ریاست جمهوری دست اصولگرایان نباشد مصیبت داریم/ آمریکا دیگر بدنبال آوردن شاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد زین العابدین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه منحرفین و فتنه گران در انتخابات آینده جایی نخواهند داشت، افزود: اصولگرایان باید در انتخابات با هم وحدت داشته باشند و اصولگرایی نیز به معنای قبول داشتن قانون اساسی از بن دندان و اطاعت از ولی فقیه است.



وی عنوان کرد: اگر اصولگرایان در انتخابات متفرق شوند و در آینده ریاست جمهوری و کار دست اصولگرایان نباشد مصیبت خواهیم داشت و در صورت عدم موفقیت باید هشت سال دیگر تلاش کرد تا بار دیگر بتوان مدیریت کشور را در دست گرفت.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به ائتلاف سه نفره اصولگرایان ابراز داشت: از بین این سه نفر یک نفر به عنوان کاندیدا معرفی خواهد شد تا بتوان در‌‌ همان دور اول کار را تمام کرد، چرا که ورود به دور دوم انتخابات آسیب پذیری آن بیشتر است.



وی با بیان اینکه نمی‌شود یک نفر به عنوان رئیس جمهور تمام عرصه‌ها را در دست بگیرد، افزود: قرار شد تا هر یک از این سه نفر که به عنوان کاندیدای نهایی معرفی می‌شود، تیم خود و وزرا را به مردم اعلام کند تا مردم با شناخت از تیم آن کاندیدا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.



ولایتی افزود: از ویژگی‌های وزرا این است که باید به کار خود مسلط و وارد و به اصول نظام معتقد باشند تا مردم بتوانند با سنجش آنها رأی خود را در صندوق بیندازند.



نمی‌شود یک نفری کار حساس و سنگین ریاست جمهوری را بر عهده گرفت



وی با بیان اینکه نمی‌شود یک نفری کار حساس و سنگین ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، افزود: امروز کار دولت از هر زمان دیگر حساس تر و سخت‌تر است و همه باید همت کنند تا در صحنه حضور داشته باشند و اختلافات کوچک را باید کنار گذاشت و با یکدیگر متحد بود.



عضو ائتلاف سه نفره با تاکید بر اینکه اصولگرایان نباید در انتخابات آینده پراکنده و متفرق باشند، افزود: در صورت داشتن اتحاد و همدلی، اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز خواهند بود.



وی با بیان اینکه منحرفین و فتنه گران در ائتلاف اصولگرایان جایی ندارند، افزود: مردم ما امروز با تجربیاتی که در دوره‌های گذشته کسب کردند، بهتر از گذشته می‌توانند تصمیم بگیرند که به چه کسی رای دهند.



دولت آینده باید پاسخگوی مطالبات مقام معظم رهبری و آحاد مردم باشد



ولایتی اضافه کرد: هرضرری عقل انسان را زیاد می‌کند که امیدواریم با اتحاد کلمه بتوان در آینده دولتی داشت که پاسخگوی مطالبات مقام معظم رهبری و آحاد مردم باشد.



مشاور عالی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: هر چقدر انقلاب را واکاوی کنیم باز آن را به طور کامل نشناختیم.



وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، خداوند نعمت بزرگی به مردم ایران داده و بر ما منت نهاده است، افزود: ممکن است به دلیل برخی مشکلات برخی از اوقات در افراد تردیدهایی در خصوص دستاوردهای انقلاب ایجاد ‌شود که آیا به اهداف انقلاب رسیده‌ایم یا نه که این سئوالات باید مورد واکاوی قرار گیرد.



ولایتی افزود: باید تعریفی از انقلاب داشت که تعریف ساده آن این است که کشور ایران متعلق به ملت بوده، اما اختیار آن دست مردم نبوده است که با وقوع انقلاب شرایط بر عکس شد.



بعد از پیروزی انقلاب اختیار کشور در دست مردم قرار گرفت



وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی، افرادی که وابسته به آمریکا، انگلیس و رژیم اشغالگر قدس بودند یا ساقط شدند، یا مجازات و یا فرار کردند و بعد از به ثمر نشستن انقلاب اختیار مردم در دست خودشان افتاد و امروز شاهد هستیم که به اندازه سالهای بعد از انقلاب در این کشور انتخابات برگزار شده است.

اعتراف دشمنان و دوستان به واقعی بودن انتخابات در ایران



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امروز دشمنان و دوستان به این امر اقرار دارند که انتخابات در ایران واقعی است و مردم خودشان انتخاب می‌کنند که چه کسی نماینده مجلس و رئیس جمهور باشد و حتی با واسطه مجلس خبرگان، رهبری را انتخاب می‌کنند.



وی با بیان اینکه مردم هیچ کشوری چنین اختیاراتی که ملت ایران دارند را ندارند، افزود: در امریکا مردم مجبور هستند که به یکی از دو جناح رای دهند و سال‌ها است که چنین روشی در کشورهایی همانند امریکا و انگلیس برپاست و در واقع در چنین کشورهایی معادلات قدرت تعیین می‌کند چه کسی سر کار بیاید و چه کسی برود.



ولایتی تأکید کرد: بدون ارزش‌های معنوی کشور نمی‌تواند به حیات مادی خود ادامه بدهد که در چنین شرایطی ایران نیز مانند ترکیه کشوری می‌شود که انسان‌های مسلمان هستند ولی اسلام در آن حاکم نیست.



