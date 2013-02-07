گام بلند دانشگاه آزاد رودهن برای جامع شدن/ نصب نماد عدد یک در دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در گفتگو با خبرنگار مهر از سند چشم اندازی سخن گفت که طبق آن تا سال 1404 قرار است تغییر و تحولات بسیار بزرگی در این واحد رخ دهد و از تغییر در هرم هیئت علمی دانشگاه گرفته تا تغییر در برنامه های آموزشی و حرکت به سمت کیفی شدن آموزش ها از جمله این تغییرات است.

علیرضا ایرانبخش افزود: در آینده نزدیک دستاوردهای پژوهشی واحد رودهن به محصولات کاربردی تبدیل خواهد شد، هواپیمای ساخته شده توسط دانشجویان این واحد نیز یکی از همین محصولات است، تصور می کنم تا چند ماه آینده خبرهای خوبی از واحد رودهن بشنوید.

پذیرش دانشجو 80 درصد رشته های دانشگاه آزاد به شیوه بدون آزمون

وی افزود: امسال قرار است در بیش از 80 درصد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه بدون آزمون دانشجو پذیرفته شود و طبق آخرین آماری که از مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده ایم در 80 درصد از رشته های واحد رودهن به صورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می‌ شود و به نظر می رسد موضوع حذف کنکور پدیده بسیار فرخنده ای است و از این طریق می توان در راستای اهداف نظام حرکت کرد.

رقابت اکثر داوطلبان بر روی رشته های پر طرفدار در مراکز استانهاست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در رابطه با اینکه در پذیرش بدون آزمون امسال واحدهای تهران را مدنظر قرار نداده بودند و چند درصد از داوطلبان متقاضی شهر تهران، واحد رودهن را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند،اظهار داشت: هنوز آمار تفکیک شده‌ ای از سوی مرکز آزمون اعلام نشده است، اما به طور کلی باید گفت که همچنان رقابت اکثر داوطلبان بر روی رشته های پر طرفدار آن هم در مراکز استانها مانند شهر تهران است.

ایرانبخش افزود: فکر می کنم هنوز بحث تمرکز گرایی و پایخت نشینی مطرح است، طوری که هر چه از مراکز استانها دورتر می شویم استقبال داوطلبان برای انتخاب واحدها کمتر می شود.

وی یادآور شد: برای این موضوع مبحث ریزش و رویشها را بسیار جدی دنبال کرده ایم و برای واحد رودهن سند چشم انداز تعریف کرده ایم که در سال 1404 واحد رودهن در کجا بایستد و بر اساس چشم انداز تعیین شده باید درک درستی از موقعیت کنونی خود داشته باشیم تا براساس مأموریتها و اهداف خود بتوانیم حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ادامه داد: یکی دیگر از بحثهایی که آن را پیگیری می کنیم این است که هر دانشگاهی باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا به فرمایش مقام معظم رهبری یعنی "مرجعیت علمی" نزدیک شود و همچنین از دیگر سیاستهای واحد این است که به مرزهای دانش نزدیک شویم که در این زمینه نیز در حوزه های مختلف کارهای خوبی انجام شده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر براساس سند چشم انداز در وهله نخست رسیدن به استانداردهای آموزشی داخل و در مرحله بعد رسیدن به استانداردهای بین المللی آموزشی یکی از اهداف ماست، یعنی اینکه بتوانیم شاخصهایی که در آموزشهای جهانی مدنظر است در کلاسهای درس خود پیاده کنیم.

نصب نماد عدد یک در ورودیهای دانشگاه

ایرانبخش اضافه کرد: در این چشم انداز در نظر داریم رتبه یک را در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را به دست بیاوریم، رتبه یکی که هدف گذاری ماست و نمادهای آن نیز در حال ساخته شدن است، مثلاً در ورودیهای دانشگاه از عدد یک استفاده خواهیم کرد.

وی عنوان داشت: بحث بعدی در چشم انداز 1404 مربوط به تقویت نسبت استاد به دانشجوست، یعنی اصلاح سبد هیئت علمی، برای این منظور در نظر داریم استادان دانشگاهمان را از مرتبه مربی به استادیاری و استاد تمام شیفت دهیم.

این مسئول در خصوص نسبت مربی به استادیاری و استاد تمام در واحد رودهن گفت: این نسبت در رشته ‌های مختلف متغیر است، اما به عنوان مثال این نسبت در رشته پزشکی یک به 78 است.

403 نفر اعضای هیئت علمی واحد رودهن هستند

وی افزود: تعداد اعضای هیئت علمی واحد در حال حاضر 403 نفر که تمام وقت 387 نفر، نیمه وقت 16 نفر و بورسیه 96 نفر است، بنابراین نسبت استاد به دانشجو در واحد رودهن را می توان یک به 46 دانست که براساس سند چشم انداز باید به نسبت یک به 30 برسیم و در فاز بعد یک به 28 برسد.

وی در خصوص این سئوال که آیا واحد رودهن به یک واحد جامع تبدیل شده است؟ گفت: یکی از هدفگذاریها برای سال 92 همین موضوع است؛ از نظر ظاهری توانسته ‌ایم امتیازهای لازم را کسب کنیم، طبق قانون اگر امتیاز یک واحد دو هزار شود و یا تعداد 85 نفر استاد با مدرک دکتری داشته باشد، می تواند به واحد جامع تبدیل شود، اما از گذشته استانداردهای دیگری نیز لحاظ شده است که بایستی تمامی آنها محقق شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ادامه داد: هدفگذاری برای سال 92 این است که از مرز چهار هزار امتیاز هم عبور کنیم و واحد جامع شویم و این کارها در حال پیگیری است.

