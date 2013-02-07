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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

داننده مطرح کرد:

حضور تراکتورسازی در لیگ قهرمانی آسیا فرصتی برای شناساندن توانایی‌های استان

حضور تراکتورسازی در لیگ قهرمانی آسیا فرصتی برای شناساندن توانایی‌های استان

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی حضور تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا را فرصتی خوب برای نشان دادن شایستگی های این استان ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: شکی نیست که مردم آذربایجان شرقی و شهر تبریز قابلیتهای ارزشمندی دارند که حتی در جهان کم نظیر است و این قابلیتها در عرصه های مختلف نشان داده شده است.

وی ادامه داد: علما، عرفا، شعرا، مفاخر و نویسندگان ما همواره در عرصه های فرهنگ و ادب قله نشین هستند و از خود نمود و نمادی ساخته اند که گذشته ما را نشان می دهد.داننده گفت: در عرصه ورزش نیز اکنون تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان نماینده ورزش آذربایجان شرقی در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت و به نظر من این فرصتی است که استان ما شایستگی های خود در این عرصه را نیز به رخ دیگران بکشد.

وی افزود: در این میان نقش رسانه ها نیز پر رنگ تر خواهد بود و مطبوعات، صدا و سیما و خبرگزاری ها از این فرصت استفاده کرده و باید توانمندیها و شایستگی های استان آذربایجان شرقی را در حوزه های مختلف بویژه در ورزش به همگان نشان دهند.

کد مطلب 1811025

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