(س) عسلویه، گفت: افتتاح این طرح به عنوان اولین پروژه فرهنگی از محل اعتبارات مصوب شده در سفر تاریخی مقام معظم رهبری است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با تقدیر از تلاش گران ساخت این پروژه عظیم فرهنگی، ادامه داد: اجرای طرح نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح دینی و فرهنگی منطقه عسلویه خواهد داشت.

معاون مالی اداری حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور نیز در ادامه این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه حوزه‌های علمیه در رشد و تعالی جامعه گفت: بالندگی حوزه‌های علمیه می‌تواند به ایجاد شور و نشاط اجتماعی و اسلامی کمک کند.

عبدالهی افزود: طی 15 سال فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور بیش از 54 هزار طلبه در 365 مدرسه علمیه کسب فیض کرده و یا در حال کسب فیض هستند.

وی تصریح کرد: امیداوریم با گسترش فعالیت حوزه های علمیه در سراسرکشور بتوانیم در اجرایی شدن و محقق شدن منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، معاون حوزه های علمیه خواهران سراسرکشور، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، فرماندار شهرستان کنگان، بخشدار عسلویه و جمع کثیری از مدیران صنعت نفت مستقر در منطقه ویژه پارس، مسئولان شهرستان و بخش و سایر اقشار مردم عسلویه حضور داشتند.