وی با بیان اینکه انقلاب دیگر به بیگانگان اجازه بازگشت به ایران را نخواهد داد، افزود: با وقوع انقلاب دست خارجی‌ها قطع شد و تمام این گرفتاری‌هایی که امروز غربی‌ها برای ما ایجاد می‌کنند نیز به خاطر این است که می‌خواهند به گذشته برگردند و زمام کار را در دست بگیرند و تا زمانی که این حکومت مستقل است و توسط آراء مردم اداره می‌شود مخالفت‌ها از سوی خارج نیز وجود خواهد داشت.



مشاور عالی مقام معظم رهبری ابراز داشت: آمریکایی‌ها برای بازگشت به این کشور دیگر بدنبال آوردن شاه بر سر کار نیستند ولی به دنبال کسانی هستند تا‌‌ همان کاری را انجام دهندکه در زمان قبل از انقلاب در کشور صورت می‌گرفت تا از این طریق بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.



وی ادامه داد: اگر دین در کشور ما حاکم نباشد، همانند کشورهای غربی خواهیم بود که فساد در آنجا همه جایی شده است.



سیاست خارجی غرب در اختیار چند کشور است



ولایتی اضافه کرد: امروز سیاست خارجی مستقلی در اروپا دیده نمی‌شود و کشور‌ها، تحت تاثیر چند کشور همانند انگلیس و فرانسه هستند که خود آنها نیز استقلال سیاسی نداشته و به سازمان ملل و شورای امنیت چشم دارند.



وی عنوان کرد: امروز کشورهایی همانند مالزی ارزش‌های اسلامی را کنار گذاشتند و با وجود اینکه مسلمانان در این کشورهای زندگی می‌کنند اما حکومت آن‌ها اسلامی نیست.



دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه در کشورهای غربی ارزش‌های معنوی وجود ندارد و فساد رواج دارد، اظهار داشت: اگر ما بخواهیم بدون ارزش‌های دینی و معنوی رشد کنیم جزو کشورهای دسته دوم جهان به شمار خواهیم آمد.



وی تصریح کرد: اگر ارزش‌های اسلامی در کشوری حاکم شود، آن کشور به الگویی برای سایر مسلمانان تبدیل می‌شود که امروز می‌بینیم بیداری اسلامی نیز ناشی از انقلاب اسلامی ایران است که به عنوان الگو در جهان مطرح شده است.



ولایتی افزود: حمله از سوی کشورهای همسایه یکی از روش‌های شناخته شده‌ای است که در هر کجا که انقلابی رخ دهد به چشم می‌خورد که بعد از پیروزی انقلاب نیز شاهد بودیم که دشمنان از طریق صدام جنگ را بر ما تحمیل کردند.



موشک‌های ساده فجر پنج، سه میلیون اسرائیلی را راهی پناهگاه کرد



وی در ادامه عنوان کرد: در جنگ هشت روزه غزه، فلسطینیان تصمیم گرفتند که تلاویو را برای اولین بار مورد هدف قرار دهند و ابهت آن را بشکنند و آنها توانستند با موشک‌های ساده فجر پنج، سه میلیون اسرائیلی را راهی پناهگاه کنند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه ایران در جنگ هشت روزه به فلسطین کمک کرد افزود: امروز نیز ایران و حزب‌الله لبنان از دولت سوریه حمایت می‌کند چرا که دولت سوریه حلقه مقاومتی کشور ما در برابر رژیک اشغالگر است.



وی در ادامه با بیان اینکه دولت بشار اسد با این حرف‌ها ساقط نمی‌شود ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران، عراق و حزب‌الله لبنان حامی دولت سوریه‌ هستند و مردم سوریه نیز امروز متوجه شدند که کشورهای غربی و عربی آنها را بازی می‌دهند از این رو مردم خودشان از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند.



انقلاب ایران، منشاء موج جدید بیداری اسلامی است



ولایتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، منشاء موج جدید بیداری اسلامی شده که این بیداری همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: افرادی همانند حسنی مبارک دیگر به مصر باز نخواهند گشت و سایر کشورهایی که چنین دیکتاتوری‌هایی دارند یا باید خود را اصلاح کنند یا اینکه به سرنوشتی همانند آنها مبتلا شود.



وی بیان داشت: تظاهرات مردم در کشورهایی که انقلاب صورت گرفته با شعار الله اکبر و از نماز جمعه شروع می‌شد و پیشتاز آنها علما بودند، اما برخی‌ها در داخل و خارج اصرار دارند بیداری اسلامی را بهار عربی و یا بیداری انسانی بنامند.



مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دو سال قبل در نماز جمعه سخنرانی کردند تا دشمنان انقلاب کشورهای منطقه را برای خود مصادره نکنند و بر این امر تاکید کردند که این انقلاب‌ها یک بیداری اسلامی است.



دشمنان معترفند که باید ایران هسته‌ای را پذیرفت



وی عنوان کرد: امروز در داخل کشور بواسطه تحریم‌ها مشکلاتی وجود دارد و برخی از مشکلات مدیریتی نیز به چشم می‌خورد اما دشمنان ما به این امر اعتراف دارند که باید ایران هسته‌ای را در چهارچوب مقررات بین المللی پذیرفت.



ولایتی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول چند صد ساله گذشته به اندازه امروز قدرتمند نبوده و در منطقه و کشورهای اسلامی نفوذ و تأثیرگذاری نداشت که این اثرگذاری در کشورهای اسلامی ، نشان از قدرت و اقتدار ایران دارد.

