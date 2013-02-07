ارتقای کیفیت سالن میزبان "خنیاگران انقلاب"/ مشکل صدا داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جشنواره ملی خنیاگران انقلاب اسلامی در لرستان و در شهر خرم آباد و با میزبانی حوزه هنری استان لرستان در حال برگزاری است.

در روز نخست برگزاری جشنواره ملی "خنیاگران انقلاب اسلامی" در استان لرستان هفت گروه موسیقی اجرای برنامه داشتند که این اجراها در محل سینما استقلال خرم آباد صورت گرفت.



گروه‌های موسیقی "آساره" به سرپرستی حامد فیضیان از استان لرستان، گروه "میراث" به سرپرستی آرش قاسمی از تهران، گروه "هرای" از خراسان شمالی به سرپرستی رحیم رضایی و گروه "دده قورقود" از آذربایجان شرقی به سرپرستی عاشیق سلجوق شهبازی، گروه "میسان" به سرپرستی باسم حمادی از سوسنگرد، گروه "ندای جام" از تربت جام به سرپرستی شهرام فرهادی نیا و" آوای موج" از بوشهر به سرپرستی محسن آقایی به اجرای برنامه خود پرداختند.





روز اول علاوه بر مراسم افتتاحیه داوران جشنواره به شنیدن و دیدن اجراهای برخی گروه‌ها نشستند ولی آنچه گروه‌های موسیقی را آزرده می‌کرد، شرایط نامساعد برای صدابرداری و ضبط صدا بود که حتی برخی گروه‌ها ادعا می کردند این صدابرداری بر کلیت اثر آنها لطمه وارد کرده است.



هوشنگ جاوید هنرمند موسیقی، دبیر علمی و از اعضای هیات داوران سومین جشنواره موسیقی ملی خنیاگران است. با او در مورد این نقیصه سخن گفتیم. جاوید به خبرنگار مهر گفت: من سال پیش نیز داور همین جشنواره در همین شهر بودم.



وی افزود: سال پیش برنامه و جشنواره در سالن دیگری که متعلق به ارشاد بود برگزار می‌شد که از سالن امسال بسیار بدتر و کار در آنجا سخت بود.



وی در مورد سالن سینما استقلال که امسال جشنواره در آن برگزار شده است، توضیح داد: این سالن نسبت به سالن سال قبلی برتری دارد ولی کاستی‌های هم دارد و من هم قبول دارم که شرایط صدابرداری برای یک جشنواره چندان قابل قبول نیست.