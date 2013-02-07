به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: شکی نیست که مردم آذربایجان شرقی و شهر تبریز قابلیتهای ارزشمندی دارند که حتی در جهان کم نظیر است و این قابلیتها در عرصه های مختلف نشان داده شده است.

وی ادامه داد: علما، عرفا، شعرا، مفاخر و نویسندگان ما همواره در عرصه های فرهنگ و ادب قله نشین هستند و از خود نمود و نمادی ساخته اند که گذشته ما را نشان می دهد.داننده گفت: در عرصه ورزش نیز اکنون تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان نماینده ورزش آذربایجان شرقی در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت و به نظر من این فرصتی است که استان ما شایستگی های خود در این عرصه را نیز به رخ دیگران بکشد.

وی افزود: در این میان نقش رسانه ها نیز پر رنگ تر خواهد بود و مطبوعات، صدا و سیما و خبرگزاری ها از این فرصت استفاده کرده و باید توانمندیها و شایستگی های استان آذربایجان شرقی را در حوزه های مختلف بویژه در ورزش به همگان نشان دهند.