واحد رودهن به عنوان پردیس تهران دانشجوی پزشکی می پذیرد



وی تصریح کرد: امسال از همین ماه قرار است به واحد رودهن به عنوان پردیس تهران دانشجوی پزشکی بدهند و برای این موضوع نیز در حال حاضر احداث یک بیمارستان آموزشی یکی از اولویتهای ماست و طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا سه ماه آینده این بیمارستان وارد چرخه آموزشی و پژوهشی و بالینی خواهد شد.

این مسئول افزود: موضوع دیگری که در حال پیگیری آن هستیم استفاده از فناوریهای نوین آموزشی است که به دنبال هوشمند سازی کلاسها هستیم.

وی اظهار داشت: توجه به تحصیلات تکمیلی یکی از چهار رویکرد اصلی واحد در حوزه آموزش است، الان 17 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکتری تخصصی داریم، اما با اقدام بسیاری خوبی که در حوزه معاونت آموزشی صورت گرفته است، توانستیم 98 رشته را طراحی کنیم که تا سال 95 می ‌بایست در هر سه مقطع محقق شود.

ایجاد رشته های بین رشته ای در دوره کارشناسی

وی یادآور شد: تأسیس رشته های میان رشته ای یکی از اهداف و سیاستهای کشورهای توسعه یافته است ایران نیز در این زمینه برنامه هایی را دنبال می کند.

ایرانبخش در خصوص اخذ مجوز تعداد رشته ها در واحد رودهن گفت: پرونده 98 رشته کامل شده است و سری اول و دوم این رشته‌ ها را برای شورای گسترش استانی ارسال کرده ایم و در انتظار صدور مجوز هستیم، مدیریت آموزشی، روانشناسی و ادبیات فارسی از جمله دوره های دکترای مصوب در واحد رودهن هستند.

فرهنگ یکی از دغدغه های اصلی سطوح مختلف مدیریتی در دانشگاه آزاد اسلامی است

وی با اشاره به برنامه هایی فرهنگی واحد رودهن بیان داشت: طبیعتاً یکی از اولویتهای اصلی واحد رودهن به ویژه در سند توسعه آن، دغدغه های فرهنگی است؛ بنابراین سعی کردیم از همه پتانسیلها و ظرفیتهای ممکن در این زمینه استفاده کنیم و در واقع یک هدفگذاری بسیار خوبی انجام شده و از جمله عناصر و ارکانی که در این زمینه به خوبی عمل می ‌کند نهاد مقام معظم رهبری است و استفاده از ظرفیت عظیم بسیج نیز در این زمینه بسیار راهگشا بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ادامه داد: در حوزه معاونت فرهنگی نیز همکاران رویکرد بسیار خوبی را پیش گرفته ‌اند و به گونه ای که یک نگاه رحمانی و علمی بر شورای فرهنگی حاکم شده و همچنین در این زمینه چندین طرح تحقیقاتی به متخصصان فرهنگی سفارش دادیم و شورای فرهنگی برای همه گروه ها در حال برنامه ریزی است و از دوستان بسیار معتقد تا دوستانی که ممکن است اعتقادات مذهبی کمتری داشته باشند.

توجه به قرآن و عترت دا دانشگاه آزاد رودهن

وی تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های فرهنگی که در حال برنامه ریزی برای آن هستیم توجه به قرآن و عترت است، در واقع سعی کرده ایم همه سلیقه ها را در اجرای برنامه های فرهنگی جذب کنیم، مثلاً برگزاری مراسم تعزیه در مقابل درب دانشگاه تا پختن آش نذری از جمله این برنامه هاست.

این مسئول در مورد فعالیتهای پژوهشی واحد رودهن گفت:یکی از فعالیتهای واحد در زمینه مسائل پژوهشی، راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری است که در حال نهایی شدن است و به توسعه فضای کتابخانه ای و مراکز آی تی نیز توجه شده است به گونه ای که 34 پروژه آی تی داریم که قرار است تا شش ماه آینده همه آنها افتتاح می شود و دانشگاه باید مظهر فناوری باشد و طبیعتاً کمک به کیفی شدن کارهامی کند.

وی اضافه کرد: از آنجایی که یکی از رسالتهای دانشگاه پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق تعامل با سازمانها و نهادهاست به همین خاطر در حال حاضر به دنبال اخذ صلاحیت فعالیتهای پژوهشی از وزارت علوم هستیم.

ایرانبخش عنوان کرد: بحث راه اندازی انجمنهای علمی برای استادان نیز یکی دیگر از فعالیتهای پژوهشی واحد رودهن است که در این زمینه برای اولین بار انجمن کشت سلول و بافت گیاهی را راه اندازی کردیم.

وی افزود: انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام روانشناسی و نیروی انتظامی نیز از دیگر فعالیتهای واحد رودهن در زمینه به ثمر رساندن فعالیتهای پژوهشی است و طبق تفاهم نامه ای که با نیروی انتظامی امضا شده، قرار است هواپیمای ساخته شده توسط دانشجویان واحد رودهن توسط آنها خریداری شود.