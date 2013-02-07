اولین تساوی فصل تیم فوتسال هلال احمر تبریز در مشهد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر دیروز چهارشنبه با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از این بازی ها تیم هلال احمر تبریز در مشهد برابر تیم فرش آرا به تساوی سه بر سه رضایت داد.

در این دیدار که به میزبانی تیم فرش آرا برگزار شد، تیم هلال احمر تبریز توانست یک امتیاز از حریف خود گرفته و تیم میزبان را متوقف کند.هلال احمر تبریز تنها تیم حاضر در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور بود که تا هفته بیست و یکم این رقابتها هرگز نتیجه مساوی برابر حریفان را تجربه نکرده بود.

این تیم با تساوی در خانه فرش آرا مشهد، سیزدهمین امتیاز فصل خود را کسب کرد تا به لطف شکست تیم گاز خوزستان برابر ارژن شیراز، فاصله اش با منطقه خطر سقوط به دسته پایین تر به دو امتیاز افزایش یابد.دیدار تیم های ارژن شیراز و گاز خوزستان، مصاف دو تیم قعرنشین جدول بود که طی آن تیم شیرازی موفق به کسب سه امتیاز شد.

هم اکنون در پایین جدول لیگ برتر فوتسال، تیم ارژن 10 امتیازی است و در قعر قرار دارد، گاز خوزستان با 11 امتیاز تیم دوازدهم است و هلال احمر تبریز نیز با 13 امتیاز در رده یازدهم جدول ایستاده است.

هلال احمر در هفته بیست و دوم این رقابتها میزبان تیم ارژن شیراز خواهد بود و تیم گاز خوزستان پذیرای تیم شهرداری ساوه خواهد بود.