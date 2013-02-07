محسن رضایی در حاشیه نشست‌ استراتژی‌های کاربردی در دهه پیشرفت و عدالت که در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اتفاقاتی که در جلسه استیضاح وزیر کار رخ داد، اظهار داشت: هنوز زود است که بگوییم خیانتی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند رخ داده است اما در مجموع اتفاقاتی که در مجلس افتاد بسیار ناشایست بود.



وی عنوان کرد: به نظر من سطح تحمل پذیری و گفتگو در کشور پایین آمده و باید رعایت اخلاق را در کشور تقویت کنیم که این کار باید از سوی سیاسیون و دولتمردان شروع شود.



اگر خرد جمعی نباشد جامعه ضعیف اداره می شود



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر فعالان سیاسی و دولتمردان ما اخلاق و تحمل پذیری را بالا ببرند و گفتگوها را ساماندهی کنند، خرد جمعی شکل خواهد گرفت و در غیر این صورت خرد جمعی با دعوا محقق نخواهد شد و اگر خرد جمعی نباشد جامعه ضعیف اداره می‌شود و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.



در روزهای آینده رسما اعلام کاندیداتوری می‌کنم



رضایی همچنین عنوان کرد: در روزهای آینده طی نشستی با اصحاب رسانه به طور رسمی حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام و برنامه خود را در این زمینه تشریح خواهم کرد.



ائتلاف بعد از انتخابات را قبول دارم



وی در خصوص ائتلاف با سایر نامزدها نیز ابراز داشت: بنده ائتلاف را بعد از انتخابات قبول دارم و دولت آینده باید دولت فراگیر باشد.



رضایی گفت: باید کاری کرد ریزش‌ها کمتر شود و رویش‌ها افزایش یابد که در این راستا اخلاق و تحمل پذیری بسیار مهم است و در این زمینه همه افراد و نخبگان را باید در اداره کشور دخیل کنیم.

