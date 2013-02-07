به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا یکی از مشکلاتی است که امروزه گریبانگیر شهرهای بزرگ و حتی کوچک شده است معضلی که دست آورد صنعتی شدن و دخالت بشر در میدان طبیعت است. بحث آلودگی هوا امروز دیگر متعلق به کشورهای پیشرفته نیست و حتی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه نیافته نیز با آن مواجه هستند.



آلودگی هوا علاوه بر مختل کردن بخشی از زندگی افراد، مضررات فراوانی را نیز بر سلامت دارد به گونه‌ای که بر اساس آمار این معضل چهارمین علت مرگ و میر در دنیا معرفی شده است و بیماری‌های همچون آسم و بیماری‌های قلبی و ریوی را تشدید می‌کند. این پدیده در دراز مدت می‌تواند بیماری مزمن تنفسی، سرطان ریه، بیماری قلبی و حتی آسیب به مغز، اعصاب، کبد و کلیه‌ها را نیز ایجاد کند.



مرگ سالانه سه میلیون نفر در نیا بر اثر آلودگی هوا



بر اساس آمار یک میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان در معرض آلودگی هوا قرار دارند و سالانه 3 میلیون نفر در دنیا جان خود را به دلیل عوارض مستقیم یا غیرمستقیم آلودگی هوا از دست می‌دهند.

ایران نیز از جمله کشورهایی است که آلودگی هوا، در طول سال معضلاتی را برای شهرهای این کشور به وجود می‌آورد و حتی برخی از مواقع شهرها را به تعطیلی رسمی می‌کشاند و علاوه بر آن این کشور نیز از تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت شهروندانش بی نصیب نیست به گونه‌ای که بر اساس آماری که یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در یک نشست مطبوعاتی ارائه داد به طور متوسط چهار تا پنج هزار نفر سالانه براثر آلودگی هوا در ایران فوت می‌کنند.



همچنین معضل آلودگی هوا در برخی از کلانشهرها در مقایسه با دیگر شهرها به دلیل ترافیک بالا و تردد و عبور مرور فراوانی که صورت می‌گرد و همچین وجود صنایع مختلف بیشتر احساس می‌شود.



قم یکی از کلانشهرهایی است که این معضل در برخی از روزهای سال به دردسری برای این شهر تبدیل شده و مشکلاتی را به وجود آورده است، مشکلاتی که تنها در همان روزهای آلوده راجب این مسئله بحث می شود و گفته ها تا آلودگی هوایی دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد.



تردد 400 هزار موتور سیکلت در قم



این کلانشهر در دی ماه سالجاری بیشترین روزهای آلوده را پشت سرگذاشت.آلودگی هوایی که به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیست قم، 70 درصدآن ناشی از تردد خودروهای فرسوده در این شهر است.



محمود علی رکنی همچنین با اشاره به تردد 400 هزار موتور سیکلت در این شهر، آلودگی ایجاد شده توسط هر دستگاه موتور سیکلت را پنج برابر خودروها عنوان کرد.



وی تخریب پوشش گیاهی اطراف قم، از بین رفتن فیلترهای طبیعی مانند باغستان‌های انار قم و از بین رفتن کمربند سبز اطراف قم را از دیگر دلایل آلودگی هوای قم ذکر می‌کند.

همچنین دبیر کمیته زیست محیطی استان قم نیز ورود ریزگردها را از دیگر علت‌های عمده آلودگی هوا در قم دانست.



آلودگی هوا مانع توسعه شهری قم



حسن بختیاری در اظهار نظری در این باره، آلودگی هوا را از موانع توسعه فضای شهری قم عنوان و بر تلاش توجه همه مسئولین شهر برای رفع این مشکل تاکید کرد.



تاکید بر تدوین برنامه جامعه پیشگیری از آلودگی هوا در قم



وی با اشاره به اثرات و تبعات سنگین و جبران ناپذیر آلودگی هوا در زندگی مردم تدوین برنامه جامع پیشگیری از آلودگی هوای شهر قم را ضروری دانست.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم نیز در ادامه 25 درصد از دلایل آلودگی هوای شهر قم را فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده عنوان و استقرار نامناسب این واحدها و همچنین بهره گیری آنان از روش های سنتی را از عوامل تشدید کننده در آلودگی این استان دانست.



محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، به شناسایی 14 صنایع آلاینده در استان قم اشاره دارد که سعی شده تا با معرفی این صنایع به کارگروه صنایع آلاینده در سالجاری این تعداد را به هفت واحد کاهش یابد.



وی در عین حال تاکید کرد که تنها در سالجاری برای واحدهای آلاینده استان قم نزدیک به 150 اخطار ارسال و 20 واحد آلاینده نیز تعطیل شده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم تاکید دارد که واحدهای خدماتی و صنعتی در استان باید نظام‌مند شده و از هرگونه مدیریت غیرمنطقی و علمی در این مسیر خودداری شود.

غیر استاندارد بودن سوخت عامل تاثیرگذار در آلودگی هوا



رکنی همچنین استفاده از سوخت‌های غیر استاندارد را نیز عامل دیگر در آلودگی هوا معرفی می کند.



مشاور معاون شهردار تهران در امور محیط زیست نیز در زمینه غیر استاندارد بودن سوخت در کشور، سوزاندن روزانه 60 میلیون لیتر مازوت در صنایع کشور که از اصلی ترین عوامل تولید ذرات معلق هستند را از مهم ترین دلایل آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای کشور می‌داند.



وحید نوروزی تاکید کرد: گازوییل استاندارد در دنیا 10 قسمت در میلیون گوگرد دارد اما مازوت ما 30 هزار قسمت در میلیون یعنی 3 هزار برابر استاندارد جهانی گوگرد دارد.



همچنین سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی اظهار نظری پیرامون آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور ابراز داشته است: یکی از دغدغه‌های اصلی در کلانشهرها مبارزه با آلودگی هواست که این به دوعامل باز می‌گردد، یکی کیفیت پایین خودروها و آلودگی‌هایی که ایجاد می‌کنند و مسئله دیگر مربوط به کیفیت پایین سوخت در کشور می‌شود که خود عاملی برای تشدید آلودگی هواست.



در عین حال مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قم ضمن ارائه راهکارهایی برای مقابله با آلودگی هوا، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از فیلترهای کاهش دهنده آلودگی، معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها و استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین در سطح شهر و استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی و تقویت بوستان‌ها و فضای سبز و احیاء پوشش گیاهی در کمربند سبز اطراف قم را از مواردی عنوان کرد که برای کاهش آلودگی هوا در سطح شهر باید بدان توجه کرد.



..........................................

سیده مرضیه میرقادری

